За несколько часов до гибели экс-главы СНБ Армении из Википедии пытались удалить его биографию

За несколько часов до гибели бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, участник под именем «Георгий Кутоян» в онлайн-энциклопедии http://hy.wikipedia.org/ пытался удалить биографию бывшего чиновника. Об этом Радио Азатутюн сообщил один из редакторов онлайн-энциклопедии Юра Мкртчян.

«В Википедии на армянском, в истории статьи о Георгии Кутояне видно, что из статьи по меньшей мере трижды пытались удалить информацию. Дважды - 3 января этого года, и один раз – вчера, 16 января. Дважды содержание статьи пытался удалить участник под именем «Георгий Кутоян», и один раз - незарегистрированный участник с IP-адресом», - сказал Мкртчян.

По словам Юры Мкртчяна, службы, определяющие местонахождение IP-адресов, показывают, что данный IP-адрес является армянским.

«Но мы пока не можем сказать точно, так же как не можем сказать, был ли данный участник, зарегистрированный как «Георгий Кутоян», Кутояном или нет. Это непонятно в данном случае», - отметил Мкртчян.

Тело Георгия Кутояна было обнаружено сегодня в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване.

По факту гибели бывшего директора СНБ возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.