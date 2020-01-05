В Гурджаани грузовик въехал в аптеку, есть пострадавшие

Грузовик врезался в аптеку в городе Гурджаани (регион Кахетия) – в результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает «Телекомпания Гурджаани».

Согласно распространившейся информации, авария произошла сегодня днем, 5 января, на проспекте Нонешвили в центре города. Загруженная досками машина съехала с проезжей части, врезалась в установленный на тротуаре киоск, а затем и в аптеку. Кроме того, грузовик столкнулся с несколькими автомобилями, в том числе с микроавтобусом.

Во время ДТП незначительные травмы получили несколько человек. Наиболее серьезно пострадала женщина-пешеход. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую клинику «Джеохоспитал».

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Точные причины аварии установит следствие.