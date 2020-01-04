Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие Второму сегодня исполнилось 87 лет.

Католикосу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, Митрополиту Пицундскому и Цхум-Абхазети, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму сегодня, 4 января, исполнилось 87 лет, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе. В 1952 году он закончил Владикавказскую 22-ю среднюю школу и поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил учебу в Московской духовной академии.

В 1957 году, студент II курса академии, по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III. Вскоре был рукоположен в иеродиаконы, а в 1959 году в иеромонахи. Иеромонах Илия в 1960 году закончил Московскую духовную академию.

В 1961 году он был возведен в чин игумена, затем в чин архимандрита, а 26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом Вторым был рукоположен в Шемокмедского епископа и назначен патриаршим хорепископом (викарием). С 1963 по 1972 год был ректором Мцхетской духовной семинарии.

В 1967 году епископ Илия был переведен в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведен в митрополиты. 9 ноября 1977 года, после кончины Католикоса-Патриарха Давида V, по распоряжению Священного синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был выбран Католикосом-Патриархом всея Грузии. 25 декабря того же года состоялась его интронизация.