Абхазские правоохранительные органы проводят расследование в связи с недавними беспорядками

«Служба госбезопасности совместно с Генпрокуратурой и МВД проводит комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в г. Сухум, а также лиц причастных к хищению, находившегося в помещениях служебного оружия», - говорится в сообщении на сайте СГБ самопровозглашенной республики.
Также осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в республику для организации и участия в противоправной деятельности, передает «Абхазия-Информ».
«Начаты работы по ремонту правительственного здания в Сухуме, которое было захвачено протестующими 9 января», - заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба на брифинге в Министерстве экономики.
«Начали ремонтные работы, здание находится на балансе правительства. Побиты окна, стекла, мне сложно сказать на какую сумму ущерб, потому что я видел только один этаж. Документация не пострадала, так как она вся оцифрована, я не думаю, что мы понесем колоссальный ущерб», - цитирует Бганба «Абхазия-Информ».
Кроме того, по словам Бганба, атрибуты президентской власти, о похищении которых сообщалось ранее, удалось вернуть. «Все атрибуты президентской власти находятся в администрации президента, они нашлись, к счастью. Я видел, что их заносят сегодня в здание», - сообщил премьер.
Вице-премьер Даур Аршба ранее заявил, что профильным органам предстоит разобраться в том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата президентской администрации, и какова его сумма. По его словам, внутри здания «все раскурочено, разломано и разрушено».
«Власти Грузии ответственны за то, что тысячи граждан страны не смогли воспользоваться госпрограммой элиминации гепатита С и бесплатно излечиться от этого заболевания», - заявил сегодня, 11 января, на брифинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутат парламента Зураб Чиаберашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Программа бесплатного лечения гепатита С стартовала в Грузии в 2015 году. Ожидается, что завершится она до конца 2020 года. Дорогостоящие медикаменты, необходимые для лечения болезни, Грузии бесплатно предоставила американская компания Gilead Sciences. Накануне Служба госаудита сообщила, что у предоставленных лекарств стоимостью более 560,6 миллионов лари (194,5 миллиона долларов) истек срок годности. В Агентстве социального обслуживания Минздрава Грузии объяснили ситуацию значительным сокращением бенефициаров программы с июля 2017 года.
Чиаберашвили считает, что в данном случае речь идет о «тяжелейшем преступлении в отношении общества». Он подчеркнул, что проведенные в 2015 году исследования показали, что гепатитом С больны 150 тысяч граждан Грузии – это 8% от всего населения страны. Программы элиминации гепатита С должна была охватить как минимум 90% пациентов, то есть 135 тысяч человек.
Согласно официальным данным Минздрава Грузии, за четыре года бенефициарами программы смогли стать только 40% от всего числа пациентов. К октябрю 2019 года включены в нее были не более 60 тысяч человек, из которых 55 тысяч уже завершили курс лечения. Чиаберашвили уверен, что до конца 2020 года вылечить 70-75 тысяч человек невозможно. Исходя из этого, оппозиционер заявил о «полном провале» беспрецедентной инициативы. В «Европейской Грузии» считают, что Минздрав должен пересмотреть сроки завершения и условия программы элиминации гепатита С.
«Выборы президента должны пройти в Абхазии в течение двух месяцев», - сообщил член ЦИКа самопровозглашенной республики Гиви Габния сегодня, 11 января. Решение Кассационной коллегии Верховного суда о признании решения ЦИКа об итогах президентских выборов 2019 года недействительными и о назначении новых выборов вступило в силу накануне, с момента его принятия. В течение пяти дней ЦИК должен назначить и огласить дату новых выборов, сообщает «Нужная Газета».
«Мы проведем заседание в ЦИК, и я думаю, в понедельник решение будет, и мы назначим дату. Выборы должны будут состояться в течение двух месяцев. В этот период, в соответствии с законом, исполняет обязанности тот, кто был избран в 2014 году, его срок полномочий проходит только после принятия присяги вновь избранного президента», – сказал Габния.
Он пояснил, что законом не предусмотрены временные сроки для исполняющего обязанности, а только принятие присяги новым президентом. Габния также отметил, что закон позволяет уже участвовавшим в прошлых выборах кандидатам вновь баллотироваться на пост президента.
Что касается подачи жалобы Раулем Хаджимба в президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии (КС), то это можно сделать в течение 9 месяцев с момента вступления в силу решения КС. Габния подчеркнул, что решение президиума будет окончательным.
«Процедура выборов будет идти, ЦИК будет этим заниматься. Если президиум вынесет решение, что Рауль Хаджимба является законным президентом, но новые выборы уже пройдут к этому времени, решение президиума будет окончательным, и именно оно будет действовать, все остальное нужно будет отменять», – объяснил он.
США совершили неудачное покушение на заместителя командующего спецназом иранского Корпуса стражей Исламской революции Абдул Резу Шахлаи. Об этом сообщают газеты the New York Times и The Washington Post и телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Шахлаи был заместителем командующего спецназом Касема Сулеймани, убитого Пентагоном по распоряжению президента США Дональда Трампа. Он считается ответственным за финансирование подразделения и его ключевые военные операции. В декабре Госдепартамент объявил награду в 15 миллионов долларов за сведения о связях, активах и окружении военного.
Атака на Шахлаи была совершена в Йемене в ту же ночь, когда был убит Сулеймани, утверждают источники изданий. Там он оказывал поддержку шиитским повстанцам, воюющим против официальных властей страны и пользующихся поддержкой Ирана. Именно под руководством Шахлаи повстанцы-хуситы осенью атаковали заводы крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, утверждает ABC News. Белый дом так же называет его организатором покушения на саудовского посла в США, совершённом в Вашингтоне в 2011 году.
Пентагон пока не отреагировал на сообщение о попытке убийства Шахлаи. Ранее покушение на Сулемайни было раскритиковано спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими видными демократами, они посчитали его опасной провокацией. Корпус стражей Иранской революции, где служит Шахлаи, признан в США террористической организацией.
«Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с крушением пассажирского самолета в районе Тегерана», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером, 10 января.
По информации агентства «Новости-Грузия», самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Как сообщает пресс-служба президента, Гахария заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в авиакатастрофе и выразил соболезнования близким жертв трагедии. Он также заверил Зеленского, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.
В свою очередь Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу. «Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным», - приводит слова Зеленского пресс-служба президента Украины.
Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого. Сегодня в Генштабе вооруженных сил Ирана официально подтвердили, что самолет МАУ был непреднамеренно сбит, поскольку военные приняли его за вражеский объект. До сих пор в Тегеране категорически опровергали эту версию.
Султан Омана Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет. Перед смертью он долго болел, сообщает агентство Reuters, но монарх не оставил наследников.
На улицы столицы страны Маската выведена бронетехника, рассказываюи очевидцы. Военные призвали правящий дом собраться, чтобы выбрать преемника. На экстренной сессии правящего совета новым монархом назван бывший министр культуры Хайтем бен Тарик Аль Саид.
Дом аль Саид правит Оманом с 1746 года. Его основатель объединил султанат после освобождения от персидского завоевания. В стране оборудован пункт материально-технического обеспечения британского флота, предназначенный, в частности, для обслуживания новых авианосцев типа «Куин Элизабет».
Хайтему бен Тарик Аль Саиду 65 лет, он учился в Оксфорде и Кембридже, и был первым президентом футбольной ассоциации Омана. Он - двоюродный брат скончавшегося монарха, рассказывает издание Gulf News.
Иран признал, что его военные непреднамеренно сбили украинский самолет 8 января. Катастрофа, унёсшая жизни 176 человек, названа в заявлении страны человеческой ошибкой военных.
В заявлении генерального штаба, показанному по государственному телевидению утром 11 января, говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, поскольку он повернул в сторону "секретного военного центра" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заявлении подчеркивается, что военные были в состоянии "полнейшей боевой готовности" в связи с повышенным напряжением в отношениях с Соединенными Штатами. Тегеран подчёркивает, что виновные в этой трагедии понесут ответственность.
С извинениями за сбитый самолет выступили президент страны Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
"Наше глубокое сожаление, извинения и соболезнования нашим людям, семьям всех жертв, всем остальным государствам". Вместе с тем иранский министр переложил ответственность за происшедшее на США. "Грустный день, – написал Зариф в Твиттере. - Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к трагедии".
Заявление Тегерана последовало после того, как западные государства официально заявили, что, по данным разведки и радарного наблюдения, самолет был сбит ракетой "земля-воздух" в военной базы близ аэропорта, а США ввели новые экономические санкции против восьми высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора.
9 января украинские официальные лица заявили, что среди версий катастрофы – поражение ракетой находящегося на вооружении Ирана зенитно-ракетного комплекса "Тор-M1" российского производства. 10 января эта версия стала преобладающией.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов.
"Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов . Назначить повторные выборы в установленные законом сроки" - сказал судья Темур Тарба, передает ТАСС.
Суд обязал Центризбирком назначить новую дату президентских выборов. Решение вступает в силу сегодня.
Кассационную жалобу рассматривал суд кассационной инстанции в составе председательствующего - судьи Верховного суда Тимура Тарба, Лии Адлейба и Екатерины Онищенко.
США ввели новые экономические санкции против Ирана после катастрофы пассажирского самолёта "Боинг-737" под Тегераном. В ней погибли 176 человек, согласно сообщению премьер-министров Канады и Великобритании причиной крушения могло стать попадание в самолёт иранской противозенитной ракеты.
Ограничения введены против восьми высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора, сообщает Associated Press. Под ограничение так же попадут добывающий и строительный сектора и текстильная промышленность.
"Президент ясно дал понять: мы будем вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия", — сказал Мнучин. "Мы хотим, чтобы Иран вёл себя как нормальная страна", — заявил Помпео.
В ночь на 8 января Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. Вскоре после него случилась авиакатастрофа самолёта "Международных авиалиний Украины".
12 новых грузовых автомобилей получили Силы обороны Грузии из Германии. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в пресс-службе Минобороны. С целью обновления парка грузовых машин грузинской армии, Министерство обороны Германии и МИД страны выделили Тбилиси 1,5 миллиона евро. На этот грант Грузия приобрела восемь водовозов и четыре контейнеровоза.
На официальной церемоним передачи машин присутствовал военный атташе, вице-полковник Уве Укервица, а также посол Германии в Грузии Хуберт Книрш. «Проект, который мы готовили в течение одного года, ставит своей целью развитие логистических возможностей Сил обороны Грузии. Информацию об их нуждах предоставило министерство обороны. Как видите, приобретено было 12 единиц грузовых автомобилей. Некоторые из них имеют функцию водовозов, другие – контейнеровозов. Их использование возможно в международных миссиях, с целью гуманитарной помощи или же для гражданских нужд, к примеру, во время стихийных бедствий», - сказал посол Германии.
К гостям мероприятия обратился и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил дружественные отношения двух стран и поблагодарил немецкую сторону за помощь. «В рамках «Инициативы расширения и усиления возможностей» немецкая сторона передала нам современные технические средства, что важно улучшит логистические возможности Сил обороны», - заявил Гарибашвили. После окончания церемонии глава Минобороны сел за руль контейнеровоза и прокатил на грузовике посла Германии.
В парламент Грузии поступил очередной список кандидатов в судьи Верховного суда. Он состоит из 6 имен. Его представил законодательному органу Высший совет юстиции.
В новый список вошли: Илона Тодуа, Геннадий Макаридзе, Нино Сандодзе, Паата Силагадзе, Гиоги Ткавадзе, Теа Дзимистарашвили.
Примечательно, что Паата Силагадзе второй раз оказался в числе кандидатов, представленных парламенту. Его имя значилось и в предыдущем 20-фамильном списке. Впрочем, Силагадзе не смог набрать достаточного количества голосов во время голосования по утверждению судей Верховного суда 12 декабря 2019 года. Точнее, его кандидатуру не поддержал ни один депутат.
Напомним, парламент Грузии утвердил 14 судей Верховного суда в конце прошлого года. Среди них был и бывший генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия приняла решение рассмотреть кассацию на итоги выборов в отсутствие стороны ответчика.
Как сообщает корреспондент "Эха Кавказа", прокуратура требовала отложить процесс и обеспечить явку представителей ответственного.
Адвокат истца Инга Габелая и потерпевший, бывший кандидат в президенты Алхас Квициниа требовали рассмотреть жалобу в отсутствие ответчика по следующим основаниям: все стороны были уведомлены о заседании, и никаких заявлений от отсутствующих не поступило.
После совещания суд принял решение приступить к рассмотрению кассации в отстутствие ответчика.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия начала рассмотрение кассации на итоги выборов президента в новом составе судей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба продолжает работу. Рассматривается жалоба представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол 21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента", - сказал председательствующий судья Темур Тарба.
Представители ответчика - ЦИК и президента - в суд не явились. Незадолго до начала процесс возле здания суда произошла потасовка, которая была оперативно урегулирована. Зал заседания охраняют сотрудники абхазского МВД.
Ранее в пятницу на сайте суда сообщалось, что заседание кассационной коллегии суда состоится в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба. Верховный суд Абхазии включил в состав кассационной коллегии Онищенко после отвода одного из трех судей, рассматривающих жалобу кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего результаты президентских выборов в республике.
Кахабер Купреишвили и Цотне Соселия, задержанные по делу о групповом насилии во время акции протеста 20-21 июня, объявили голодовку. Они требуют оформить с ними процессуальное соглашение и изменить меру пресечения в виде ареста. Сегодня они заявили, что не намерены принимать участие в последующих судебных заседаниях.
По словам прокурора Важи Тодуа, ответ прокуратуры на требования обвиняемых станет известен на следующем судебном процессе 13 января.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий
Бибилов призвал все противоборствующие стороны в Абхазии сесть за стол переговоров и не допустить кровопролития.
"Конфликт, который, я уверен, можно уладить, будет решён, главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека", - говорится в заявлении Бибилова, распространенного в пятницу в республиканских СМИ.
Югоосетинский лидер назвал тревожными сообщения из Сухуми об акциях сторонников оппозиции с призывами отставки президента Рауля Хаджимба и штурме здания президентской администрации.
Бибилов призвал все противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и найти "общий язык, так, как делали наши предки", подчеркнув, что все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и конституции.
Абхазские власти, где второй день проходят протесты оппозиции, ожидают прибытия в пятницу в Сухуми заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, сообщил ТАСС секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Мухамед Килба, не уточнив цель поездки.
Килба отметил, что ситуация в республике "стабильная, сложная, но контролируемая в полном объеме".
"Есть надежда, что в недалеком будущем ситуация разрешится с наименьшими издержками", - добавил он, уточнив, что ситуация затронула только локальную территорию в центре Сухуми, предпринимать дополнительные меры безопасности пока не планируется.
Как сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МВД, сотрудники ведомства несут круглосуточную службу около комплекса правительственных зданий. "Основная задача милиции - это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. По указанию министра внутренних дел Раули Смыр личный состав ведомства круглосуточно несет службу по периметру комплекса правительственных зданий. Главная задача сотрудников МВД - не допустить столкновений между гражданским населением", - говорится в сообщении.
Великобритания после выхода из ЕС, намеченного на 31 января, намерена ввести в действие свой собственный санкционный режим, в рамках которого будут заморожены активы иностранных граждан, в том числе и россиян, ответственных за грубые нарушения прав человека.
Об этом пишет Financial Times. По информации издания, параметры будущих британских санкций готовит МИД страны во главе с Домиником Раабом. В четверг он провёл переговоры с министром иностранных дел Канады, в ходе которых обсуждался скоординированный подход к санкциям.
По словам Рааба, выход Британии из ЕС позволит ей проводить более решительную политику в сфере санкций. В рамках Евросоюза, в частности, пока не существует санкционного механизма, аналогичного американскому "закону Магнитского", позволяющего накладывать санкции на тех, кто нарушает права человека. После Брекзита Британия сможет не согласовывать свою политику с ЕС. Как ожидается, там будет принят аналог "закона Магнитского".
Как пишет FT, первая волна британских санкций, предусматривающих запрет на въезд и заморозку активов, может коснуться граждан России, Ливии, Северной Кореи, а также представителей Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашшоги.
Иран отрицает, что "Боинг" украинской авиакомпании, разбившийся утром 8 января под Тегераном, был сбит ракетой - как заявили накануне со ссылкой на данные разведки лидеры Канады и Великобритании, а также многочисленные западные СМИ.
В официальном заявлении иранских властей, опубликованном государственным агентством IRNA, утверждения о том, что "Боинг" был сбит, названы "хорошо продуманным шагом в рамках психологических операций", а также "большой ложью". Глава иранского ведомства гражданской авиации Али Абедзаде, в свою очередь, заявил, что "с научной точки зрения невозможно", чтобы украинский самолёт был сбит ракетой.
Иранские власти заявили, что пригласили к участию в расследовании представителей компании-производителя самолёта - американского "Боинга" - а также Канады и других заинтересованных стран. К участию в расследовании приглашён и представитель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), и американское агентство согласилось прислать в Иран своего следователя. Неясно, впрочем, как он сможет работать в Тегеране, учитывая санкции США против Ирана.
В Иране уже работают специалисты из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но пока не является подтверждённой. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить имеющиеся у них данные о катастрофе. Зеленский подчеркнул, что цель расследования - установить "бесспорную истину" о причинах катастрофы.
По словам Зеленского, сегодня он обсудит тему "Боинга" с госсекретарём США Майком Помпео.
Официальный Вашингтон пока не выступал с утверждениями о том, что украинский самолёт был сбит Ираном. Многочисленные американские СМИ, которые пишут об этом, однако, ссылаются на источники в разведке США и в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в версию о технической неисправности самолёта. "Кто-то мог совершить ошибку", – сказал он.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а затем британский премьер Борис Джонсон, накануне высказались более определённо. Они сказали, что есть большой объём информации, позволяющий предположить, что лайнер был сбит иранской ракетой - возможно, непреднамеренно.
Утверждения о том, что самолёт мог быть сбит, появились почти сразу после катастрофы. Самолёт разбился вскоре после того, как Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке, и средства ПВО Ирана были приведены в состояние повышенной боеготовности. В четверг было опубликовано видео, подлинность которого подтвердила группа Bellingcat и газета The New York Times. На видео предположительно снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.
Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки: это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team независимо геолоцировали видео, придя к такому же выводу. Это же место геолоцировали журналисты The New York Times.
Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса "Тор M-1" российского производства. По данным источников CNN, по самолёту были выпущены две ракеты.
Министерство финансов самопровозглашенной республики Абхазия не осуществляет никаких финансовых операций, сообщил «Нужной Газете» министр финансов Джансух Нанба.
Кабмин работает, но не в полном режиме. По словам Нанба, учитывая сложившуюся ситуацию, введены определенные ограничения на финансовые операции, в том числе.
«Премьер-министр распорядился приостановить все финансовые операции. Вы знаете, что в здании аппарата кабинета министров находятся люди, а минфин также в этом здании. Такое решение было принято во избежание неправомерных действий. Мы отпустили женскую часть коллектива министерства, а их большинство, домой. В таком режиме полноценно функционировать министерство не может», – отметил он.
Министр финансов считает, что, если ситуация не изменится, возникнут сложности в выполнении обязательств перед населением в части выплаты заработной платы, пенсий и пособий. Нанба отметил, что сложная внутриполитическая ситуация может повлиять на финансирование проектов по Инвестпрограмме.
«Безусловно, это скажется отрицательно на экономической ситуации страны, но мы надеемся, что в процессе переговоров данную ситуацию удастся решить, и мы приступим к своим прямым обязанностям», – подчеркнул глава минфина.
Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий в связи с событиями в Абхазии. В нем говорится, что Россия внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в Сухуми.
"Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в заявлении.
Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Даур Аршба призвал сторонников президента Рауля Хаджимба собраться в 15:00 по московскому времени в пятницу на площади перед зданием правительства.
"Вам известно, что президенту предложили уйти в отставку, и вы знаете его ответ. Мы должны поддержать своего президента", - сказал он, обращаясь к сторонникам.
По данным корреспондента ТАСС, перед зданием собрались около 200 человек.
Ранее секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба заявил, что власти рассматривают различные способы деблокирования здания администрации президента.
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове прокомментировал происходящие события «Нужной Газете». По его словам, абхазский МИД продолжает работу в штатном режиме.
Министр отметил, что события, происходящие в эти дни в Абхазии, несут негативные последствия и отразятся на развитии страны в будущем. Кроме того, по его словам, они влияют на образ Абхазии на международной арене.
«Эта ситуация повлияет на наш образ на международной арене, потому что все, что происходит, наносит реальную угрозу государственности. В данном случае, на мой взгляд, необходимо проведение переговоров – это то, о чем вчера говорил президент. Все вопросы нужно решать за столом переговоров исключительно. Подобного рода действия ни к чему хорошему никогда не приводят, таких вещей допускать просто нельзя», – сказал Кове.
Он добавил, что с ним уже связывались представители сторон-участников Женевских дискуссии и интересовались ситуацией в Абхазии.
Председатель Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Мухаммед Килба заявил, что протестующие захватили оружие в оружейной комнате администрации президента.
"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих – ред.). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше", - сказал Килба.
"Для нас очень важно, чтобы те люди, которые на сегодняшний день совершили преступление, захватив здание Администрации президента и разрушив его изнутри, не пострадали при проведении специальных мероприятий или, не дай бог, при столкновении со сторонниками власти. По нашим данным, внутри здания находятся 250-300 человек, но поддерживающих действующую власть, думаю, соберется больше. Задачи силовых структур - блокировать административное здание, чтобы не пускать туда другие силы извне", - продолжил глава Совбеза.
Sputnik Абхазия сегодня передал, что утром в Сухуми была слышна стрельба. Однако как пояснил находящийся у здания президентской администрации министр внутренних дел Раули Смыр, стрельбы рядом с местом, где проходят протестные акции, не было.
"Я нахожусь здесь, на месте. Я ни разу еще не слышал автоматной очереди", – добавил он.
Вокруг здания президентской администрации несут службу сотрудники милиции, а также спецподразделения, сообщил Смыр. По его словам, главная задача сотрудников правоохранительных органов - недопущение столкновения между сторонниками оппозиции и действующей власти.
По оценке наблюдателей, сейчас у здания администрации собралось около 300 человек. Их становится больше.
Палата представителей Конгресса США одобрили резолюцию, которая ограничивает права президента на проведение военных акций в отношении Ирана.
Законодатели обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп без достаточных оснований дал приказ о нанесении воздушного удара, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани, что может привести к войне с Тегераном. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство Сулеймани провокационным военным ударом.
Согласно принятой резолюции президент обязан в течение 30 дней прекратить военные операции против Ирана, если он не получит специального разрешения Конгресса.
За резолюцию проголосовали почти все законодатели-демократы, против - почти все республиканцы. По словам Пелоси, Конгресс, выполняя функцию контроля над исполнительной властью, пытается обеспечить безопасность американцев, требуя от президента прекратить враждебные акции в отношении Ирана. Республиканцы заявляют, что подобный шаг Конгресса нанесет ущерб безопасности США. "Демократы пытаются ограничить возможности президента защитить Америку. Это откровенно опасный шаг", - заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Президент Трамп призвал республиканцев голосовать против резолюции.
Голосование состоялось через два дня после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы американские военнослужащие. Никто не пострадал в результате этих ударов. Президент Трамп принял решение ответить на них введением новых экономических санкций против Тегерана, заявив, что Иран "отступил".
Это символическое решение Палаты представителей, поскольку резолюции, принятые в подобном формате, не требуют подписи президента и не обязательны для исполнения.
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.