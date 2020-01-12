Стрельба у тбилисского клуба: у задержанного изъяли дробовик и шесть ножей

40-летний житель Тбилиси задержан по факту стрельбы у ночного клуба Bassiani. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что в ночь на воскресенье у входа в клуб обвиняемый произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего были ранены три человека. После он скрылся с места преступления.

Полицейские задержали злоумышленника «по горячим следам», возле его дома. При личном обыске обвиняемого сотрудники обнаружили и изъяли шесть ножей, 23 патрона, а также огнестрельное оружие, из которого были ранены люди. Тип ружья не уточняется, но, судя по всему, речь идет о дробовике.

Как отмечают в МВД, жизням пострадавших опасность не угрожает. Все трое молодых людей госпитализированы.

По информации Общественного вещателя, поводом для стрельбы послужило то, что 40-летнего мужчину не пустили в клуб. Чтобы отомстить, он произвел не менее 18 выстрелов. Из-за этого вечеринка в Bassiani была прекращена, до утра на месте работали эксперты-криминалисты.

В связи с произошедшим следствие начато по двум статьям УК Грузии – «попытка умышленного убийства двух или более человек» и «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия». Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.