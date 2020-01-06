На президентских выборах в Хорватии побеждает Зоран Миланович

В Хорватии на выборах президента лидирует бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Социал-демократической партии страны Зоран Миланович. По предварительным данным, на состоявшемся в воскресенье, 5 января втором туре выборов, за него проголосовали 53 процента избирателей.
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", набирает 47 процентов голосов.
В первом туре президентских выборов, который прошёл две недели назад, Миланович получил около 30 процентов голосов, Грабар-Китарович – почти на три процента голосов меньше. Согласно социологическим опросам, перед вторым туром разрыв между ними уменьшился до полутора процентов.
Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов.
51-летняя Колинда Грабар-Китарович руководит Хорватией с января 2015 года. Она является первой в истории женщиной, получившей пост президента страны.
После изменений в конституции в 2000 году, когда Хорватия стала парламентской республикой, президент имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, но определяет внешнюю политику и занимает пост верховного главнокомандующего.
Хорватия - самый молодой член Европейского Союза, присоединившийся к нему в 2013 году. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе. Соответствующее заявление президент сделала на брифинге несколько минут назад.
«В связи с Георгием Мамаладзе я руководствовалась главным принципом, чтобы моим решением не содействовать какому-либо новому противостоянию в обществе ... Я не смогла найти аргумента, почему следует сделать исключение в случае протоиерея Георгия Мамаладзе», - заявила президент, передаёт ИнтерпрессНьюс.
Напомним, 5 сентября 2017 года протоиерей Мамаладзе был приговорен к 9 годам лишения свободы.
В Тегеране сотни тысяч людей вышли на прощание с генералом Касемом Сулеймани, который командовал Корпусом стражей иранской революции и 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада во время авиаудара США.
Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После завершения этой молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке". Дочь Сулеймани пообещала, что заявила, что день гибели её отца станет "чёрным днём" для Соединённых Штатов и их союзника Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала Сулеймани. "Они убивают наших людей, пытают и калечат их. Они используют мины и взрывают наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает", – заявил Трамп.
Молодежная сборная России по хоккею проиграла в финале чемпионата мира для игроков до 20 лет сборной Канаде. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Канады.
По ходу третьего периода сборная России вела 3:1.
Несколько дней назад на групповом этапе турнира россияне обыграли канадцев со счетом 0:6.
Российская команда могла в пятый раз в истории выиграть молодежный чемпионат мира по хоккею. В последний раз это удавалось сделать в 2011 году. Тогда российская команда победила Канаду со счетом 5:3, по ходу матча проигрывая 0:3. Именно эту игру – вместо прямой трансляции финала 2020 года – показывал вчера федеральный телеканал "Матч ТВ". В итоге некоторые зрители, в том числе депутат Государственной думы, решили, что Россия выиграла, а не проиграла. По каким причинам "Матч ТВ" показал запись финала 9-летней давности в то же время, когда шёл финал этого года, неизвестно.
Молодёжная сборная Канады в предыдущий раз становилась чемпионом мира в 2018 году.
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Лучшим фильмом признана военно-историческая драма Сэма Мендеса "1917" о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Мендес также получил приз за лучшую режиссуру.
В номинации "Лучший фильм – комедия или мюзикл" победила картина "Однажды… в Голливуде". Её создатель Квентин Тарантино получил награду в номинации "Лучший сценарий". Сыгравший в картине Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актёр второго плана. Всего картина была номинирована в пяти категориях.
"Паразиты" – стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.
Хоакин Феникс стал лучшим актёром драмы за главную роль в фильме "Джокер". Приза за лучшую женскую роль удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд "Джуди".
Сериал "Чернобыль" телеканала HBO о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм".
На премию претендовали шесть российских фильмов, в частности – "Дылда" Кантемира Балагова, но они не получили награды.
"Золотой глобус" – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается в 25 номинациях.
Администрация «Фейсбука» продолжит работать над вопросом выявления в Грузии т.н. ботов и троллей.
«ИнтерпрессНьюс» обратился к администрации «Фейсбука» с вопросами о блокировании в соцсети «фейковых страниц», и получил ответное письмо. Администрация «Фейсбука» поясняет, что начала работу по выявлению в Грузии т.н. ботов и троллей с сентября 2019 года, этот процесс не завершен и она работает с исследователями безопасности, чтобы вновь идентифицировать подобные операции.
«Мы обнаружили эту активность в сентябре 2019 года, при исследовании координированного, неаутентичного поведения в регионе. В ходе своего анализа мы также использовали открытые сообщения местных неправительственных организаций. Наша команда на «Фейсбуке» и «Инстаграме» проактивно ищет отрицательных акторов и их действия на этих платформах. Мы продолжаем работать вместе с нашими партнерами и исследователями безопасности, чтобы найти и выявить подобные операции», - говорится в письме администрации «Фейсбука».
Напомним, несколько недель назад администрация «Фейсбука» заблокировала 39 грузинских аккаунтов в «Фейсбуке», 344 страницы, 13 групп, 22 аккаунта в «Инстаграме».
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае, если Багдад предпримет "враждебные действия" в отношении Вашингтона. В частности, речь идёт о требовании вывести американские войска из страны. "Иранские санкции покажутся Багдаду мелочью", заявил президент США журналистам в ночь на понедельник, 6 января.
По его словам, американские военные не покинут территорию Ирака, пока страна не заплатит за авиабазу, которую построили США. "Строительство стоило миллиарды долларов. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это", - сказал Трамп.
Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны. Это стало реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января по приказу Дональда Трампа.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность не объяснялась.
В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США.
Иракское правительство уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу американских войск из страны.
В Госдепартаменте США призвали правительство Ирака переосмыслить это решение, отметив важность прочного партнерства двух стран в сфере борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". К продолжению сотрудничества в этом направлении призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.
В Гудаури найден мертвым российский турист. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в министерстве внутренних дел Грузии, турист попал под лавину.
Спасатели обнаружили тело в результате однодневных поисковых работ. Останки доставлены в прозектуру.
Следствие по делу ведется по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).
Власти Ирана заявили, что продолжат сокращение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, которая была заключена с шестью мировыми державами. При этом, Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление, переданное иранским государственным телеканалом.
В Тегеране заявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года. Не будут соблюдаться и ограничения на ведущиеся научные разработки. Отныне развитие иранской ядерной отрасли будет связано лишь с собственными техническими нуждами.
Иракские парламентарии приняли резолюцию с призывом к выводу всех иностранных войск с территории страны. Как сообщает Би-би-си, это стало реакцией на убийство иранского высокопоставленного генерала в Багдадском аэропорту 3 января.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась.
В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США, в основном как военные советники.
После убийства иранского генерала Касема Сулеймани тысячи иракцев участвовали в траурной процессии за его гробом, который был доставлен в аэропорт и отправлен в Тегеран.
Касем Сулеймани был одной из самых влиятельных фигур Корпуса Стражей Исламской революции и военных структур Ирана. Удар по его автомобилю в аэропорту Багдада 3 января был нанесён на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец, работавший там по контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 бойцов проиранской военной группировки. В последовавшие дни усилилась взаимная непримиримая риторика между сторонами, причастными к обострению отношений между США и Ираном.
Грузовик врезался в аптеку в городе Гурджаани (регион Кахетия) – в результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает «Телекомпания Гурджаани».
Согласно распространившейся информации, авария произошла сегодня днем, 5 января, на проспекте Нонешвили в центре города. Загруженная досками машина съехала с проезжей части, врезалась в установленный на тротуаре киоск, а затем и в аптеку. Кроме того, грузовик столкнулся с несколькими автомобилями, в том числе с микроавтобусом.
Во время ДТП незначительные травмы получили несколько человек. Наиболее серьезно пострадала женщина-пешеход. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую клинику «Джеохоспитал».
По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением. Точные причины аварии установит следствие.
Сегодня, 5 января, в Хорватии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович и бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович. Победитель будет определен простым большинством голосов.
В первом туре, который прошел две недели назад, Миланович получил 29,55% голосов, Грабар-Китарович – почти на три процента голосов меньше. Согласно социологическим опросам, перед вторым туром разрыв между ними уменьшился до полутора процентов.
Кандидатуру действующего президента поддерживает правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество», имеющая большинство в парламенте. Милановича поддерживает левоцентристская и леволиберальная оппозиция.
Политологи отмечают, что тема взаимоотношений с Россией и Владимиром Путиным во время предвыборной кампании в Хорватии практически не поднималась. Грабар-Китарович лишь отмечала, что благодаря ей у страны хорошие отношения и с США, и с Россией.
51-летняя Колинда Грабар-Китарович руководит Хорватией с января 2015 года, когда во втором туре выборов она получила 50,42% голосов избирателей, обойдя действующего на тот момент президента Иво Йосиповича. При этом в первом туре она, так же как и на нынешних выборах, проиграла.
Грабар-Китарович является первой в истории женщиной, получившей пост президента Хорватии.
При этом глава Хорватии после изменений в Конституции в 2000 году, когда страна стала парламентской республикой, имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, но определяет внешнюю политику и занимает пост верховного главнокомандующего.
Действующим премьер-министром Хорватии является Андрей Пленкович. Он состоит в партии «Хорватское демократическое содружество», которая поддерживает нынешнего президента.
В Триполи, столице Ливии, при авиаударе по зданию военного училища, погибли не менее 30 человек, ранены 33. Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что погибли и пострадали, в основном, курсанты училища. Удар наносился во время построения курсантов.
Правительство национального согласия Ливии заявил, что ответственность за нападение несут сторонники командующего «Ливийской национальной армией» Халифы Хафтара. Представители генерала Хафтара, главного противника нынешнего Ливийского правительства, признанного ООН, отвергают эти обвинения.
На 79-м году ушел из жизни видный политический и общественный деятель самопровозглашенной республики Абхазия Анри Джергения.
Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. В 1963 году окончил юридический факультет МГУ. В 1963-1964 гг. был следователем абхазского МВД. В 1964-1965 гг. служил в армии. С юности мечтал стать дипломатом, однако поступить в МГИМО тогда не удалось. Через 30 лет Джергения, будучи генпрокурором и теоретиком-правоведом, участвовал в дипломатическом абхазо-грузинском переговорном процессе.
С 1992 по 2001 год Джергения был личным представителем абхазского президента Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта. Анри Джергения принимал участие в ряде дипломатических встреч в Женеве и Москве. Он был одним из разработчиков «Заявления о мерах по урегулированию грузино-абхазского конфликта» от 4 апреля 1994 года, сообщает «Абхазия-Информ».
В 2001-2002 годы Джергения занимал пост абхазского премьер-министра. В 2004 году баллотировался на пост президента. После 2014 года, когда к власти в республике пришел Рауль Хаджимба, Джергения принял участие в ряде мероприятий Блока оппозиционных сил. Джергения дал критическую политико-правовую оценку событиям мая 2014 года, действия Хаджимба и его активистов охарактеризовал как уголовно наказуемые, уличил президента в нарушении сакральной абхазской клятвы, призвал к самороспуску парламента и досрочным президентским выборам.
Мужчину средних лет обнаружили повешенным на рабочем месте в городе Поти. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». 49-летний Зураб Хорава был сотрудником частной проектировочной фирмы, его офис располагался в здании мэрии муниципалитета. В собственном кабинете сегодня утром, 5 января, его обнаружили члены семьи.
Родственники Хорава утверждают, что на мужчину оказывалось психологическое давление и именно из-за этого он решился на самоубийство. По их словам, несколько дней назад мужчина узнал, что Национальное агентство публичного реестра зарегистрировало его чертеж, где была допущена ошибка – неправильно указана фамилия. Документ утвердили пять лет назад. В разговоре с сестрой Хорава признался, что теперь боится начала уголовного дела и задержания.
«Он постоянно переживал. Речь идет о каких-то документах, допущена была какая-то ошибка. Он был таким человеком, что не сделал бы чего-то лишнего. Из-за допущенной ошибки, как я думаю, он и переживал. Мне кажется, что из-за этого на него также оказывалось давление», - сказала журналистам сестра мужчины Анна Хорава.
За несколько часов до самоубийства Хорава сообщил членам семьи, что идет на встречу с клиентом, но не уточнил его имя. Обстоятельства произошедшего установит следствие. МВД начало уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает редакция «Крым.Реалии».
В интервью изданию Изотов сообщил, что опасается уголовного преследования в России. «В отношении меня проводилась доследственная проверка за мои посты в соцсетях с данными силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. Хотя проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что в отношении меня в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск», - заявил Изотов.
Изотов покинул Россию в 2016 году. Он считает, что в России он может стать жертвой преследования за участие в антивоенных акциях в Киеве. Ранее ему отказали в убежище власти Украины, рассказывал он Радио Свобода.
Узбекистан сообщил о завершении разминирования своей границы с Таджикистаном. Об этом со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказало издание «Азия Плюс».
По итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан в марте 2018 года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы, напоминает Узбекская служба Радио Свобода.
Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в конце 1990-х годов. Тогда Ташкент объяснил действия тем, что хочет предотвратить проникновение на свою территорию членов «Исламского движения Узбекистана». По данным Национального минного центра Таджикистана, за последнее 20 лет от взрывов мин пострадало более 800 жителей страны.
Члены радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» сегодня утром, 5 января, напали на военно-морскую базу в Кении, на которой размещены американские военные. Об этом сообщает Associated Press.
По данным кенийских военных, погибли четверо нападавших. О потерях среди американских или кенийских военных не сообщается. Бой в районе базы продолжается, сообщает AP.
«Аш-Шабаб» - одна из самых известных радикальных группировок в регионе, она брала на себя ответственность за ряд громких террористических атак в Кении и Сомали. Но это - ее первое известное нападение на американских военных, отмечает агентство.
Обновленная статистика по больным вирусом гриппа станет известна в понедельник, 6 января, однако, по предварительным данным, страна далека от эпидемиологической вспышки. Об этом сегодня, 5 января, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, за последнюю неделю обращаемость пациентов, больных вирусом гриппа, возросла. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель госпитализации и осложнений меньше почти вполовину, сообщает Общественный вещатель.
Глава Национального центра по контролю заболеваний уверяет, что медицинский сектор готов принять увеличенный поток пациентов. По его словам, сезон гриппа продлится три месяца, поэтому сейчас важно, чтобы каждый сделал вакцину от гриппа, которая вырабатывает иммунитет к штаммам вируса в течение двух недель.
Из-за острой вирусной инфекции накануне в Тбилиси скончался восьмилетний ребенок. Стал ли причиной смерти ребенка вирус гриппа пока неизвестно. Соответствующие лабораторные исследования уже начаты.
В стране сейчас циркулирует около восьми типов вирусов, отсюда вирусов гриппа два – «А» и «B». В 77% случаев сейчас циркулирует вирус гриппа типа B, в 11-12% вирус А. Согласно статистическим данным Центра контроля заболеваний и общественного здоровья, показатель заболеваемости гриппом и болезнями, похожими на грипп, достиг 312 случаев на сто тысяч человек. В прошлом году данный показатель составлял 277.
Посольство Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве находится на связи с проживающими в Ираке грузинскими гражданами, большая часть которых сконцентрирована в регионе Курдистана.
Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, согласно полученной от граждан информации обстановка в городах Духук, Эрбиль и Сулеймания спокойная и опасность им не угрожает. Вместе с тем в посольстве действует круглосуточная горячая линия.
За одиннадцать месяцев 2019 года МВД Грузии зарегистрировало более 58,7 тысяч преступлений, что на 9,5% (5,1 тысячи преступлений) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. За отчетный период было раскрыто более 20,5 тысячи преступлений. В процентном соотношении раскрываемость соответствует уровню 2018 года, когда из более 53,6 тысяч дел раскрыли около 18,5 тысячи.
Около 40% всех совершенных преступлений составляют преступления против собственности, половина из которых – это случаи воровства. Так, в период с 1 января по 30 ноября 2019 года было зарегистрировано более 18,3 тысяч случаев краж, из которых раскрыто только 19,6%. На втором месте преступления, связанные с наркотиками. За отчетный период было по данному направлению высокая – 74,9%. Замыкает тройку наиболее часто регистрируемых преступлений: семейное насилие. За январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано более 4,5 тысячи таких преступлений, из которых раскрыто около 2,8 тысячи.
Распространены в Грузии и дорожно-транспортные преступления. С начала прошлого года в Грузии произошло около 2,8 тысячи аварий, из которых 328 были со смертельным исходом. Если говорить о борьбе со взяточничеством, то с января по ноябрь по этой статье завели 54 уголовных дела – столько же, сколько и в прошлом году.
Статистика демонстрирует значительный рост случаев компьютерных преступлений - 53,28%, наркопреступлений - 54,08%, преступлений против экономической деятельности - 46,08%, а также преступлений против прав и свобод человека - 12,64%. Необходимо отметить, что нераскрытыми остаются многие резонансные дела.
Праздничный прием по случаю дня рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго прошел в патриаршей резиденции. Накануне, 4 января, главе Грузинской православной церкви исполнилось 87 лет. Как отметили в пресс-службе патриархии, лично с днем рождения Илию Второго поздравили как первые лица страны, так и представители интеллигенции, сферы культуры, ученые, члены разных слоев общества и прихожане.
Патриарх принял поздравления от председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины Хведилидзе. Навестил Илию Второго также министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Президент страны Саломе Зурабишвили участвовала непосредственно в праздничном приеме. Она также поздравила всю Грузию с днем рождения патриарха.
«Для всех нас это большой праздник. Желаю патриарху здоровья, долголетия, чтобы он был нашим сильным духовным отцом, как было до сих пор, поскольку этой стране больше всего необходима сила и спокойствие патриарха», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
На вечере в патриаршей резиденции выступили детские фольклорные ансамбли и хоры, сольные исполнители и музыкальные коллективы, поэты.
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» - район, где расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства. Подробности продолжают поступать.
Как передает CNN из Багдада, в городе продолжаются демонстрации - как противников США, недовольных убийством иранского генерала в минувшую пятницу, так и противников Ирана. Жители Ирака, которые по словам корреспондента CNN, отнюдь не симпатизируют Ирану, требуют оставить их страну в покое и не пытаться заниматься в ней решением своих собственных задач.
По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп одобрил спецоперацию против Касема Сулеймани в конце декабря. Это произошло через несколько дней после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Тогда погиб американский военный. Вашингтон считает иранского генерала ответственным за нападение.
Вашингтон обвиняет Сулеймани в убийстве сотен американских солдат. По данным Пентагона, он разрабатывал новые планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Касема Сулеймани провокацией, которая ставит под угрозу безопасность американцев.
Представители Белоруссии и России сегодня, 4 января, оформляют документы на прокачку первой партии нефти. Поставок не было последние четыре дня. После Нового года Россия прекратила импорт, так как стороны не смогли согласовать условия нового контракта. Из-за этого Белоруссия была вынуждена снизить мощности своих заводов и временно отказаться от продажи нефтепродуктов за границу.
Два российских поставщика подтвердили, что в ближайшее время начнут прокачку сырья. В Белоруссии говорят, что первоначальных объемов хватит для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. Новость о возобновлении поставок появилась после сегодняшних телефонных переговоров премьеров Белоруссии и России. Они пришли к соглашению, что Минск получит сырье без необходимости платить производителям так называемую премиальную надбавку. Это 10 долларов за каждую тонну нефти.
Во многом из-за этого вопроса страны не могли подписать новый договор. Дело в том, что ранее Беларусь платила премию производителям. Она обходилась бюджету более, чем в 200 миллионов долларов в год. Однако сейчас решила отказаться, чтобы снизить потери от налогового маневра Москвы. Российские производители настаивали на сохранении надбавки. В этом году Белоруссия собирается закупить у России до 24 миллионов тонн нефти.
Австралия привлечет более трех тысяч резервных военнослужащих для борьбы с лесными пожарами. По словам министра обороны страны Линды Рейнольдс, правительство пошло на беспрецедентные меры, но другого способа бороться с огнем нет. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение.
В Австралии за последние месяцы выгорели около пяти миллионов гектаров леса. Погибли не менее 23 человек и сотни тысяч животных. Были уничтожены более тысячи домов. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.
Власти направляют военные корабли в прибрежные районы для эвакуации местных жителей.
Пожары в Австралии стали настолько масштабными, что видны из космоса. Снимки красного континента сделал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8. Фотографии обновляются в режиме реального времени каждые десять минут.
Из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни». Об этом 2 января сообщили местные СМИ. Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра.
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