Драма "1917" удостоена "Золотого глобуса" в номинации "Лучший фильм"

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Лучшим фильмом признана военно-историческая драма Сэма Мендеса "1917" о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Мендес также получил приз за лучшую режиссуру.

В номинации "Лучший фильм – комедия или мюзикл" победила картина "Однажды… в Голливуде". Её создатель Квентин Тарантино получил награду в номинации "Лучший сценарий". Сыгравший в картине Бред Питт стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший актёр второго плана. Всего картина была номинирована в пяти категориях.

"Паразиты" – стал лучшим фильмом на иностранном языке. В прошлом году лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Хоакин Феникс стал лучшим актёром драмы за главную роль в фильме "Джокер". Приза за лучшую женскую роль удостоена Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике о Джуди Гарленд "Джуди".

Сериал "Чернобыль" телеканала HBO о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм".

На премию претендовали шесть российских фильмов, в частности – "Дылда" Кантемира Балагова, но они не получили награды.

"Золотой глобус" – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается в 25 номинациях.