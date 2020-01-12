Абхазский парламент рассмотрит отставку президента в понедельник

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимба на заседании в понедельник. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия.

"Завтра утром будет парламент, и все эти вопросы, я думаю, решим очень быстро. Он (Хаджимба) на имя [председателя] парламента уже написал отставку. Формально сначала отстраняется, потом выбирается исполняющий обязанности. С завтрашнего дня мы должны быстро приводить в порядок закон о выборах президента", - сообщил Кварчия.

В свою очередь премьер-министр Валерий Бганба пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы республики до выборов нового президента.

"Парламент должен формально принять отставку президента. Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер-министру. А если премьер отказывается - то спикеру [парламента]. Я пока еще не определился, соглашусь ли на это", - заявил Бганба.