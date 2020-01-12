В Таиланде прошел протестный «Забег против диктатуры»

В Таиланде прошла крупнейшая за последние годы акций протеста. Она была организована в формате забега, получившего название «Забег против диктатуры».

Как сообщает Reuters, в Бангкоке на него вышли почти 13 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призвали уйти в отставку 65-летнего генерала Праюта Чан-Оча, который возглавил Таиланд после переворота в 2014 году.

После выборов в 2019 году Прают возглавил коалиционное правительство. Однако оппозиция утверждает, что выборы в парламент сопровождались массовыми нарушениями, включая скупку голосов и фальсификации.

12 января одновременно с акцией против Праюта в Бангкоке прошел аналогичный забег в его поддержку. По данным СМИ, в нем приняли участие приблизительно такое же число людей, как и в протестном забеге.