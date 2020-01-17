Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Это случилось после анонимной публикации в интернете аудиозаписи его разговора, в котором он заявляет, что президент страны Владимир Зеленский не разбирается в экономике.

"Я пришёл на должность — выполнять программу президента, — написал Гончарук в своём фейсбуке. — Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент".

По словам Гончарука, опубликованные аудиозаписи - это смонтированные фрагменты записей совещаний правительства. В их публикации Гончарук обвинил противников реформ в стране.

В администрации президента Украины подтвердили получение прошения Гончарука об отставке. Президент Зеленский сейчас рассматривает заявление - говорится в сообщении.

Накануне ряд украинских СМИ сообщили о том, что после публикации "прослушек" Гончарук написал заявление об отставке. Ещё вчера, однако, премьер этого не подтверждал - он заявлял, что врагам премьера и его соратников не удастся их "испугать", и пообещал продолжить работу над тем, чтобы "перезагрузить страну, сломать старую систему".