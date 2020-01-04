В Багдаде ракетному обстрелу подверглась «зеленая зона»

Уличные торговцы, которым запретили работу у главной новогодней елки на площади Первой Республики, провели протестную акцию у мэрии Тбилиси. 2 января сотрудники муниципальной инспекции потребовали, чтобы все торговцы, которые не получили специального разрешения, покинули площадь Первой Республики, где установлена главная новогодняя елка. В качестве альтернативы им предложили территорию у парламента Грузии.

Как известно, долгое время у парламента были установлены несколько палаток, в которых протестовали гражданские активисты, а также Малхаз Мачаликашвили, который обвиняет спецслужбы в убийстве своего 19-летнего сына. В ночь на 31 декабря городские службы снесли все палатки. У парламента были размещены детские карусели, новогодние декорации и прилавки.

Для многих уличных торговцев предложение продолжить работу на проспекте Руставели оказалось неприемлемым. Выяснилось, что часть торговцев осуждает снос палаточного городка. Они поддерживают требования протестующих и не хотят работать у парламента именно из-за своей гражданской позиции. Другие отмечают, что предложенная локация малолюдная, поскольку на установленные мэрией карусели мало кто приводит своих детей.

На сегодняшней акции собралось около сотни человек. К митингу присоединились активисты оппозиционных партий и члены нескольких молодежных движений. Они потребовали, чтобы мэрия позволила торговцам продолжить работу на площади Первой Республики.

«Если бы нам сказали еще 25 декабря, что здесь вы не встанете, а должны стать там, мы бы повели себя совершенно по-другому. В конце концов, почему именно на этом месте?! Неужели нельзя было подобрать другую локацию?! Там, где стоит елка, есть места, где можно разместить таких людей, как мы. Если они действительно хотят помочь нам, то пусть поставят нас там. Если нет, то мы продолжим стоять там, где стоим сейчас… Мы целый год ждем того, чтобы поработать там каких-то две недели. Я далека от политики и мне абсолютно все равно, кто будет стоять рядом с такими же нуждающимися людьми, как я», - сказала в эфире телеканала «Мтавари архи» одна из участниц акции Ирма Минашвили.