Задержан еще один подозреваемый в убийстве Давида Мумладзе

Министерство юстиции США в очередной раз опубликовало служебные документы ФБР, включающие допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Расследование в течение двух лет вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ на 356 страницах публикуют телеканал CNN и сайт BuzzFeed.

В документах, в частности, содержится информация о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Показания о встрече дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе.

Согласно записям ФБР, с просьбой посетить встречу к Кавеладзе обратился первый вице-президент группы компаний Crocus Group. По словам Кавеладзе, помощник Агаларова рассказал о том, что у Весельницкой есть негативная информация о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон и это якобы является целью встречи.

Кавеладзе рассказал следователям о том, что в Trump Tower присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. По словам бизнесмена, Кушнер был раздражённым и не понимал необходимости встречи. Советник, по словам Кавеладзе, сразу после начала переговоров поинтересовался, имеют ли участники информацию о Клинтон.

Кавеладзе признался, что время было потрачено впустую.

Помимо информации о допросе Кавеладзе документ содержит записи о беседах с другими персонами из окружения президента США.

Издание BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.