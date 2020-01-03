««Консорциум развития Анаклии» не выполнил взятые на себя обязательства»

«Консорциум развития Анаклии» не смог выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с инвестиционным договором, заявляют в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии. В специальном заявлении, распространенном ведомством, говорится:
«Общественности известно, что «Консорциум развития Анаклии» до конца 2019 года должен был представить оформленные договора – с международными банками о выделении кредита в размере 400 млн долларов США, с потенциальным инвестором - о пополнении собственного капитала в размере 120 млн долларов США, а также подписать договоры с оператором порта и строительными компаниями. К сожалению, несмотря на неоднократные отсрочки, и этот срок истек безрезультатно, и Консорциум не выполнил обязательств, предполагаемых инвестиционным договором с правительством».
Согласно заявлению Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, правительство обсудит на ближайшем заседании оформленный с Консорциумом инвестиционный договор, а также примет решение о последующих путях реализации стратегически важного проекта.
Иран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил о возмездии и назвал действия Вашингтона "страшным преступлением". Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.
В связи с убийством главы сил "Аль-Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, в Иране объявлен трёхдневный траур.
Вашингтон заявил, что Белый дом не проинформировал Конгресс о предстоящей операции. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. Вероятный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома спровоцируют Тегеран на ответные действия.
Госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере, что жители Ирака с радостью встретили новость о результатах американской спецоперации.
Российский МИД назвал убийство генерала шагом, который приведёт к росту напряжённости в регионе.
Министр обороны Израиля Нафтали Беннет намерен повести экстренное совещание с военным руководством и обсудить вопросы безопасности в регионе. По данным СМИ, на встречу приглашён начальник Генштаба Армии обороны Израиля. Военные закрыли для туристов гору Хермон. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в Грецию. Перед вылетом из Афин он запретил кабинету министров комментировать убийство Сулеймани. На границах с Ливаном и Сирией, а также в израильских дипмиссиях за рубежом введены повышенные меры безопасности.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате спецоперации США, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Военный считался второй по влиятельности фигурой в Иране. Он командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В Иране Сулеймани отвечал за специальные операции на территории иностранных государств. По данным Пентагона, он планировал нападение на американских дипломатов и военных.
Атака США стала развитием резко обострившейся ситуации в Ираке. В декабре был нанесен авиаудар по американской военной базе. В ответ США атаковали лагерь одного из шиитских вооруженных формирований. После этого 31 декабря у американского посольства в Багдаде прошла массовая акция протеста. Она переросла в беспорядки, демонстранты устроили штурм посольства и подожгли приёмную.
Пентагон обвинял Сулеймани в организации нападений на американские военные базы на посольство в Ираке. Дипмиссия США в Багдада рекомендовала американцам воздержаться от поездок в Ирак, а находящимся в стране - покинуть её.
У здания парламента Грузии правоохранители задержали члена Лейбористкой партии Лашу Чхартишвили. Как сообщили в МВД страны, Чхартишвили задержан за административное правонарушение.
«Чхартишвили задержан по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что подразумевает мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям», - заявили в МВД.
Напомним, ранее у парламента Грузии произошла потасовка между активистами движения «Измени» и правоохранителями. Активисты пришли выразить солидарность Малхазу Мачаликашвили, а также уличным торговцам, которые отказались перебираться с площади Республики к парламенту. Протестующие попытались встать с плакатами на том месте, где несколько дней назад стояли палатки, однако полиейские не позволили им это сделать.
Греция, Кипр и Израиль заключили соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода – EastMed. Церемония подписания документа прошла 2 января в Афинах.
Протяжённость газопровода составит почти две тысячи километров. Он станет самым длинным в мире. EastMed предназначен для поставок газа из Израиля и с Кипра через остров Крит в Грецию. Ожидается, что проект поможет Европе диверсифицировать энергоресурсы.
Стоимость проекта составляет около семи миллиардов долларов. Окончание строительства запланировано на 2025-2026 годы.
Против строительства EastMed выступала Турция, так как регионе существует трансанатолийский трубопровод, по которому в Грецию поступает газ из Азербайджана. Представители Греции, Кипра и Израиля заверяют, что проект не обернётся против интересов Анкары.
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы "Нафтан" и Мозырский сообщили о прекращение поставок сырья из России с 1 января, передаёт "Интферакс". По информации источников агентства, предприятия работают со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Представитель концерна "Белнефтехим" подтвердил, что поставки прекращены, а загрузка заводов снижена до технологического минимума.
Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, отмечает белорусская сторона.
Российский оператор нефтепроводной системы "Транснефть" подтвердил, что в данный момент заявок на поставки в Белоруссию нет. При этом в компании отметили, что транзит через Белоруссию идет без ограничений.
Срок соглашений на поставку нефти Минску истекал 1 января, однако сторонам не удалось договориться об условиях поставок. Эксперты утверждают, что Белоруссия настаивает на снижении цен. Россия с этим не соглашается. Минск заявил, что будет искать альтернативные пути поставок сырья.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что достигнуть договоренности с Белоруссией пока не удалось, но диалог будет продолжен.
В декабре 2019 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 7%, что после 2017 года является самым высоким показателем. При этом, по данным Грузстата, в декабре в сравнению с ноябрем рост цен составил 0.4%.
В годовом исчислении фрукты подорожали на 32%, овощи – на 14%, молочные продукты – на 13.5%, мясо – на 15%, а хлебопродукты – на 6.6%.
В целом в течение одного года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 12.3%. Табачные изделия подорожали на 30.8%, алкогольные напитки – на 3.1%.
За последний год отдых, развлечения и культурный досуг подорожали на 6.9%. В транспортной группе зафиксирован 2.9%-ный рост цен. Цены в гостиницах, кафе и ресторанах выросли на 7.9%.
По данным «Грузстата», на формирование ежемесячного показателя инфляции основное влияние оказало изменение цен в следующих группах: по сравнению с ноябрем 2019 года в группе продовольствия и безалкогольных напитков зафиксирован 1.4%-ный рост цен, овощи и бахчевые за месяц стали дороже на 3.7%, фрукты и виноград подорожали на 2.9%; мясо и мясопродукты – на 2.3%, рыбные продукты – на 2.1%, а молоко, сыр и яйца подорожали на 1.1%. Вместе с тем цены на сахар, джемы и другие сладости уменьшились на 1%.
Цены на жилье, воду, электроэнергию и в газовой группе повысились на 1%. В транспортной же группе зафиксировано понижение цен на 0.7%.
Суд в Бельгии приостановил экстрадицию бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона в Испанию. Политик обвиняется в мятеже и растрате государственных средств после организации референдума о независимости Каталонии. Однако он был избран депутатом Европарламента.
О приостановке экстрадиции Пучдемон написал в своём твиттере. "Бельгийское правосудие признало наш иммунитет", — написал он, упомянув, что решение распространяется ещё на одного каталонского политика Тони Комина, которого так же избрали членом Европарламента.
Пучдемон и Комин обвиняются в Испании в подстрекательстве к мятежу, однако запрос Мадрида на их экстрадицию отклонялся уже трижды, — напоминает агентство Reuters. В прошлом месяце Европейский суд постановил, что ещё на одного бывшего каталонского лидера — Ореола Жункераса распространяется иммунитет после избрания членом Европарламента, что подразумевает аналогичные привилегии и для других избранных каталонцев, — отмечает агентство.
Генерал Кассем Сулеймани, глава сил "Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за специальные операции на территории иностранных государств, был убит в пятницу в результате воздушного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом первым сообшило государственное телевидение Ирака. Представитель Пентагона подтвердил, что это была американская военная операция, проведенная по распоряжению президента Трампа.
Вместе с Сулеймани был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Силами народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. Согласно источнику Associated Press, воздушный удар был нанесен после того, как самолет с Сулеймани на борту, прибывший из Ливана или из Сирии, приземлился в Багдаде. Несколькими часами ранее багдадский аэропорт был объектом ракетного удара.
Сулеймани считается одним из самых влиятельных фигур Корпуса стражей исламской революции и военных структур Ирана.
Удар по аэропорту был нанесен на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец, работавший там контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 боевиков проиранской военной группировки. Днем позже ее члены организовали осаду американского посольства в Багдаде, уничтожив одно из помещений на его территории. Двухдневная осада посольства была снята в среду после того, как стало известно об отправке в регион 750 американских военнослужащих. Президент Трамп обвинил Иран в организации атак на американские объекты в Ираке. В четверг за несколько часов до воздушных ударов по аэропорту министр обороны США Марк Эспер заявил, что "условия игры изменились". Отныне, по его словам, на акты насилия со стороны проиранских группировок будет дан военный ответ.
Ожидается, что смерть Сулеймани повлечет ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке со стороны Ирана и проиранских группировок.
Депутаты Великого национального собрания Турции поддержали в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. За голосованием следила стамбульская газета "Хюрриет". Там военные специалисты страны могут противодействовать войскам генерала Халифы Хафтара, на стороне которых воюют российские наёмники.
Законопроект был внесён 30 декабря правящей партией. Как пояснила ранее газета "Созджу", на первом этапе Анкара может отправить в Ливию военных специалистов для обучения солдат признанного ООН Правительства национального согласия. По утверждениям издания, Анкара так же думает рассмотреть возможность поставки в Ливию комплексов ПВО ближнего и среднего радиуса действия.
Ранее Анкара подписала два соглашения о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в Ливии находятся более двух тысяч бойцов российской частной военной компании Вагнера. Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наёмники из России.
Журналисты узнали подробности побега Карлоса Гона из Японии в канун нового года в Ливан, где у него живут родители. Как сообщает газета The Wall Street Journal, соратники бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi планировали бегство несколько месяцев. Свою резиденцию Гон якобы покинул в чехле для музыкальных инструментов, утверждают ливанский и японский телеканалы.
Известно, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолёте с пересадкой через Стамбул. После сообщений о транзите бизнесмена турецкие власти начали расследование. По данным СМИ, полиция задержала по делу семь человек. Четверо из них – пилоты.
В доме Гона в Токио прошли обыски. Сам он заявил, что бежал от несправедливого политического преследования.
Агентство Reuters пишет, что в Ливане экс-глава Renault встретился с президентом страны Мишелем Ауном. Представители ливанского лидера опровергли сообщения о встрече. При этом ранее Бейрут заявил, что власти не знали о планах Гона приехать в страну, но его въезд был законным. Ливан и Япония не имеют соглашения об экстрадиции.
Гон находился следствием в Японии больше года. Его обвиняют в финансовых махинациях и за это время дважды освобождали под залог почти в 14 миллионов долларов. Тогда Гон сдал властям свои паспорта - бразильский, французский и ливанский. Но журналисты предполагают, что у французских паспортов у бывшего топ-менеджера было два и с одним из них ему удалось пройти службы безопасности аэропорта.
Власти Франции уже заявили, что не поддерживают решение Гона избежать правосудия. Однако, согласно законодательству, Париж не будет экстрадировать бизнесмена, если он окажется на территории страны.
Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".
В итальянском городе Фазано правоохранителями за кражи задержаны четверо граждан Грузии. Об этом сообщают итальянские СМИ. По их данным, все четверо находились в Италии нелегально.
Как передает "ИнтерпрессНьюс", сотрудники полиции заметили их на стоянке одного из супермаркетов и обыскали автомобиль для идентификации лиц. В результате полиция изъяла продукцию на сумму 450 евро, украденную в двух разных супермаркетах.
Итальянские СМИ сообщают, что все четверо обвинямых в мелком хулиганстве уже освобождены. На то, чтобы покинуть страну, им дали 7 дней.
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия". Таким образом власти решили бороться с путаницей, а также избавиться от негативных ассоциаций туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей, пишут СМИ.
Название "Голландия" перестанут использовать на официальном логотипе страны. Его поменяют компании, посольства, министерства и университеты.
Одновременно изменится символ страны – оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв латинского алфавита, обозначающих Нидерланды – "N" и "L". Вместе буквы символически формируют тюльпан. Новый логотип страны опубликован на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.
Новый бренд представят на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае и на Олимпийских играх в Токио.
Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухуми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Очамчирского района Ахалая Дато Ревазовича, 1990 года рождения. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Дато Ахалая был задержан в Сухуми 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела возбужденного прокуратурой по факту умышленного убийства Алхаса Шамба, Астамура Авидзба и Доминики Акиртава, имевшего место на набережной 22 ноября. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая избрана до 29 февраля 2020 года.
Генпрокуратура напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении Демура Ревазовича Ахалая Сухумским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.
22 ноября 2019 года группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.
В тот же день сухумской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистских организаций в интернете.
Доказательств своего нападения на пост ДПС джихадисты не представили.
31 декабря в столице Ингушетии Магасе два молодых человека сбили полицейского на машине, а затем напали на других сотрудников ДПС с ножами. В результате один полицейский погиб, ещё трое пострадали. Следственный комитет завёл дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Один из нападавших был убит. Им оказался 18-летний Микаил Мизиев. По данным СМИ, он может быть родственником жителя Ингушетии, причастного к нападению на пост ДПС в селе Яндаре в октябре 2017 года.
Посольство США в Багдаде объявило о приостановке работы из-за акций протеста, проходивших у здания дипмиссии с 31 декабря.
Иракские силы безопасности контролируют территорию у диппредставительства, но гражданам США рекомендуется не приближаться к зданию посольства. Все консульские услуги предлагается решать в генеральном консульстве в городе Эрбиле.
Из-за протестов в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил визит в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, на Украину и Кипр.
Причиной беспорядков у здания американской дипмиссии стали удары американских военных по объектам проиранских шиитских формирований, в результате которых погибли не менее 25 человек. Вашингтон называет ответом на непрекращающиеся нападения на американские военные базы.
Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран. Тегеран обвинения отвергает.
Консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца договорилась о формировании коалиции с левоцентристской партией "Зеленых". Это означает, что Курц может вновь занять пост федерального канцлера, а в австрийском правительстве появится левая партия.
Лидеры двух партий также сообщили журналистам, что выработали совместную программу работы правительства, которая в четверг, 2 января, будет представлена общественности.
33-летний Курц начал переговоры с левоцентристами в ноябре - спустя несколько недель после победы его сторонников на всеобщих выборах в сентябре. Для "Зелёных", которые прежде никогда не входили в правительство, выборы показали рост электоральной поддержки и возвращение в парламент после двухлетнего перерыва.
Обе партии вместе получили 97 мандатов. Всего в парламенте Австрии 183 кресла. Ранее партия Курца правила страной в коалиции с ультраправыми. Но в мае парламент вынес премьеру вотум недоверия. Поводом стала публикация видеозаписи разговора лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с русскоговорящей девушкой. Она представилась племянницей российского олигарха. Политик обсуждали с ней возможность тайного финансирования предвыборной кампании своей партии.
В результате ДТП в тбилисском районе Авлабари погиб один человек. Желтый пассажирский автобус съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего погиб один пассажир и легко пострадал водитель.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в Министерстве ВД, начато расследование в соответствии с 6-й частью ст. 276 УК Грузии (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека).
В 2020 году Южный военный округ проведет более 40 учений с боевыми вертолетами, сообщили в пресс-службе ЮВО. Основное внимание будет уделено полетам в горной местности, ночью и в сложных метеорологических условиях.
"Главным экзаменом в наступившем году станут стратегические командно-штабные учения 'Кавказ-2020'", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".
При этом количество летно-тактических учений с участием винтокрылых машин возрастет на 15%, по сравнению с 2019 годом.
"В учебно-боевых мероприятиях будут задействованы ударные вертолеты Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", - сказали в штабе ЮВО.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил в комментарии ABC, что готов свидетельствовать по делу об импичменте главы государства. «Я буду давать показания, я буду проводить демонстрации. Я буду давать лекции. Я буду подводить итоги», – сказал Джулиани.
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре 2019 года, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
Теперь вопрос об отстранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США. Поскольку для этого нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.
В городах Украины прошли традиционные акции, приуроченные к 111-му дню рождения одного из идеологов украинского националистического движения Степана Бандеры. Традиционное факельное шествие в Киеве собрало, по разным оценкам, от тысячи до нескольких тысяч националистов.
Участники держали в руках факелы, флаги всеукраинского объединения "Свобода", Организации украинских националистов, казацких организаций и выкрикивали националистические лозунги, передаёт Украинская служба Радио Свобода. Во Львове прошло народное собрание, представители власти, политических и общественных организаций возложили цветы к памятнику Бандере.
Факельный марш состоялся также в Днепре (бывший Днепропетровск), в нём приняли участие до 500 человек.
С 1 января в Совете Евросоюза и в ОБСЕ сменились страны-председатели.
Пост председателя Евросовета по ротации заняла Хорватия. Срок полномочий Загреба составляет полгода. Как утверждается, страна намерена посвятить это время проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток. Затем председательство отойдет Германии.
Председателем ОБСЕ стала Албания. Она приняла пост от Словакии. Должность главы занял премьер и министр иностранных дел Эди Рама. Он заявил, что одной из угроз безопасности Европы остается кризис на Украине. Рама пообещал сосредоточиться на борьбе с насилием в отношении женщин и с коррупцией. Мандат выдан на один год. Преемником Албании станет Швеция.
Участники проиранских формирований и поддерживающие их активисты сняли осаду посольства США в Багдаде. Иракские силы безопасности взяли под контроль периметр дипломатического представительства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей иракской армии.
Накануне, 31 декабря, участники протестов в столице Ирака пытались взять штурмом комплекс посольских зданий и ворвались на его территорию. Они были отогнаны силами безопасности и разбили лагерь рядом со стенами посольства. Утром в среду повторная попытка прорыва на территорию была остановлена американскими военными, применившими слезоточивый газ.
Собравшиеся протестовали против авиаударов США по базам шиитского движения "Хезболла", в которых погибли не менее 25 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран, в Тегеране обвинения отвергают.
Министр обороны США Марк Эспер проанонсировал размещение в регионе 750 десантников. Позднее к ним присоединятся ещё четыре тысячи военных, сообщало издание Military Times. Они присоединятся ещё примерно к четырнадцати тысячам американских военных, усиливших формирования США в регионе после обострения ситуации вокруг Ирана.
В Тбилисскую клинику имени Иашвили попали восемь детей, которые пострадали во время использования пиротехники в Новогоднюю ночь. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на пресс-службу клиники.
Как пишет Грузия-Online, все пациенты попали в клинику с травмами конечностей, и повреждениями в области лица. Семерым понадобилось хирургическое вмешательство и они продолжат лечение. Только у одного из обратившихся за помощью обнаружилась легкая травма и на данный момент ребенка уже выписали сиз больницы.
В клинике сообщили, что одному из детей понадобилась операция по ампутации пальцев.
Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в ютьубе счётчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии.
Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счётчики ещё не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.
Ещё один федеральный канал, НТВ, счётчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в ютьюбе НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".
19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещённое на канале "Россия 24" в ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков.
США подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января. Об этом в канун нового года заявил Дональд Трамп. По словам президента США, церемония подписания пройдёт в Белом доме.
Президент США также отметил, что переговоры по второй фазе соглашения начнутся очень скоро. Для этого он отправится с визитом в Пекин.
Торговая война между двумя странами началась в начале 2018 года. Тогда Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально.
В середине декабря 2019 года Трамп заявил, что сторонам удалось договориться по первой фазе сделки. По словам президента, китайская сторона согласилась на массовые закупки сельскохозяйственной продукции и других товаров из США. После этого Вашингтон и Пекин отказались от введения новых взаимных пошлин.
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