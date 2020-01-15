Элизабет Руд: Призываю де-факто власти открыть пропускные пункты

И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд призвала де-факто власти открыть пропускные пункты и "дать возможность населению жить жизнью, свободной от страха". Об этом она заявила на открытии восстановленной публичной школы в расположенном вблизи линии разделения селе Квеши Горийского муниципалитета.
Она поздравила жителей села с открытием школы и поблагодарила донорские организации за финансовую помощь.
«Приверженность США к суверенитету и территориальной целостности Грузии непоколебима. Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административной пограничной линии и дать возможность местному населению свободно передвигаться, получать медицинскую помощь и жить жизнью, свободной от страха», - заявила Руд, передает "ИнтерпрессНьюс".
Президент Ирана призвал вооружённые силы попросить прощения за несвоевременное признание вины за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины". Речь Хасана Роухани транслировало государственное телевидение.
По словам иранского президента, власти должны относиться к своим гражданам с порядочностью и доверием. Ответственные за гибель лайнера должны объяснить, что именно стало причиной трагедии, подчеркнул Роухани. Он призвал иранцев к национальному единству на фоне протестов после авиакатастрофы.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса земля "воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
Американо-иранские отношения обострились после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон обвинял его в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Ираке. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ.
Президент России Владимир Путин предложил передать Государственной думе часть полномочий главы государства. Парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, всех вице-премьеров и федеральных министров.
Президент будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь права их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты доверия. За президентом останется право на руководством вооруженными силами.
Путин также предложил обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. По словам главы государства, он не считает это принципиальным изменением и не против.
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребёнка, а материнский капитал за рождение второго ребёнка увеличить на 150 тысяч рублей. Об этом глава государства объявил в послании Федеральному Собранию.
Новые правила будут работать с 1 января 2020 года. Семьи смогут получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребёнка и 616 тысяч рублей при рождении второго. Эта сумма будет индексироваться каждый год. Саму программу материнского капитала решено продлить до 2026 года. Раннее выплаты должны были прекратиться после 2022 года.
Путин предложил ввести выплаты за детей от 3 до 7 лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума. В 2020 году эта сумма будет составлять 5,5 тысяч рублей, а с 2021 года увеличится до 11 тысяч. Президент также объявил о том, что все школьники с 1 по 4 класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание.
Программа материнского капитала была введена в 2007 году. В 2015-2019 его размер составлял 453 тысячи рублей при рождении или усыновлении семьей второго ребенка.
В американском штате Айова вечером во вторник пройдут дебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии. Это последние дебаты перед началом праймериз – первичного голосования, по итогам которого должен определиться кандидат. Место проведения дебатов выбрано не случайно, поскольку первые праймериз (точнее говоря, кокусы – собрания партийных активистов) пройдут именно в Айове 3 февраля.
В отличие от предыдущих раундов дебатов, когда на сцену одновременно выходили до 12 кандидатов, в сегодняшних дебатах участвуют лишь шесть претендентов на выдвижение. Только они соответствуют установленным критериям – собрали пожертвования от достаточного числа активистов и показали относительно высокие результаты в опросах общественного мнения.
В дебатах примут участие бывший вице-президент Джо Байден, который считается фаворитом гонки, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобучар, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и – довольно неожиданно – миллиардер Том Стейер. Он завоевал право участвовать в дебатах из-за хороших для него результатов опросов в штатах Невада и Южная Каролина, где праймериз также пройдут рано.
За бортом дебатов остался миллиардер Майкл Блумберг. Он, впрочем, начал кампанию лишь в декабре и почти не ведёт её в Айове и других штатах раннего голосования, делая ставку на так называемый "супервторник" в марте, когда голосуют, например, Калифорния и Массачусетс.
Также не смогли квалифицироваться участники прежних дебатов предприниматель Эндрю Янг и член Конгресса Тулси Габбард. А двое кандидатов – Хулиан Кастро и Кори Букер – недавно отказались от участия в президентской гонке.
Как ожидается, одной из важных тем дебатов станет внешняя политика – на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Большинство кандидатов-демократов осудили президента Дональда Трампа за решение провести операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и в целом за жёсткую позицию по отношению к Ирану. Однако между представителями умеренного и левого крыла демократов есть и разногласия по вопросу о Ближнем Востоке: в то время как Буттиджич и Байден выступают за сохранение военного присутствия США в регионе и укрепление связей между США и их союзниками, Сандерс призывает к выводу американских войск, в частности, из Ирака.
Ожидаются и споры между умеренными и левыми (кроме Сандерса, к их числу можно отнести Уоррен) и по экономическим вопросам, в том числе о здравоохранении и повышении налогов на высокие доходы.
По общенациональным опросам, Байден опережает Сандерса на несколько процентов, Уоррен, как правило, на третьем месте, а Буттиджич на четвёртом. Опросы в Айове свидетельствуют об упорной борьбе – по одним опросам лидирует Сандерс, по другим Байден, но шансы на победу в штате есть и у других кандидатов.
Демократы определят своего кандидата в президенты на съезде в Милуоки в июле 2020 года. У республиканцев так и не появилось популярного соперника для президента Трампа, и, как ожидается, для этой партии праймериз станут лишь формальностью.
В Грузии нерешенной проблемой остается безнаказанность за нарушения, совершаемые правоохранителями, - об этом говорится в отчете международной организации Human Rights Watch 2020 года.
«Из-за несуществования финансирования, власти дважды отложили задействование офиса государственного инспектора, который был создан в 2018 году для расследования преступлений, совершенных правоохранителями и другими публичными служащими. Офис начал работать с 1-го ноября», - отмечается в отчете, передает "ИнтерпрессНьюс".
Human Rights Watch говорит и событиях 20 июня, отмечая, что общественный протест был вызван визитом делегации российской Думы.
«Ночью 20 июня спецназ использовал резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов перед зданием парламента в Тбилиси», - отмечается в отчете.
По заявлению организации, некоторые участники протеста попытались прорвать кордон полиции, однако в остальном, по большей части они вели себя ненасильственно.
«Несмотря на то, что изначально полиция проявила сдержанность, около полуночи они без предварительного предупреждения использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ, и задержали людей. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских и 32 журналиста. Многие мирные граждане получили повреждения от резиновых пуль в области головы, ног и спины. Двое потеряли глаза», - отмечаются в отчете.
Организация заявляет, что властями вопрос был поставлен по большей части односторонне.
«Они начали расследование и предъявили обвинения 19 участникам. Прокуратура признала пострадавшими 67 полицейских и лишь четырех граждан. Многим пострадавшим митингующим не позволили ознакомиться с материалами дела. После критики со стороны гражданского общества, статус пострадавших получили еще три человека», - говорится в отчете.
По информации Human Rights Watch, несмотря на то, что прокуратура предъявила трем полицейским обвинения за превышение полномочий и оскорбления задержанных митингующих, все они были освобождены под залог.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала ежегодный, 30-й отчет, в котором дается оценка положения с правами человека почти в 100 странах.
По самолёту "Международных авиалиний Украины", который был сбит утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана, были выпущены две ракеты.
Это следует из видео с камеры наблюдения, которое было опубликовано в социальных сетях во вторник. Подлинность видео подтвердили журналисты-расследователи The New York Times.
На записи видно, что по самолёту с интервалом примерно в 30 секунд были выпущены две ракеты, обе попали в цель. Самолёт не разрушился в воздухе, однако загорелся и потерял управление. Он упал на землю спустя несколько минут, на борту погибли 176 человек.
Видео было снято камерой на крыше одного из домов в посёлке в нескольких километрах от базы Корпуса стражей исламской революции, силы ПВО которого, как признали иранские власти, сбили самолёт. Тегеран утверждает, что лайнер был сбит по ошибке, военные перепутали его с крылатой ракетой в ожидании возможных ударов США. Ракеты были выпущены из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.
Иранское агентство FARS со ссылкой на власти во вторник сообщило об аресте автора первого видео, на котором было показано попадание ракеты в самолёт. Оно появилось в Сети ещё до того, как Иран признал вину. Активист Нариман Гариб, который первым распространил это видео, получив его от источника в Иране, однако, написал, что его источник в безопасности, а власти Ирана арестовали другого человека.
Белоруссия обратилась к нескольким европейским странам с вопросами о возможных поставках нефти для нужд белорусской экономики - в период разногласий между Минском и Москвой вокруг тарифов.
Вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил сегодня, 14 января, что представители всех нефтеперерабатывающих предприятий Белорусской нефтяной компании ведут переговоры с потенциальными партнерами за рубежом. Крутой выразил надежду, что в скором времени у Минска появятся альтернативные возможности для закупок нефти. Рассматриваются возможности сотрудничества с Украиной, Польшей, балтийскими государствами, Казахстаном, Азербайджаном, заявил вице-премьер.
Две недели назад Москва неожиданно прекратила поставки нефти в Белоруссию.
В этих условиях Латвия заявила, что готова участвовать в проектах реверсных поставок нефти в Белоруссию. Об этом сообщил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис накануне визита премьер-министра Латвии в Белоруссию.
Минск пока не достиг соглашения с Россией относительно цен на транзит нефти. Диалог ведётся при растущем давлении Москвы на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ослабить напряженность помог контракт о ценах на газ - он был подписан на двухмесячный срок за несколько часов до наступления Нового года. Это позволило продолжить непрерывные поставки газа из России.
На чемпионате Европы по водному поло сборная Грузии одержала важную победу. По информации sportall.ge, в первом матче в группе D грузинская команда победила Францию со счетом 9:7.
Сначала сборная Грузии вела - 2:0, первый тайм завершился со счетом 5:5, во втором грузинские ватерполисты завладели преимуществом и победили. Благодаря этой победе воспитанники Реваза Чомахидзе фактически обеспечили попадание в число 12 лучших команд.
16 января сборная Грузии сыграет с Грецией, а 18 января – с Италией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 14 января, опубликовал письмо с отказом от проведения референдума о независимости Шотландии. Оно адресовано первому министру Шотландии, лидеру сторонников независимости Николе Стёрджен.
В тексте глава британского правительства напоминает, что Стёрджен и её предшественник Алекс Салмонд лично обещали, что референдум о независимости страны в 2014 году будет «последним в поколении».
«Народ Шотландии уверенно проголосовал за обещание сохранить наше королевство единым», – напоминает Джонсон, заявив, что проведение еще одного референдума будет означать «продолжение политической стагнации в Шотландии».
Запрос на референдум был отправлен 14 декабря, сразу после выборов в британский парламент. На нём Консервативная партия Джонсона, обещающая довести до конца выход Великобритании из Евросоюза, показала лучший результат за 30 лет, получив возможность самостоятельно сформировать правительство. В Шотландии, в свою очередь, большинство мандатов получила Национальная партия Стёрджен.
Сразу после получения запроса британское правительство отказалось от требований, с аргументацией, аналогичной той, что указана в письме Джонсона.
В Абхазии скончалась Адиле Аббас-оглы, родственница Нестора Лакоба, прошедшая тюрьмы и ссылку в годы репрессий, и написавшая об этом времени книгу воспоминаний «Не могу забыть», передает "Чегемская правда".
Адиле Аббас-оглы – единственная оставшаяся в живых из всех членов семьи председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба. Она приходилась ему женой шурина Лакоба – Эмды Джих-оглы. В пятнадцатилетнем возрасте Адиле вышла замуж за брата Сарии Лакоба.
Про жизнь члена семьи «врага народа», про тюрьмы и пытки, ссылку и все круги ада через которые она прошла написаны ей в мемуарах «Не могу забыть», ставших бестселлером и одновременно ярким документом, характеризующим эпоху сталинских репрессий, и той ситуации в которой оказалась Абхазия и абхазский народ.
Великобритания, Франция и Германия во вторник объявили о том, что запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трёх государств в совместном заявлении отметили, что у них не осталось другого выбора после того, как Тегеран официально отказался от своих обязательств по соглашению.
Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отметили, что не согласны с действиями Ирана, которые могут привести к "необратимым последствиям".
В то же время европейские лидеры подчеркнули, что цель их действий – попытаться спасти "ядерную сделку", а не окончательно "похоронить" её.
С резкой критикой соглашения, заключённого при предыдущей администрации США, выступает нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По его распоряжению США вышли из соглашения и возобновили действие санкций против Ирана. Иран после этого начал отказываться от своих обязательств, а окончательно отказался от них после гибели генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США 3 января. При этом в Тегеране заявляют, что официально не выходят из "сделки". МИД Ирана в ответ на заявление европейских держав заявил, что готов к переговорам.
Жалобу европейских стран на Иран теперь рассмотрит Совместная комиссия, в которую входят представители стран, заключивших ядерное соглашение (кроме США). Если результат рассмотрения будет неудовлетворительным, страны – участницы соглашения смогут официально возобновить действие санкций против Ирана.
Дипломатические источники западных СМИ утверждают, что цель европейских стран – не наказать Иран, а попытаться всё же добиться от него исполнения условий соглашения. В Европе опасаются, что, полностью отказавшись от сделки, Иран сможет в короткие сроки – менее года – получить достаточное для производства атомного оружия количество обогащённого урана.
МИД России заявил, что решение Франции, Германии и Британии вызывает "глубокое разочарование и серьёзную озабоченность". В заявлении говорится, что оно может привести к новой эскалации и поставить "ядерную сделку" под угрозу.
В Ливане в результате протестных акций на окраинах Бейрута заблокировано несколько автомагистралей, ведущих в город. Как сообщает France 24, перекрыты дороги и в нескольких других районах Ливана. Во вторник в стране возобновились акции с требованиями преодоления экономического спада и разрухи.
Участники протестов жгли автопокрышки, перекрыв три главные магистрали – на юге, востоке и севере Бейрута, что привело к прекращению движения транспорта. Среди протестующих учащиеся школ и вузов. Сотни молодых людей устроили шествия, подняв флаги Ливана и распевая песни, усиливая их звучание через мегафоны.
В центре Бейрута десятки горожан протестовали у здания Центрального банка, выражая недовольство финансовой политикой властей. Силы безопасности не позволили демонстрантам приблизиться к входу в банк.
К северу от Бейрута, в городе Триполи и провинции Аккар, прошли сидячие демонстрации, участники которых также поджигали автопокрышки. Марши протеста прошли и в других городах перед банками и зданиями местных администраций.
Ливан переживает наиболее острый экономический кризис за десятилетия. Национальная валюта в последние месяцы быстро обесценивалась. Банки ужесточили контроль над капиталом, ограничив снятие наличных долларов и получение заграничных денежных переводов. Как отмечает французский телеканал "Франс-24", это вызывает растущее недовольство ливанцев, благополучие которых в значительной мере зависит от импорта основных потребительских товаров.
Трёхмесячные протесты не убедили политиков в необходимости формирования нового правительства и решительного проведения жёстких реформ.
Сотрудники пограничной полиции МВД задержали на несогласованном участке сухопутной границы Грузии и Азербайджана по обвинению в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и захвате заложника гражданина Грузии Г.И., - информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По информации ведомства, сегодня, 14 января, гражданин Грузии Г.И. находился в пограничной зоне.
«Угрожая применить огнестрельное оружие и ручную гранату, он принудил грузинского пограничника двигаться в направлении несогласованного участка границы. В ходе инцидента Г.И. несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.
Ситуация своевременно разрядилась в результате оперативной и эффективной работы сотрудников пограничной полиции МВД. На данный момент инцидент полностью исчерпан.
Следствие ведется по 3 и 4 частям ст. 236 и подпункту «и» 2-й части ст. 144 УК Грузии.
В связи с инцидентом Министерство ВД поблагодарило азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество», - говорится в заявлении, передает "ИнтерпрессНьюс".
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии распространило заявление в связи с проектом глубоководного порта Анаклия. В ведомстве исключают, что расторгнутое соглашение с «Консорциумом Анаклии» будет восстановлено.
В заявлении министерства говорится, что, к сожалению, продолжается использование проекта порта для политических целей и далается попытка сознательного введения общества в заблуждение.
«Решение правительства Грузии от 9 января 2020 года о расторжении соглашения в тот же день посредством письменного уведомления было представлено «Консорциуму развития Анаклии» и соглашение было расторгнуто официально.
Инвестиционный договор действительно предусматривает 60-дневный предарбитражный период, но этот срок должен использоваться той стороной, которая намеревается инициировать арбитражный спор, и только для переговоров по предарбитражным процедурам, в целях избежать арбитража.
Переговоры между сторонами в течение 60-дневного периода не предполагают переговоров о возможности восстановления в какой-либо форме инвестиционного соглашения и продолжения работы консорциума по проекту порта Анаклия. Соглашение расторгнуто при соблюдении всех установленных правовых норм и его восстановление невозможно.
Таким образом, договорные отношения между правительством Грузии и «Консорциумом развития Анаклии» прекращены при соблюдении всех правовых основ и норм. Соответственно, любое заявление о возможности продолжения отношений между правительством и консорциумом в рамках этого же соглашения является ложным и служит лишь политическим спекуляциям.
Что касается перспективы проекта порта Анаклия, правительство Грузии еще раз подтверждает важность строительства глубоководного порта и начинает процедуры подготовки по проекту повторного тендерного предложения», - отмечается в документе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Заявление Минрегионразвития стало ответом на сегодняшний комментарий основателя политического объединения «Лело» Мамуки Хазарадзе, который откликнулся на решение властей разорвать соглашение с «Консорциумом развития Анаклии».
По заявлению Хазарадзе, несмотря на желание избежать арбитража, он к этом готов.
«Мы хотим избежать арбитража, потому что это навредит интересам страны. Мы постоянно подчеркиваем, что для нас самое важное - осуществление этого проекта, потому что это будущее экономики и безопасности нашей страны. Соответственно, мы делаем все возможное, чтобы избежать арбитража, хотя мы к арбитражу очень серьезно подготовлены, и все те лица, кто препятствовал этому проекту, будут отвечать очень серьезно. Мы используем последний шанс для спасения проекта.
Существует предусмотренный соглашением 2-месячный период. Столь крупный контракт так не расторгается. Наши юристы готовят встречный иск, идет юридический процесс», - заявил Мамука Хазарадзе.
По его словам, все лица, которые препятствовали проекту порта Анаклия, будут нести серьезную ответственность.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, говоря о ситуации у разделительных линий с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, заявила о необходимости оживить Женевский формат.
По ее словам, которые приводит "ИнтерпрессНьюс", путем решения проблемы является дипломатия:
«Территории, которые не находятся под нашим контролем, означают, что они не находятся под нашим контролем и (в досягаемости) нашими рычагами. Это означает, что у нас есть единственный путь - это путь дипломатии, начало еще более эффективных дипломатических действий. Я неоднократно говорила о том, что мы должны оживить, активировать, повысить женевский формат и вернуть его политическую нагрузку. Нам нужно работать еще активнее с точки зрения двусторонней дипломатии. Все существующие мирные и дипломатические рычаги должны быть использованы. Это наш путь», - сказала Саломе Зурабишвили.
Судебная власть Ирана арестовала нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек, согласно основной версии следствия, самолёт был сбит зенитной ракетой Корпуса стражей исламской революции.
Об аресте подозреваемых сообщил во вторник пресс-секретарь Судебной власти Холамхоссейн Исмаили, передаёт агентство Reuters. Сколько человек было задержано и кто они, не сообщается.
Катастрофа "Боинга" произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амир-Али Хаджизаде, самолёт был сбит по ошибке только что развёрнутым под Тегераном комплексом ПВО.
Оператор принял пассажирский самолёт за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Тогда никто не погиб.
Власти страны извинились за катастрофу. Президент Хасан Рухани заявил, что что виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело на Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим.
Европейский суд по правам человек отказался признать политическим преследование по второму "делу ЮКОСА" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам отказали в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
Суд признал, что в отношении Ходорковского и Лебедева было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, право на уважение частной и семейной жизни и статьи о наказании исключительно на основании закона. Как сообщает "Интерфакс", в ЕСПЧ посчитали факт того, что суд установил нарушение Конвенции о правах человека в "деле ЮКОСА" является справедливой компенсацией морального вреда.
Ушедший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в беседе с ТАСС заявил, что пока не определился, выставит ли свою кандидатуру на президентских выборах.
Об этом он заявил, комментируя слова бывшего вице-президента Аслана Барцица о том, что Хаджимба «не будет баллотироваться на предстоящих выборах».
«Я потом посмотрю, как дальше себя вести. Пока не ко времени все это. Жизнь покажет», - заявил Хаджимба.
Он также заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.
«На меня никто не может [давить], кроме тех обстоятельств, которые я видел. Все те, кто приезжал, переговорщики и все остальные, это их дело было - говорить с теми, с кем они говорили. Со мной на эту тему (об отставке) никто не говорил. Я принимал решение сам», - сказал Хаджимба.
Уровень коррупции в России не снижается, ущерб от неё может измеряться триллионами рублей. Об этом в интервью агентству РИА "Новости" завил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он пожаловался, что сейчас Счетная палата может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые затем самостоятельно принимают решение о проверках. Вместо этого, по словам Кудрина, он хотел бы наделить Счетную палату полномочиями, "которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов". "Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи", – заявил глава Счетной палаты.
Кудрин долгое время был министром финансов российского правительства и считается приближённым человеком к президенту Владимиру Путину. Глава Счетной палаты ранее неоднократно заявлял о масштабной коррупции в Роскосмосе. Он также критиковал проект бюджета России на ближайшие два года, называя его нереалистичным.
Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет The New York Times.
Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией. Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 годах.
По данным издания, попытки взлома сети компании начались в ноябре. Что именно искали хакеры определить невозможно. Однако время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. То есть та информация, которую президент США просил у своего украинского коллеги Владимира Зеленского и, что и привело к попытке импичмента Трампа.
Атаки были успешными, сказал изданию сотрудник , ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.
The New York Times утверждает, что за взломом стоит российская военная разведка (ГРУ). Хакеры, по информации издания, использовали фишинговые электронные письма для получения доступа на сервер через дочерние компании Burisma.
В августе 2018 года стало известно, что США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из российской военной разведки. Утверждалось, что они причастны к вмешательству в американские выборы.
В начале декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, в том числе 12 граждан России, 6 российских компаний и хакерской группировки Evil Corp. Их обвиняют в хищении более 100 миллионов долларов у банков и организаций в 40 странах мира, включая США, и других преступлениях в киберсфере.
Москва причастность к кибератакам и поддержку хакеров на государственном уровне отвергает.
Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции, является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью "Восстановление политики сдерживания: иранский пример". Она была сосредоточена на том, что он назвал стратегией администрации по установлению "реального сдерживания" Ирана. Эта политика, по его словам, заменила ранее существовавший подход со стороны республиканцев и демократов, который поощрял "злонамеренную деятельность" Тегерана. "Противник должен понимать, что мы не только располагаем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы в действительности готовы это сделать", – заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключившую в 2015 году так называемое ядерное соглашение с Ираном, которое, по его словам, придало смелости Тегерану.
Согласно госсекретарю США Майку Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он упомянул поставки Украине боевого оружия, денонсацию Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий в отношении России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается разными странами. "Мы восстанавливаем значение понятия "сдерживание", – подчеркнул Помпео.
Командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар в ночь на 14 января покинул Москву, не подписав соглашения о перемирии с представителями международно признанного Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на ливийский источник и арабские СМИ. Подконтрольные Хафтару войска уже объявили, что "готовы и полны решимости сражаться до победы".
Накануне в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где продолжается гражданская война. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар отказался подписывать это соглашение и "взял время до утра вторника".
Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа ранее объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Перемирие началось 12 января. В тот же день о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия , возглавляемая генералом Хафтаром. Таким образом, стороны конфликта приняли предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 8 января по итогам переговоров в Стамбуле предложили прекратить огонь в Ливии. В Москве Сарадж и Хафтар должны были обсудить соглашение о перемирии.
В 2011 году в Ливии был свергнут диктатор Муаммар Каддафи. Он правил страной более 40 лет. После падения режима Каддафи в стране началась борьба за власть между различными группировками. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор.
Сейчас запад страны и столицу Триполи контролирует правительство национального единства. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар.
В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что ливийский генерал пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.
Королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским «переходный период», во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут находиться в Канаде и Великобритании.
Королева подчеркнула, что «полностью поддерживает» их желание обрести новую роль, но «предпочла бы» видеть их в традиционной роли членов королевского двора.
Елизавета II заявила, что предстоит выполнить еще много работы, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.
Гарри и Меган в минувшую среду объявили о своем желании отойти от выполнения обязанностей высокопоставленных особ королевского двора.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что в ходе переговоров по Ливии в Москве достигнут определенный прогресс. Как сообщил Лавров, главы МИД и Минобороны России и Турции на встрече с ливийскими сторонами рассматривали документ по урегулированию ситуации в Ливии.
По словам российского министра, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар «взял время до утра вторника».
Ранее сегодня, 13 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры в Москве между враждующими в Ливии сторонами, поддержанные официальными представителями Турции и России, проходят «позитивно». Он подчеркнул, что Анкара старается содействовать устойчивости нынешнего перемирия, которое было установлено в ночь на 12 января.
Агентство Reuters сообщало, что лидеры противоборствующих в Ливии сторон встретились в понедельник в Москве. Однако позднее эта информация не подтвердилась – встречались, по всей вероятности, лишь представители сторон, но не их лидеры. Турция и Россия призывают противников подписать соглашение о перемирии, которое завершило бы 9-месячное вооруженное противоборство и открыло бы дорогу к урегулированию конфликта.
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Анкаре, где провел в понедельник переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Эрдоган заявил, что примет участие в берлинском саммите, где будет обсуждаться ситуация в Ливии. В предстоящее воскресенье в столице Германии встретятся Путин, Эрдоган и Конте, сообщило агентство Reuters.
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