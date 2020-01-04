Залкалиани о ситуации на Ближнем Востоке: США имеют право защищать своих граждан

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает провокационным шагом атаку на посольство США в Багдаде, отмечая, что США имеют законное право защищать своих граждан. Об этом министр иностранных дел написал в своем Twitter.
У посольства США в Багдаде два дня продолжались протесты против американских авиаударов по проиранской шиитской организации «Катаиб Хезболла». США нанесли их 29 декабря в ответ на ракетную атаку, в результате которой погиб американский контрактник.
31 декабря несколько тысяч демонстрантов предприняли попытку штурма здания американского посольства. С помощью таранов они пробили стальную дверь в центре для посетителей и устроили поджоги по внешнему периметру. Для разгона участников акции иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
После антиамериканских протестов, в результате авиаудара американских сил накануне, 3 января, под Багдадом был убит командующий элитным иранским спецподразделением Касем Сулеймани, которого называли главным архитектором иранской внешней политики. Приказ об убийстве военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию в столице Ирака было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.
«Мы осуждаем недавнее насилие, провокационную атаку на посольство США в Багдаде. США имеют законное право защищать своих граждан. Время дипломатии для деэскалации и снижения напряженности», - написал Залкалиани в Twitter.
Эксперты предупреждают, что убийство Сулеймани может привести к резкой эскалации напряженности между Ираном и США. Ранее иранский аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью и объявил в стране трехдневный траур. Поклялись отомстить Америке и лидеры нескольких иракских военизированных групп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением, «чтобы остановить войну, а не начать ее». По словам Трампа, Сулеймани «готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих», однако США смогли предотвратить их, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Католикосу-Патриарху всея Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, Митрополиту Пицундскому и Цхум-Абхазети, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму сегодня, 4 января, исполнилось 87 лет, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе. В 1952 году он закончил Владикавказскую 22-ю среднюю школу и поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил учебу в Московской духовной академии.
В 1957 году, студент II курса академии, по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III. Вскоре был рукоположен в иеродиаконы, а в 1959 году в иеромонахи. Иеромонах Илия в 1960 году закончил Московскую духовную академию.
В 1961 году он был возведен в чин игумена, затем в чин архимандрита, а 26 августа 1963 года, Католикосом-Патриархом Ефремом Вторым был рукоположен в Шемокмедского епископа и назначен патриаршим хорепископом (викарием). С 1963 по 1972 год был ректором Мцхетской духовной семинарии.
В 1967 году епископ Илия был переведен в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведен в митрополиты. 9 ноября 1977 года, после кончины Католикоса-Патриарха Давида V, по распоряжению Священного синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был выбран Католикосом-Патриархом всея Грузии. 25 декабря того же года состоялась его интронизация.
США направляют на Ближний Восток около трех тысяч солдат из состава 82-й воздушно десантной дивизии. Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, это решение принято в качестве меры предосторожности на фоне умножающихся угроз в адрес США. Войска будут дислоцироваться в Кувейте, куда в начале этой недели уже прибыли 750 американских военнослужащих.
Иран пообещал отомстить США за убийство Касема Сулеймани. Иранский генерал, командовавший элитными войсками из состава Революционной гвардии, был убит ударом с дрона в районе багдадского аэропорта. Это произошло рано утром в пятницу, вскоре после прибытия самолёта с Касемом Сулеймани в Багдад.
Удар наносился по распоряжению президента США Дональда Трампа. Как отмечает Reuters, началось быстрое обострение ситуации на Ближнем Востоке.
С мая 2019 года по настоящее время США уже разместили на Ближнем Востоке около 14 тысяч военнослужащих.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера выразили озабоченность в связи с убийством в результате удара американской авиации иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил Елисейский дворец.
Макрон сказал Путину о сохраняющейся приверженности Франции суверенитету Ирака, безопасности и стабильности в регионе, отмечается в коммюнике Елисейского дворца. Президент Франции призвал Иран «вернуться к полному соблюдению обязательств по ядерной сделке и избегать любых провокаций».
На сайте Кремля отмечается, что оба лидера констатировали: убийство генерала Сулеймани «может серьезно обострить ситуацию в регионе».
МИД Франции призвал сограждан к осторожности во время посещения или пребывания в странах Ближнего Востока и в частности в Ираке. На сайте министерства опубликованы рекомендации в связи «с последними событиями» и «ростом напряженности в регионе».
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Он подчеркнул необходимость консолидации усилий, чтобы избежать дополнительной напряженности.
В ночь на 3 января американская авиация нанесла ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В ходе операции был убит иранский генерал, Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне подтвердили, что генерал был убит по указу Дональда Трампа.
Состояние здоровья сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия стабильное, в дополнительной операции нет необходимости. Об этом журналистам сообщила его супруга Анна Джабаури.
Цотне был тяжело ранен во время нападения вечером 19 декабря на улице Гали в центре Тбилиси. По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. Ранения были настолько тяжелые, что понадобились две неотложные операции, в том числе нейрохирургическая: в правой части груди были колото-резаные раны, проникающие ранения в область груди с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы. Операция длилась около семи часов.
На прошлой неделе Гамсахурдия перевели в американскую клинику Стамбула, где он продолжает лечение до сих пор. По словам Джабаури, иностранные врачи будут наблюдать за его состоянием в течение месяца, передает агентство «Новости-Грузия».
По делу о нападении на Цотне Гамсахурдия были задержаны пять человек. Из них Тбилисский городской суд отправил в тюрьму обвиняемых в попытке умышленного убийства Тато Гарибашвили и Георгия Сологашвили, а также обвиняемых в недонесении о преступлении Петре Купарадзе и Каха Чхетиани. Что касается проходящего по последней статье Торнике Кватадзе, то его освободили из здания суда после окончания заседания.
Сологашвили на заседании суда заявил, что это он нанес ножевые ранения Гамсахурдия после того, как тот без причины ударил его. По словам задержанных, драка возникла из-за ссоры во время застолья.
Запрет неорганизованной торговли у главной новогодней елки Тбилиси вызвал протест уличных торговцев – они категорически отказываются продолжать работу у парламента Грузии. Накануне, 2 января, сотрудники муниципальной инспекции потребовали, чтобы все торговцы, которые не получили специального разрешения, покинули площадь Первой Республики, где работает новогодняя деревня. В качестве альтернативы им предложили занять прилавки у парламента Грузии.
Как известно, долгое время у парламента были установлены несколько палаток, в которых протестовали гражданские активисты, брат главного фигуранта «дела о цианиде», протоиерея Георгия Мамаладзе, а также Малхаз Мачаликашвили, который обвиняет спецслужбы в убийстве своего 19-летнего сына. В ночь на 31 декабря городские службы снесли все палатки. У парламента были размещены детские карусели, новогодние декорации и прилавки.
Для многих уличных торговцев предложение продолжить работу на проспекте Руставели оказалось неприемлемым. Выяснилось, что часть торговцев осуждает снос палаточного городка и не хочет работать у парламента именно из-за своей гражданской позиции. Другие отмечают, что предложенная локация малолюдная, поскольку на установленные мэрией карусели мало кто приводит своих детей.
Накануне уличные торговцы, которых заставили покинуть площадь Первой Республики, провели спонтанную протестную акцию недалеко от станции метро «Руставели». В мэрии Тбилиси заявили, что не собираются выполнять требования уличных торговцев. Столичные власти указывают, что на площади Первой Республики и площади Орбелиани уличная торговля в дни новогодних праздников разрешается только тем частным лицам и компаниям, которые заранее прошли объявленную мэрией регистрацию.
Торговцам с площади Первой Республики мэрия снова предлагает перейти к парламенту. Без специального разрешения они могут торговать еще на 13 локациях как в центре, так и в спальных районах города. По информации агентства «Новости-Грузия», рождественские рынки у главной елки Тбилиси и на площади Орбелиани будут работать до 13 января включительно. Ярмарки на других локациях мэрия разрешила до 7 января.
Президент Польши Анджей Дуда, скорее всего, не поедет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который состоится в Израиле. Одна из основных причин отказа Дуды от поездки в том, что главным гостем должен быть президент России Владимир Путин.
Официального решения по этому вопросу пока нет, но польской стороне не нравится роль, которую может сыграть президент Владимир Путин во время форума по Холокосту. Об этом сообщила «Газета Выборча».
Представитель президента Польши Киштоф Шчерски заявил, что программа мероприятий, согласно которой главным гостем и выступающим будет Владимир Путин, то есть ему будет предоставлена возможность продолжить высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне, для польской стороны неприемлема.
В пригороде Парижа полиция застрелила неизвестного, который порезал ножом нескольких прохожих в местном парке. Сообщается, что на нападавшем мог быть надет жилет похожий на взрывное устройство.
В результате нападение четверо человек получили ножевые ранения. Еще один был серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Вильжюиф в семи километрах от Парижа. На месте происшествия продолжается операция полиции.
В ноябре прошлого года в центре Лондона произошел «террористический инцидент». 28-летний Усман Хан, ранее судимый за терроризм, напал на людей в здании Гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. Он ранил нескольких человек и выбежал из здания на мост. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Еще до приезда полиции несколько обычных горожан вырвали у нападавшего нож и повалили его на землю. Прибывшие на место происшествия полицейские отогнали гражданских на несколько метров и застрелили преступника.
Министерство юстиции США в очередной раз опубликовало служебные документы ФБР, включающие допросы ключевых свидетелей по делу о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Расследование в течение двух лет вёл спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ на 356 страницах публикуют телеканал CNN и сайт BuzzFeed.
В документах, в частности, содержится информация о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Показания о встрече дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе.
Согласно записям ФБР, с просьбой посетить встречу к Кавеладзе обратился первый вице-президент группы компаний Crocus Group. По словам Кавеладзе, помощник Агаларова рассказал о том, что у Весельницкой есть негативная информация о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон и это якобы является целью встречи.
Кавеладзе рассказал следователям о том, что в Trump Tower присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер. По словам бизнесмена, Кушнер был раздражённым и не понимал необходимости встречи. Советник, по словам Кавеладзе, сразу после начала переговоров поинтересовался, имеют ли участники информацию о Клинтон.
Кавеладзе признался, что время было потрачено впустую.
Помимо информации о допросе Кавеладзе документ содержит записи о беседах с другими персонами из окружения президента США.
Издание BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.
Стоимость акций корпорации Apple установила новый рекорд и превысила 300 долларов за штуку. За день торгов на бирже они выросли на 2,3%. Об этом сообщает Блумберг.
В издании отмечают, что на стоимость акций повлиял спрос на новую модель наушников AirPods, запуск стримингового сервиса Apple TV+, а также финансовые результаты компании в третьем квартале прошлого года.
Рыночная стоимость корпораций Apple оценивается приблизительно 1,33 триллиона долларов, что является крупнейшим показателем среди компаний в мире. На втором месте корпорация Microsoft капитализация которой оценивается 1,23 триллиона долларов.
МВД Грузии задержало ранее многократно судимого Зураба Джаркава, 1983 года рождения, разыскиваемого по делу об убийстве 35-летнего Давида Мумладзе.
Напомним, Давид Мумладзе был убит в октябре прошлого года. На теле жителя Тбилиси, которое было найдено на берегу реки Куры в городе Рустави, было около 30 ножевых ранений.
МВД Грузии сообщило о раскрытии преступления «по горячим следам». В рамках дела были задержаны пять человек, среди них двое действующих полицейских и один бывший сотрудник правоохранительных органов. Еще один - Зураб Джаркава, был объявлен в розыск по обвинению в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве в отягчающих обстоятельствах (ст. 143, 109 УК).
«Консорциум развития Анаклии» не смог выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с инвестиционным договором, заявляют в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии. В специальном заявлении, распространенном ведомством, говорится:
«Общественности известно, что «Консорциум развития Анаклии» до конца 2019 года должен был представить оформленные договора – с международными банками о выделении кредита в размере 400 млн долларов США, с потенциальным инвестором - о пополнении собственного капитала в размере 120 млн долларов США, а также подписать договоры с оператором порта и строительными компаниями. К сожалению, несмотря на неоднократные отсрочки, и этот срок истек безрезультатно, и Консорциум не выполнил обязательств, предполагаемых инвестиционным договором с правительством».
Согласно заявлению Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, правительство обсудит на ближайшем заседании оформленный с Консорциумом инвестиционный договор, а также примет решение о последующих путях реализации стратегически важного проекта.
Иран отомстит США за убийство генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил о возмездии и назвал действия Вашингтона "страшным преступлением". Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.
В связи с убийством главы сил "Аль-Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, в Иране объявлен трёхдневный траур.
Вашингтон заявил, что Белый дом не проинформировал Конгресс о предстоящей операции. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев. Вероятный политический соперник президента США Джо Байден подчеркнул, что действия Белого дома спровоцируют Тегеран на ответные действия.
Госсекретарь США Майк Помпео написал в твиттере, что жители Ирака с радостью встретили новость о результатах американской спецоперации.
Российский МИД назвал убийство генерала шагом, который приведёт к росту напряжённости в регионе.
Министр обороны Израиля Нафтали Беннет намерен повести экстренное совещание с военным руководством и обсудить вопросы безопасности в регионе. По данным СМИ, на встречу приглашён начальник Генштаба Армии обороны Израиля. Военные закрыли для туристов гору Хермон. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в Грецию. Перед вылетом из Афин он запретил кабинету министров комментировать убийство Сулеймани. На границах с Ливаном и Сирией, а также в израильских дипмиссиях за рубежом введены повышенные меры безопасности.
Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате спецоперации США, одобренной президентом США Дональдом Трампом. Военный считался второй по влиятельности фигурой в Иране. Он командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. В Иране Сулеймани отвечал за специальные операции на территории иностранных государств. По данным Пентагона, он планировал нападение на американских дипломатов и военных.
Атака США стала развитием резко обострившейся ситуации в Ираке. В декабре был нанесен авиаудар по американской военной базе. В ответ США атаковали лагерь одного из шиитских вооруженных формирований. После этого 31 декабря у американского посольства в Багдаде прошла массовая акция протеста. Она переросла в беспорядки, демонстранты устроили штурм посольства и подожгли приёмную.
Пентагон обвинял Сулеймани в организации нападений на американские военные базы на посольство в Ираке. Дипмиссия США в Багдада рекомендовала американцам воздержаться от поездок в Ирак, а находящимся в стране - покинуть её.
У здания парламента Грузии правоохранители задержали члена Лейбористкой партии Лашу Чхартишвили. Как сообщили в МВД страны, Чхартишвили задержан за административное правонарушение.
«Чхартишвили задержан по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что подразумевает мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям», - заявили в МВД.
Напомним, ранее у парламента Грузии произошла потасовка между активистами движения «Измени» и правоохранителями. Активисты пришли выразить солидарность Малхазу Мачаликашвили, а также уличным торговцам, которые отказались перебираться с площади Республики к парламенту. Протестующие попытались встать с плакатами на том месте, где несколько дней назад стояли палатки, однако полиейские не позволили им это сделать.
Греция, Кипр и Израиль заключили соглашение о строительстве Восточносредиземноморского газопровода – EastMed. Церемония подписания документа прошла 2 января в Афинах.
Протяжённость газопровода составит почти две тысячи километров. Он станет самым длинным в мире. EastMed предназначен для поставок газа из Израиля и с Кипра через остров Крит в Грецию. Ожидается, что проект поможет Европе диверсифицировать энергоресурсы.
Стоимость проекта составляет около семи миллиардов долларов. Окончание строительства запланировано на 2025-2026 годы.
Против строительства EastMed выступала Турция, так как регионе существует трансанатолийский трубопровод, по которому в Грецию поступает газ из Азербайджана. Представители Греции, Кипра и Израиля заверяют, что проект не обернётся против интересов Анкары.
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы "Нафтан" и Мозырский сообщили о прекращение поставок сырья из России с 1 января, передаёт "Интферакс". По информации источников агентства, предприятия работают со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Представитель концерна "Белнефтехим" подтвердил, что поставки прекращены, а загрузка заводов снижена до технологического минимума.
Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, отмечает белорусская сторона.
Российский оператор нефтепроводной системы "Транснефть" подтвердил, что в данный момент заявок на поставки в Белоруссию нет. При этом в компании отметили, что транзит через Белоруссию идет без ограничений.
Срок соглашений на поставку нефти Минску истекал 1 января, однако сторонам не удалось договориться об условиях поставок. Эксперты утверждают, что Белоруссия настаивает на снижении цен. Россия с этим не соглашается. Минск заявил, что будет искать альтернативные пути поставок сырья.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что достигнуть договоренности с Белоруссией пока не удалось, но диалог будет продолжен.
В декабре 2019 года уровень годовой инфляции в Грузии составил 7%, что после 2017 года является самым высоким показателем. При этом, по данным Грузстата, в декабре в сравнению с ноябрем рост цен составил 0.4%.
В годовом исчислении фрукты подорожали на 32%, овощи – на 14%, молочные продукты – на 13.5%, мясо – на 15%, а хлебопродукты – на 6.6%.
В целом в течение одного года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 12.3%. Табачные изделия подорожали на 30.8%, алкогольные напитки – на 3.1%.
За последний год отдых, развлечения и культурный досуг подорожали на 6.9%. В транспортной группе зафиксирован 2.9%-ный рост цен. Цены в гостиницах, кафе и ресторанах выросли на 7.9%.
По данным «Грузстата», на формирование ежемесячного показателя инфляции основное влияние оказало изменение цен в следующих группах: по сравнению с ноябрем 2019 года в группе продовольствия и безалкогольных напитков зафиксирован 1.4%-ный рост цен, овощи и бахчевые за месяц стали дороже на 3.7%, фрукты и виноград подорожали на 2.9%; мясо и мясопродукты – на 2.3%, рыбные продукты – на 2.1%, а молоко, сыр и яйца подорожали на 1.1%. Вместе с тем цены на сахар, джемы и другие сладости уменьшились на 1%.
Цены на жилье, воду, электроэнергию и в газовой группе повысились на 1%. В транспортной же группе зафиксировано понижение цен на 0.7%.
Суд в Бельгии приостановил экстрадицию бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона в Испанию. Политик обвиняется в мятеже и растрате государственных средств после организации референдума о независимости Каталонии. Однако он был избран депутатом Европарламента.
О приостановке экстрадиции Пучдемон написал в своём твиттере. "Бельгийское правосудие признало наш иммунитет", — написал он, упомянув, что решение распространяется ещё на одного каталонского политика Тони Комина, которого так же избрали членом Европарламента.
Пучдемон и Комин обвиняются в Испании в подстрекательстве к мятежу, однако запрос Мадрида на их экстрадицию отклонялся уже трижды, — напоминает агентство Reuters. В прошлом месяце Европейский суд постановил, что ещё на одного бывшего каталонского лидера — Ореола Жункераса распространяется иммунитет после избрания членом Европарламента, что подразумевает аналогичные привилегии и для других избранных каталонцев, — отмечает агентство.
Генерал Кассем Сулеймани, глава сил "Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за специальные операции на территории иностранных государств, был убит в пятницу в результате воздушного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом первым сообшило государственное телевидение Ирака. Представитель Пентагона подтвердил, что это была американская военная операция, проведенная по распоряжению президента Трампа.
Вместе с Сулеймани был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Силами народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. Согласно источнику Associated Press, воздушный удар был нанесен после того, как самолет с Сулеймани на борту, прибывший из Ливана или из Сирии, приземлился в Багдаде. Несколькими часами ранее багдадский аэропорт был объектом ракетного удара.
Сулеймани считается одним из самых влиятельных фигур Корпуса стражей исламской революции и военных структур Ирана.
Удар по аэропорту был нанесен на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец, работавший там контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 боевиков проиранской военной группировки. Днем позже ее члены организовали осаду американского посольства в Багдаде, уничтожив одно из помещений на его территории. Двухдневная осада посольства была снята в среду после того, как стало известно об отправке в регион 750 американских военнослужащих. Президент Трамп обвинил Иран в организации атак на американские объекты в Ираке. В четверг за несколько часов до воздушных ударов по аэропорту министр обороны США Марк Эспер заявил, что "условия игры изменились". Отныне, по его словам, на акты насилия со стороны проиранских группировок будет дан военный ответ.
Ожидается, что смерть Сулеймани повлечет ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке со стороны Ирана и проиранских группировок.
Депутаты Великого национального собрания Турции поддержали в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. За голосованием следила стамбульская газета "Хюрриет". Там военные специалисты страны могут противодействовать войскам генерала Халифы Хафтара, на стороне которых воюют российские наёмники.
Законопроект был внесён 30 декабря правящей партией. Как пояснила ранее газета "Созджу", на первом этапе Анкара может отправить в Ливию военных специалистов для обучения солдат признанного ООН Правительства национального согласия. По утверждениям издания, Анкара так же думает рассмотреть возможность поставки в Ливию комплексов ПВО ближнего и среднего радиуса действия.
Ранее Анкара подписала два соглашения о военном сотрудничестве с Правительством национального согласия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в Ливии находятся более двух тысяч бойцов российской частной военной компании Вагнера. Сам Эрдоган говорил, что не будет молчаливо наблюдать за тем, как помощь мятежному генералу оказывают наёмники из России.
Журналисты узнали подробности побега Карлоса Гона из Японии в канун нового года в Ливан, где у него живут родители. Как сообщает газета The Wall Street Journal, соратники бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi планировали бегство несколько месяцев. Свою резиденцию Гон якобы покинул в чехле для музыкальных инструментов, утверждают ливанский и японский телеканалы.
Известно, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолёте с пересадкой через Стамбул. После сообщений о транзите бизнесмена турецкие власти начали расследование. По данным СМИ, полиция задержала по делу семь человек. Четверо из них – пилоты.
В доме Гона в Токио прошли обыски. Сам он заявил, что бежал от несправедливого политического преследования.
Агентство Reuters пишет, что в Ливане экс-глава Renault встретился с президентом страны Мишелем Ауном. Представители ливанского лидера опровергли сообщения о встрече. При этом ранее Бейрут заявил, что власти не знали о планах Гона приехать в страну, но его въезд был законным. Ливан и Япония не имеют соглашения об экстрадиции.
Гон находился следствием в Японии больше года. Его обвиняют в финансовых махинациях и за это время дважды освобождали под залог почти в 14 миллионов долларов. Тогда Гон сдал властям свои паспорта - бразильский, французский и ливанский. Но журналисты предполагают, что у французских паспортов у бывшего топ-менеджера было два и с одним из них ему удалось пройти службы безопасности аэропорта.
Власти Франции уже заявили, что не поддерживают решение Гона избежать правосудия. Однако, согласно законодательству, Париж не будет экстрадировать бизнесмена, если он окажется на территории страны.
Карлос Гон находился на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan Гон стал главой международного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "АвтоВАЗ".
В итальянском городе Фазано правоохранителями за кражи задержаны четверо граждан Грузии. Об этом сообщают итальянские СМИ. По их данным, все четверо находились в Италии нелегально.
Как передает "ИнтерпрессНьюс", сотрудники полиции заметили их на стоянке одного из супермаркетов и обыскали автомобиль для идентификации лиц. В результате полиция изъяла продукцию на сумму 450 евро, украденную в двух разных супермаркетах.
Итальянские СМИ сообщают, что все четверо обвинямых в мелком хулиганстве уже освобождены. На то, чтобы покинуть страну, им дали 7 дней.
Нидерланды официально отказались от названия "Голландия". Таким образом власти решили бороться с путаницей, а также избавиться от негативных ассоциаций туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей, пишут СМИ.
Название "Голландия" перестанут использовать на официальном логотипе страны. Его поменяют компании, посольства, министерства и университеты.
Одновременно изменится символ страны – оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв латинского алфавита, обозначающих Нидерланды – "N" и "L". Вместе буквы символически формируют тюльпан. Новый логотип страны опубликован на сайте Нидерландской телерадиовещательной корпорации.
Новый бренд представят на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае и на Олимпийских играх в Токио.
Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры Сухуми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Очамчирского района Ахалая Дато Ревазовича, 1990 года рождения. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Дато Ахалая был задержан в Сухуми 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела возбужденного прокуратурой по факту умышленного убийства Алхаса Шамба, Астамура Авидзба и Доминики Акиртава, имевшего место на набережной 22 ноября. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая избрана до 29 февраля 2020 года.
Генпрокуратура напоминает, что 15 декабря 2019 года в отношении Демура Ревазовича Ахалая Сухумским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением следователя еще один подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.
22 ноября 2019 года группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо". В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.
В тот же день сухумской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистских организаций в интернете.
Доказательств своего нападения на пост ДПС джихадисты не представили.
31 декабря в столице Ингушетии Магасе два молодых человека сбили полицейского на машине, а затем напали на других сотрудников ДПС с ножами. В результате один полицейский погиб, ещё трое пострадали. Следственный комитет завёл дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Один из нападавших был убит. Им оказался 18-летний Микаил Мизиев. По данным СМИ, он может быть родственником жителя Ингушетии, причастного к нападению на пост ДПС в селе Яндаре в октябре 2017 года.
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