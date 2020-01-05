Прием по случаю дня рождения Илии Второго прошел в патриаршей резиденции

Праздничный прием по случаю дня рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго прошел в патриаршей резиденции. Накануне, 4 января, главе Грузинской православной церкви исполнилось 87 лет. Как отметили в пресс-службе патриархии, лично с днем рождения Илию Второго поздравили как первые лица страны, так и представители интеллигенции, сферы культуры, ученые, члены разных слоев общества и прихожане.

Патриарх принял поздравления от председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Хведилидзе. Навестил Илию Второго также министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Президент страны Саломе Зурабишвили участвовала непосредственно в праздничном приеме. Она также поздравила всю Грузию с днем рождения патриарха.

«Для всех нас это большой праздник. Желаю патриарху здоровья, долголетия, чтобы он был нашим сильным духовным отцом, как было до сих пор, поскольку этой стране больше всего необходима сила и спокойствие патриарха», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

На вечере в патриаршей резиденции выступили детские фольклорные ансамбли и хоры, сольные исполнители и музыкальные коллективы, поэты.