Аятолла Хаменеи выступил с первой с 2012 года проповедью

Враги Тегерана использовали авиакатастрофу украинского лайнера для ослабления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом во время пятничной проповеди заявил аятолла Али Хаменеи. Это первая с 2012 года проповедь, проведённая высшим руководителем Ирана.

Аятолла назвал крушение самолёта большой трагедией. При этом, по словам Хаменеи, причастный к катастрофе КСИР является гуманитарной организацией с человеческими ценностями, так как обеспечивает иранскую безопасность.

Высший руководитель Ирана в очередной раз раскритиковал США за убийство генерала Касема Сулеймани. Аятолла заявил, что Вашингтон продемонстрировал "природу террориста", совершив убийство иранского военного.

Комментируя нападение на американские военные базы в Ираке в начале января, Хаменеи заявил, что Тегеран получил "божественную поддержку". "Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, показывает руку Аллаха", – сказал аятолла. Его комментарии были встречены лозунгами "Смерть Америке!".

После убийства США иранского генерала Касема Сулеймани американо-иранские отношения обострились в очередной раз. Вашингтон обвинял военного в организации нападений на американские военные базы и дипмиссию США в Багдаде. Тегеран в ответ пообещал дать жёсткий ответ и атаковал американские военные базы в Ираке.

8 января произошла авиакатастрофа "Боинга" "Международных авиалиний Украины". Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Киев и разбился вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.

Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля – воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.