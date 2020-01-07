Reuters: российские наёмники лечатся в клинике "Согаза" в Петербурге

В частном Международный медицинском центре страховой компании "Согаз" в Санкт-Петербурге лечились граждане России, раненые в ходе конфликтов за рубежом, в которых они участвовали как наёмники. Это утверждается в опубликованном во вторник расследовании агентства Reuters. Авторы расследования ссылаются на несколько источников, включая персонал клиники. В расследовании подчёркивается, что клиника принадлежит людям, близким к президенту России Владимиру Путину.
"Оказание медицинских услуг наёмникам частных военных компаний, раненым, в частности, в Ливии и Сирии, свидетельствует о том, что они получают поддержку со стороны российской элиты, вопреки тому, что Кремль отрицает, что они воюют за рубежом по его воле" - говорится в расследовании.
Генеральный директор клиники Владислав Баранов, как утверждает Reuters, также поддерживает деловые отношения с Марией Воронцовой, предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина (Путин официально не признал и не опроверг родство с Воронцовой).
Среди владельцев страховой компании "Согаз" - родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. В частности, долей в "Согазе" владел двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а его сын сейчас, по официальным данным, владеет 12,5 процентами акций компании через компанию Accept.
Заместителем генерального директора "Согаза" в свою очередь является Михаил Путин, сын другого двоюродного брата президента. Среди акционеров "Согаза" также бизнесмен из окружения Путина Юрий Ковальчук и его жена.
Официально Министерство обороны, "Согаз" и Кремль не ответили на запросы о комментариях по поводу лечения раненых наемников, а Баранов прямо сказал журналистам, что советует им "забыть" о его клинике.
В соответствии с российским законодательством, все медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования. Однако у журналистов Reuters нет данных о том, что такие сообщения делались.
О том, что они лечились в клинике "Согаза", журналистам сообщили бывший боец так называемой частной военной компании Вагнера Александр Кузнецов, раненый в Ливии, и несколько человек, раненых в Сирии. По ряду сообщений, наёмники лечатся в этой клинике как минимум с 2016 года. Лечение им предоставляется бесплатно, кто его оплачивает - неизвестно.
По официальным данным Минобороны, во время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года в результате боевых действий погибли более 40 российских военнослужащих, ещё несколько десятков погибли в результате авиакатастроф и других несчастных случаев. Потери среди российских наемников в это число не входят.
После боя в Сирии в феврале 2018 года, в котором от ударов американской авиации погибли десятки россиян, предположительно наёмников ЧВК Вагнера, МИД России сообщал, что несколько десятков раненых россиян "проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях". Это был единственный случай, когда власти сообщали о лечении пострадавших в боевых действиях за рубежом россиян, не являющихся военнослужащими. "Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений" - говорилось тогда в сообщении МИД.
США не станут нарушать правила ведения войны, несмотря на угрозы со стороны президента Трампа о нанесении ударов по культурным объектам Ирана. Министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопрос журналиста, будут ли войска наносить удары по культурным объектам, ответил: "Мы будем следовать правилам ведения войны". На уточняющий вопрос, означает ли это, что США не будут наносить удары по культурным объектам, что было бы военным престплением, Эспер ответил: "Таковы законы вооружённых конфликтов". Глава Пентагона на стал далее вдаваться в подробности по этому вопросу.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что если в Тегеране решат отомстить Вашингтону за убийство генерала Касема Сулеймани, то удары будут нанесены не только по военным, но и по культурным объектам Ирана. Это вызвало возмущённую реакцию среди иранцев.
Умышенное разрушение памятников культурного наследия в ходе боевых действий признаётся международными законами "военным преступлением". Одним из таких правовых актов стала резолюция Совета Безопасности ООН, поддержанная администрацией Трампа в 2017 году. Гаагская конвеция 1954 года также относит к военным преступлениям уничтожение культурного достояния.
Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в столицу Сирии Дамаск. О визите не сообщалось заранее.
Как пишут российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает помощь.
По словам Пескова, Путин отметил, что "пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности". Асад, как утверждается, выразил России признательность за помощь.
В поездке Путина сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу.
Путин прилетел в Сирию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США, в результате которой был убит видный иранский генерал Касем Сулеймани. Иран, как и Россия, оказывает помощь Башару Асаду в борьбе против вооружённой оппозиции. Союзники США на территории Сирии - сирийские курды, американские военные размещены на востоке страны с целью борьбы против террористической группировки "Исламское государство". Неясно, был ли запланирован визит Путина ещё до убийства Сулеймани.
8 января, как ожидается, российский президент посетит Турцию, где примет участие в открытии газопровода "Турецкий поток".
В селе Квахчири Тержольского муниципалитета в результате случайного выстрела из огнестрельного оружия погиб шестилетний мальчик.
Как стало известно «ИнтерпрессНьюс», трехлетний ребенок, играя, случайно выстрел из охотничьего ружья и попал в своего шестилетнего брата.
По информации МВД Грузии, в связи со случившимся расследование ведется по статье 116 УК Грузии, подразумевающей причинение смерти по неосторожности.
На месте была мобилизована патрульная полиция.
В Австрии во вторник приведён к присяге новый кабинет министров. В него вошли представители двух политических сил - консервативной Народной партии и Зелёных.
Канцлером вновь стал лидер Народной партии Себастьян Курц. Он возглавлял правительство до мая прошлого года, когда из-за скандала во входившей в кабинет правопопулистской Партии Свободы коалиция распалась, и были назначены досрочные выборы в парламент. Народная партия победила на выборах, а Партия Свободы провалилась. Курц начал переговоры о формировании нового кабинета с Зелёными. Они продолжались несколько месяцев. Коалиционное соглашение было окончательно одобрено незадолго до Нового года.
В правительстве будут 10 министров от Народной партии и 5 представителей Зелёных. Их лидер Вернер Коглер стал вице-канцлером. Зелёные впервые в истории вошли в правительство Австрии. Также впервые в истории в кабинете больше женщин, чем мужчин. В оппозиции остались социал-демократы и Партия Свободы.
Коалиционное соглашение стало результатом компромисса. Австрия продолжит придерживаться жёсткой политики по отношению к нелегальной миграции. Правительство также обещает снижение налогов. В то же время, сделан акцент на экологической проблематике, в том числе на мерах по сокращению выбросов углекислого газа, на чём настаивали Зелёные.
Себастьян Курц в 33 года вновь стал самым молодым главой правительства в мире.
Вице-премьер грузинского правительства Майя Цкитишвили прокомментировала ситуацию нарушением водоснабжения курортов Гудаури и Бакуриани.
«В первую очередь хочу извиниться перед всеми отдыхающими и местными жителями, у кого возникли проблемы в связи с водоснабжением. У нас было две аварии, однако, в результате активной работы Компании по водоснабжению и всех соответствующих ведомств мы восстановили подачу и в REDCO все корпуса снабжаются водой с утра», - заявила Цкитишвили журналистам в Гудаури, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснила вице-премьер, главная причина проблем с водоснабжением - это осень без осадков.
«Проблемы с водоснабжением была лишь у поселения REDCO, остальной Гудаури обеспечивался в непрерывном режиме. Реальная причина проблем – это осень без осадков, что и отразилось на запасах воды. В новогодние дни, когда количество отдыхающих достигает пика, использование воды увеличивается в несколько раз. Соответственно, в Гудаури и Бакуриани проблемы возникли в тех поселениях, которые находятся выше головного сооружения. В Бакуриани реально у нас проблема лишь на двух улицах, да и там техническая группа работала всю ночь, и было устроено альтернативное головное сооружение. На данном этапе устанавливаются насосы, чтобы запустить их в систему. Ожидаем, что в течение дня и в Бакуриани полностью восстановиться водоснабжение. Между тем, как в Бакуриани, так и Гудаури вода поставляется в непрерывном режиме посредством водовозов всем гостиницам, у которых есть резервуары», - отметила Майя Цкитишвили.
Космический телескоп TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости. Об этом сообщает североамериканское космическое агентство НАСА.
Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли в южном созвездии Дорадо. Она примерно на 20% больше нашей планеты и вращается вокруг красного карлика (прим. маленькая и относительно холодная звезда) за 37 дней.
При этом экзопланета получает от звезды 86% энергии, которую Солнце даёт Земле. Также отмечается, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, это повышает шансы планеты быть обитаемой.
Всего TESS обнаружил на орбите указанной звезды три планеты – TOI 700 b, c и d. Из них только d находится в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что она не слишком далеко и не слишком близко от звезды, где температура может допускать присутствие жидкой воды.
Компания Henley & Partners опубликовала сегодня обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Как пишет «Грузия Online», третий год подряд Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).
США и Великобритания продолжают опускаться в рейтинге. За год они переместились с 6-й строчки на 8-ю (184 страны без визы). Пять лет назад обе страны занимали первую строчку индекса. Финляндия и Италия разделили 4-е место с результатом 188, Дания, Люксембург и Испания – 5-е место с результатом 187. Историческим успехом индекса остается стабильный подъем ОАЭ. За последние 15 лет страна поднялась на 47 строчек и теперь занимает 18-е место с показателем безвизовых стран 171.
Афганистан по-прежнему является аутсайдером индекса. Его граждане могут посещать без визы всего 26 направлений. Интересно, что разница между показателями паспортов Японии и Афганистана достигла 165 пунктов – это самая большая разница между первым и последним местами за всю 15-летнюю историю индекса.
Грузия потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 51-го на 53-е место. В то же время сейчас граждане Грузии могут посещать без визы 116 стран мира – на две больше, чем год назад. За год Грузия получила безвизовый доступ в Сенегал, Сент-Китс и Невис, Таиланд и Гренаду, но в то же время потеряла «безвиз» с Бенином и Джибути.
Страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте, имея безвизовый доступ в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений.
В иранском Кермане в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани погибли 40 человек, ещё более 200 пострадали. Об этом сообщили иранские новостные агентства со ссылкой на медиков. Ранее сообщалось о 35 погибших.
Давка произошла после траурного шествия. В нём приняли участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.
Тело генерала Касема Сулеймани для похорон ранее доставили в его родной город Керман на юго-востоке Ирана. Накануне траурная церемония состоялась и в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.
7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.
«Многопартийная комиссия по изучению фактов политического преследования» согласовала пятерку т.н. черного списка.
Как заявила «ИнтерпрессНьюс» одна из лидеров «Национального движения» Тина Бокучава, в «черный список» членами комиссии внесены: Валериан Пилишвили (судья), Георгий Аревадзе (судья), Важа Тодуа (прокурор), Каха Бухрадзе (заместитель начальника Главного управления патрульной полиции) и Нугзар Чонкадзе (начальник Службы безопасности мэрии).
По информации Бокучава, личности следующих членов списка оппозиция обнародует в ближайшие дни.
«Черный список» будет передан западным партнерам Грузии, которые, по мнению оппозиционеров, могут ввести санкции в отношении внесенных в список лиц, либо в виде штрафа, либо в виде ограничения на передвижение по странам ЕС.
Масштабная поддержка Россией правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не останется безответной, заявил в понедельник Эллиот Эбрамс, специальный представитель Белого дома по делам Венесуэлы.
По словам Эбрамса, Соединенные Штаты серьезно "недооценили" уровень поддержки, оказываемой правительству Мадуро Кремлем. В прошлом году Россия увеличила экономическое влияние в Венесуэле. В условиях американского эмбарго на экспорт венесуэльской нефти через российские компании проходит 70 процентов нефти, добываемой в Венесуэле.
Без помощи со стороны России и Кубы, которая направила в Венесуэлу 2500 агентов спецслужб, занимающих ключевые позиции в венесуэльских службах безопасности и армии, "режим Мадуро не был бы у власти", заявил Эбрамс. "Мы тщательно изучаем роль России и не позволим ей продолжать поддержку на уровне последних месяцев, не ответив на это", – подчеркнул специальный представитель Белого дома.
Эти заявления последовали на следующий день после того, как правительство Николаса Мадуро попыталось назначить нового главу Национальной ассамблеи, не допустив в помещение парламента депутатов от оппозиции, на которых приходится большинство мест. Этот демарш венесуэльских властей осудили Соединенные Штаты, Европейский союз и большинство стран Латинской Америки, в том числе Аргентина и Мексика, где у власти находятся левые правительства. По словам Эбрамса, на стороне Мадуро остаются лишь Россия, Куба, Китай и несколько диктатур, "он потерял поддержку даже со стороны левых в Латинской Америке".
Тело генерала Касема Сулеймани доставили в его родной город Керман на юго-востоке Ирана. Там проходят его похороны. В траурной церемонии принимают участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.
Накануне траурная церемония состоялась в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.
7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.
Убийство Сулеймани вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали Вашингтону "сокрушительный ответ". Кроме того, Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки. Власти Ирака начали подготовку к выводу из страны всех иностранных войск.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ракетными ударами по культурным объектам, если Тегеран попытается отомстить за убийство генерала.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что все члены альянса поддерживают США на Ближнем Востоке в вопросе о нанесенном американцами авиаударе, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Выступая после посвященного Ираку и Ирану заседания, в ходе которого США доложили союзникам о проведенной в прошлую пятницу атаке c использованием беспилотника, Столтенберг также призвал к деэскалации напряженности. В том же ключе высказались некоторые европейские лидеры.
«Мы единодушно осуждаем то, что Иран оказывает поддержку различным террористическим группировкам, – отметил Столтенберг. – В ходе сегодняшнего заседания союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт не отвечает ничьим интересам. Поэтому Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций».
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, приехав на рождественскую ярмарку на Красной площади, раздал её посетителям деньги из собственного кармана – как объяснил сам политик, "на подарки и чебуреки".
При этом раздавая тысячерублёвые купюры, Жириновский сопровождал это едкими комментариями в адрес бравших деньги. В частности, он назвал их "сиротами", "инвалидами", "крепостными" и "холопами". СМИ сообщают, что раздача денег транслировалась в инстаграме лидера ЛДПР. Сейчас запись можно найти на ютьюбе.
В комиссии Госдумы по этике пообещали обсудить поведение Жириновского – правда, только после 13 января, так как сейчас никого из членов комиссии на работе нет.
В понедельник СМИ также сообщили, что волгоградский блогер Альфредо Аудиторе разбросал 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров города. О своей акции он объявил заранее, собрав в назначенный час сотни желающих получить деньги.
Местное издание v1.ru утверждает, что раздача купюр привела к давке, однако в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области заявили, что нарушения общественного порядка во время акции не было и никаких заявлений от пострадавших в полицию не поступало.
Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перенесение даты визита в Украину, сообщила Радiо Свобода со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
«Стороны также обсудили положение на Ближнем Востоке, госсекретарь высоко оценил осуждение Украины нападение на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео сообщил о твердой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил наше длительное стратегическое партнерство», – говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортегус.
В офисе президента Украины об этом разговоре пока не сообщали.
Сам Владимир Зеленский, неожиданно завершив свой отдых в Буковеле, без объявлений прибыл в Оман. Государство известно как нефтегазодобывающая страна, туристическая и курортная территория, а также оффшорная зона, внесенная в «черный список» Евросоюза.
По официальной версии, у Зеленского в Омане «были запланированы встречи на высшем уровне», при этом он прибыл туда «вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства».
Самые высокие государственные должности в Омане – премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны и председателя Центрального банка – принадлежат главе абсолютной монархии, 79-летнему султану Кабусу бен Саиду ас-Саиду, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Как сообщали в офисе Зеленского, в течение двух дней, 5 и 6 января, он встретился в Омане с двумя должностными лицами – министром, ответственным за иностранные дела (на днях он выразил от имени Омана поддержку Ирану в его противостоянии с США), и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда страны. Зеленский обсуждал с ними возможность инвестиций в Украину.
Майкл Помпео планировал посетить 3 января Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Но 1 января эту поездку перенесли на «ближайшее время» из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где ранее произошло нападение на посольство США в Багдаде. Спикер Госдепартамента США Морган Ортегус тогда сообщил, что Госсекретарю нужно «гарантировать безопасность американцев на Ближнем Востоке».
Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве. Подробности о причинах отказа в визе не сообщаются. В Госдепартаменте США отказались от комментариев.
По информации СМИ, такое решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января в результате американского авиаудара по приказу Дональда Трампа. Для главы МИД Ирана это была первая возможность напрямую призвать мировое сообщество осудить убийство Сулеймани, отмечают источники.
Отказ во въездной визе для участия в мероприятиях ООН противоречит соглашению от 1947 года, по которому американские власти обязаны разрешать въезд в США всем участникам мероприятий ООН, так как штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Собеседник Foreign Policy рассказал, что иранский министр запросил визу "несколько недель назад".
Вашингтон настаивает на том, что имеет право отказывать в визе по соображениям безопасности и борьбы с терроризмом, отмечает Reuters.
Агентство Reuters и несколько других СМИ в ночь на 7 июня опубликовали письмо, подписанное бригадным генералом Уильямом Сили, который является командующим американскими подразделениями в Ираке. В нем сказано о намерении США вывести свои войска из Ирака (сейчас в этой стране размещены около 5 тысяч американских военных). Агентства утверждают, что письмо подлинное.
"В знак уважения к суверенитету Республики Ирак и в соответствии с требованием иракского парламента и премьер-министра в течение ближайших дней и недель будет перемещать свои военные силы", – сказано в письме.
Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны из-за убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Это было сделано 3 января по приказу Дональда Трампа.
Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах страны, "какими бы обстоятельствами такая активность ни объяснялась".
Почти сразу же после публикации письма глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли назвал его "черновиком" и ошибкой. Это же заявил министр обороны США Марк Еспер, по словам которого, у США в данный момент нет планов по выводу войск из Ирака.
"Это письмо – черновик. Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать", – цитирует заявление Милли телекомпания CNN. Как отметил глава Комитета начальников штабов, письмо было "плохо сформулировано".
Президент США Дональд Трамп также ранее отказался выводить американских военных из Ирака, пригрозив стране "беспрецедентными санкциями". Однако представители государств-членов НАТО на экстренном заседании в Брюсселе 6 января решили приостановить миссию Альянса в Ираке "ради безопасности своих военных". Об этом после встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первостепенной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке иракских военных и принимаем все необходимые меры по защите нашего личного состава", – подчеркнул Столтенберг после внеочередного заседания Совета НАТО на уровне послов Альянса. По его словам, НАТО возобновит работу своей миссии, "как только это снова станет возможным".
Осужденный по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе начал в пенитенциарном заведении голодовку. Данную информацию распространяет один из его адвокатов Ника Гварамия, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как написал Гварамия в соцсети, Георгию Мамаладзе трудно говорить. «Сейчас я вышел от Георгия Мамаладзе. Этот человек не просто пленник Иванишвили и патриархии, он приговорен к смерти. Он объявил голодовку, с трудом говорит, конечности на отнявшейся стороне стали очень тонкими», - написал Гварамия в соцсети.
Пожизненное заключение грозит 67-летнему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, судебный процесс над которым начался в понедельник, 6 января, в Нью-Йорке. Вайнштейн обвиняется в сексуальных домогательствах, иски к нему предъявили десятки женщин. На процессе будут рассмотрены только два случая – обвинения в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах. Как сообщает «Немецкая волна», отбор членов коллегии присяжных заседателей займет около двух недель. На сам процесс потребуется не менее полутора месяцев.
Харви Вайнштейн сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог.
Осенью 2017 года десятки женщин начали предъявлять к Вайнштейну претензии разной тяжести, вскоре число жалобщиц превысило 80. Среди заявительниц о домогательствах Вайнштейна кинозвезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.
Дело Вайнштейна спровоцировало массу частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, что привело к началу всемирной кампании против сексуальных домогательств под хештегом #MeToo.
Европейский Союз выразил сожаление в связи с решением Ирана выйти из ядерной сделки. Вместе с тем, в Брюсселе заявляют о решимости предотвратить разработку Ираном ядерного оружия.
Агентство Associated Press отмечает, что многостороннее соглашение с Ираном, достигнутое в 2015 году, известное как «ядерная сделка», «оказалось в коме», после одностороннего решения президента Дональда Трампа выйти из него. Одновременно Трамп объявил о восстановлении антииранских санкций. Агентство отмечает, что санкции нанесли сильный удар «по едва дышащей иранской экономике». В ответ на действия США Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств по ядерной сделке.
После убийства 3 января в Багдаде главного военного стратега Ирана генерала Сулеймани (удар наносился с американского дрона) Иран объявил о выходе из международного соглашения 2015 года.
Глава ведомства ЕС по внешней политике Джозеф Боррель заявил о глубоком сожалении по поводу этого решения Тегерана. Он подчеркнул, что полное выполнение всеми сторонами условий ядерной сделки сейчас важно как никогда, потому что, по его словам, речь идет о региональной стабильности и глобальной безопасности.
ЕС выполняет роль наблюдателя за выполнением Ираном условий сделки, поскольку именно в обмен на это Тегерану, как предусмотрено сделкой, предоставляются экономическая помощь. Что касается ядерных аспектов соблюдения условий соглашения, за ними следит МАГАТЭ - специализированного агентства ООН по атомной энергии.
Совместный всеобъемлющий план действий, известный как «ядерная сделка», был подписан в 2015 году Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, КНР, Великобританией и Францией), а также Германией.
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что задержала пользователя фейковой страницы в соцсети: он написал пост о премьер-министре Пашиняне и о том, что он направил поздравления президенту США Дональду Трампу в связи с убийством в ночь на 3 января генерал-майора Касема Сулеймани, командира "Кудс" – элитного военного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сулеймани был убит в результате направленного авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде, куда прилетел из Ирана.
Видео задержания было выложено в Сети. Пользователь "опубликовал и распространил информацию, которая была расценена как ущерб государству, обществу и личности и было направлено на подстрекательство межнациональной, межрасовой и межрелигиозной розни", заявили в СНБ Армении.
Пост, о котором идет речь, был написан 3 января на странице пользователя Facebook с именем "Диана Арутюнян". В нем было сказано, что Пашинян якобы поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана".
"Эта ложная информация из поста получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ", – заявили в СНБ Армении.
В США Корпус стражей Исламской революции назван террористической организацией, а США оправдывают убийство Сулеймани, заявляя, что он причастен к убийствам "тысяч" американцев. В то же время высшее руководство Ирана, России и Ливана резко раскритиковали убийство военного, а министр иностранных дел исламской республики Джавад Зариф назвал его актом международного терроризма". Ереван поддерживает тесные связи и с США, и с Ираном, поэтому сам Пашинян на своей официальной странице в соцсетях отрицал, что поздравлял Трампа с убийством Сулеймани, и призывал США и Иран к "сдержанности".
В СНБ сообщили, что спецслужбы выяснили, кто стоит за фейковой страницей "Диана Арутюнян", и задержали этого человека: на видео он признается, что аккаунт принадлежит именно ему:
"Страница с псевдонимом "Диана Арутюнян" была создана и поддерживается мной. С 2018 года на ней я публикую посты, имеющие политическую направленность, с различными комментариями. Я сделал это, чтобы дискредитировать армянские власти, поскольку придерживаюсь оппозиционных взглядов и считаю несправедливым содержание (экс-президента Армении) Роберта Кочаряна под стражей", – говорит задержанный в видео.
В отношении задержанного мужчины заведено уголовное дело, но СНБ не раскрывает, по какой статье. Если ему будет вынесен приговор по статье 135 "Клевета", то задержанному грозит штраф в размере до 200 минимальных окладов либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на два месяца. Если же речь идет о статье 226, то ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Москву. Как сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, главная причина визита - резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью иранского генерала в результате американского авиаудара. По словам Зайберта, канцлер обсудит с президентом России Владимиром Путиным "полыхающие сейчас очаги напряженности", в том числе ситуацию в Иране, Ираке, Сирии и Ливии. Меркель будет сопровождать в поездке глава МИД Германии Хайко Мас.
О том, что Меркель намеревается в ближайшее время посетить Москву, ранее не сообщалось. В сообщении Кремля о её будущем визите говорится, что среди тем для обсуждения будет и реализация Минских договорённостей об урегулировании конфликта на востоке Украины.
Меркель нечасто бывает в России. В последний раз она приезжала в мае 2018 года, переговоры с Владимиром Путиным тогда прошли в Сочи. Канцлер, однако, нередко встречается с президентом России, последние их переговоры прошли в Париже 9 декабря прошлого года во время саммита в "нормандском формате", посвящённого ситуации на Украине.
Официальный Берлин сдержанно отреагировал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Германия призвала не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке и сохранить ядерное соглашение шести держав с Ираном, о фактическом выходе из которого в воскресенье объявил Тегеран.
В декабре Германия осудила решение США ввести санкции против подрядчиков строительства газопровода "Северный поток-2" из России по дну Балтийского моря. Не сообщается, обсудит ли Меркель с Путиным судьбу недостроенного газопровода в ходе визита в Москву.
Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе вынесет на голосование резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана.
По словам Пелоси, проект резолюции предусматривает, что без одобрения Конгресса администрация должна прекратить любые военные действия в отношении Ирана в течение ближайших 30 дней.
Аналогичную резолюцию внёс в Сенат сенатор-демократ Тим Кейн. Есть и иные проекты подобных резолюций. В частности, сенатор Берни Сандерс, претендующий на выдвижение в президенты от демократов, предлагает заморозить финансирование любых военных действий против Ирана, не одобренных Конгрессом.
Проекты резолюций - реакция демократов на операцию США против видного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в аэропорту Багдада а результате американского авиаудара. Большинство демократов подвергло решение президента Трампа отдать приказ об операции против Сулеймани критике. Многие демократы указали на то, что Конгресс не был уведомлен об ударе заранее. Видные оппоненты Трампа, в частности бывший вице-президент Джо Байден, выступили с заявлениями, в которых, подчёркивая, что не сожалеют о судьбе Сулеймани, осуждают его убийство, утверждая, что оно приведёт к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, что нанесёт ущерб США. Одна из лидеров левого крыла партии, член Конгресса Александра Оказио-Кортес, назвала "военным преступлением" угрозы Трампа нанести удары по иранским объектам в случае, если Иран будет мстить за Сулеймани.
Администрация Трампа и большинство республиканцев защищают решение президента. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что выводы разведки, на основании которых принималось решение об убийстве Сулеймани, были верны. По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности. Госсекретарь утверждает, что один из командующий Корпуса стражей исламской революции, признанного в США террористической организацией, планировал операции против американских целей.
Действия Трампа поддержал бывший командующий вооружёнными силами США в Ираке и бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус. Он высказал мнение, что Сулеймани был более опасным врагом США, чем недавно убитый лидер террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади и даже Усама бин Ладен.
Самолет авиакомпании "Победа", который накануне днем выполнял рейс по маршруту Москва – Владикавказ, неожиданно произвел короткую посадку в Минеральных Водах.
При подлете к столице Северной Осетии на борту объявили, что одному из пассажиров надо выйти в Минводах. Об этом рассказали в социальных сетях пассажиры аэробуса, в шутку назвавшие его авиамаршруткой. При этом, как они утверждают, никто из пассажиров не нарушал правил нахождения на борту самолета, все были здоровы, а метеоусловия были благоприятными.
По их словам, после того, как минводский пассажир сошел с трапа, самолет вновь поднялся в небо и через 15-20 минут совершил посадку в конечном пункте назначения.
"Кавказ.Реалии" не удалось оперативно получить комментарии в пресс-службе авиакомпании "Победа". В пресс-службе аэропорта "Владикавказ" подтвердили, что самолет лоукостера прибыл с задержкой, но затруднились назвать причину.
"Как правило, если на борту кто-то из пассажиров начинает курить, командир корабля принимает решение о посадке в ближайшем аэропорту", - добавил собеседник.
Председатель парламента Арчил Талаквадзе прокомментировал возможный визит в Грузию главы МИД России Сергея Лаврова в рамках министериала Совета Европы.
На вопрос, впустит ли грузинская сторона в Грузию Сергея Лаврова, Талаквадзе сказал, что «пересечение границы касается других структур».
«Я действительно не могу сказать, куда приедет, а куда не приедет министр иностранных дел другой страны. Грузия приняла председательство в Совете Европы, и мы взяли на себя ответственность за проведение мероприятий, традиционно проводимых страной-председателем, в том числе министериала. Если он прибудет, то в Грузии его встретит протест из-за того, что наши территории оккупированы. В Грузии его встретят очень принципиальные позиции власти, что власть России должна выполнить взятые обязательства. В Грузии его встретят конкретные выводы и оценки в связи с теми делами, где тяжело нарушались права наших граждан, были убийства, похищения и незаконные задержания. В Грузии его встретят очень принципиальные политические заявления со стороны нашей правительственной команды», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Напомним: Грузия как страна-председатель Совета Европы, должна принять в мае встречу комитета министров Совета Европы и делегации стран-членов организации. По существующей информации, российскую делегацию будет представлять Сергей Лавров, который неоднократно нарушал закон «Об оккупированных территориях Грузии».
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