NYT: хакеры из России взломали сервер связанной с Байденами компании

Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет The New York Times.

Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией. Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 годах.

По данным издания, попытки взлома сети компании начались в ноябре. Что именно искали хакеры определить невозможно. Однако время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. То есть та информация, которую президент США просил у своего украинского коллеги Владимира Зеленского и, что и привело к попытке импичмента Трампа.

Атаки были успешными, сказал изданию сотрудник , ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.

The New York Times утверждает, что за взломом стоит российская военная разведка (ГРУ). Хакеры, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа на сервер через дочерние компании Burisma.

В августе 2018 года стало известно, что США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из российской военной разведки. Утверждалось, что они причастны к вмешательству в американские выборы.

В начале декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, в том числе 12 граждан России, 6 российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. Их обвиняют в хищении более 100 миллионов долларов у банков и организаций в 40 странах мира, включая США, и других преступлениях в киберсфере.

Москва причастность к кибератакам и поддержку хакеров на государственном уровне отвергает.