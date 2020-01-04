Залкалиани о ситуации на Ближнем Востоке: США имеют право защищать своих граждан

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани считает провокационным шагом атаку на посольство США в Багдаде, отмечая, что США имеют законное право защищать своих граждан. Об этом министр иностранных дел написал в своем Twitter.

У посольства США в Багдаде два дня продолжались протесты против американских авиаударов по проиранской шиитской организации «Катаиб Хезболла». США нанесли их 29 декабря в ответ на ракетную атаку, в результате которой погиб американский контрактник.

31 декабря несколько тысяч демонстрантов предприняли попытку штурма здания американского посольства. С помощью таранов они пробили стальную дверь в центре для посетителей и устроили поджоги по внешнему периметру. Для разгона участников акции иракские силы безопасности применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

После антиамериканских протестов, в результате авиаудара американских сил накануне, 3 января, под Багдадом был убит командующий элитным иранским спецподразделением Касем Сулеймани, которого называли главным архитектором иранской внешней политики. Приказ об убийстве военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию в столице Ирака было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

«Мы осуждаем недавнее насилие, провокационную атаку на посольство США в Багдаде. США имеют законное право защищать своих граждан. Время дипломатии для деэскалации и снижения напряженности», - написал Залкалиани в Twitter.

Эксперты предупреждают, что убийство Сулеймани может привести к резкой эскалации напряженности между Ираном и США. Ранее иранский аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью и объявил в стране трехдневный траур. Поклялись отомстить Америке и лидеры нескольких иракских военизированных групп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением, «чтобы остановить войну, а не начать ее». По словам Трампа, Сулеймани «готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих», однако США смогли предотвратить их, сообщает агентство «Новости-Грузия».