В Тбилиси продолжает расти число пострадавших от пиротехники

В ожоговый центр Тбилиси продолжают поступать пациенты, пострадавшие при использовании пиротехнических изделий. Об этом журналистам сообщил руководитель медучреждения Гуга Кашибадзе. «Вчера к нам поступили еще четыре человека, к счастью, без серьезных повреждений. Один из них пытался сигаретой поджечь петарду. Они не получили серьезных повреждений и были выписаны из клиники», - сказал Кашибадзе.

По его словам, с 1 по 3 января Ожоговый центр принял до 30 человек, получивших повреждения от пиротехники. Большинство из них были несовершеннолетними. «По статистике, 35% пострадавших – это взрослые, а 65% – дети. Очень жаль, что детям дают в руки бенгальские огни и петарды, так как это не игрушки», - отметил врач.

Кабашидзе также сообщил, что нескольким пострадавшим потребовалась ампутация пальцев. Сейчас все пациенты переведены на амбулаторное лечение. «Когда речь идет о повреждениях от петард, то это касается не только ожогов. В случае неправильного использования, давление в петарде повреждает пальцы», - заявил он.

В первый день нового года в Грузии число пострадавших от пиротехники превысило 80 человек, передает агентство «Новости-Грузия». По данным Минздрава, 31 декабря и 1 января только в Тбилиси было зафиксировано 48 таких случаев. Госпитализация понадобилась 35 пострадавшим. Что касается регионов, то там травмы получили 33 человека, 16 из которых были доставлены в больницы.