Георгий Гахария о проблеме водоснабжения Бакуриани и Гудаури: этого не должно было произойти

Проблему водоснабжения Бакуриани и Гудаури нам следовало уладить, этого не должно было произойти, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на сегодняшнем заседании правительства.

«К сожалению, в начале года на зимних курортах у нас были определенные проблемы. Как вам известно, определенные проблемы с водоснабжением возникли как в Гудаури, так и в Бакуриани. Тут однозначно можно сказать, что нам следовало уладить эту проблему. Этого не должно было произойти, несмотря на то, что сегодня мы точно знаем, что причины были как объективные, так и субъективные… К тем усилиям, которые правительство Грузии на протяжении лет осуществляет для привлечения туристов, необходимо подходить весьма бережно... Соответственно, сегодня мы точно знаем каковы причины. Понимаем, что проблема системная, и мы также понимаем, что тут нужны соответствующие выводы, которые уже сделаны», - заявил Гахария, передает «ИнтерпрессНьюс».

По словам премьера, правительству нужно было провести больше превентивной работы в этом направлении. Гахария призвал в 2020 году сосредоточиться на том, чтобы в следующие сезоны эта проблема не повторилась.