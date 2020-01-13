Сергей Лавров: На переговорах по Ливии «достигнут определённый прогресс»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ходе переговоров по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс. Как сообщил Лавров, главы МИД и Минобороны России и Турции на встрече с ливийскими сторонами рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии.

По словам российского министра, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар «взял время до утра вторника».

Ранее сегодня, 13 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят «позитивно». Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.

Агентство Reuters сообщало, что лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Однако позднее эта информация не подтвердилась – встречались, по всей вероятности, лишь представители сторон, но не их лидеры. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооруженное противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провел в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте, сообщило агентство Reuters.