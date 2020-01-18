УЕФА присудил Федерации футбола Грузии специальную награду Fair play

Федерация футбола Грузии (ФФГ) получила от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) награду Fair play («Честная игра») в номинации «самая прогрессирующая страна». Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. Впервые награду Fair play Грузия получила в 2018 году – по итогам сезона 2016/17 УЕФА признал ФФГ победителем в аналогичной номинации.

Награда разделена на три номинации – лидер рейтинга «Честная игра», самая прогрессирующая страна и страна с самыми порядочными болельщиками. «В футбольном сезоне 2018/19 в рейтинге Fair play Грузия показала самый высокий прогресс», - отмечается в сообщении ФФГ. Лидером рейтинга Fair play оказалась Финляндия, а приз за самых организованных болельщиков достался Фарерским островам. Футбольные федерации трех стран получат от УЕФА денежные призы.

Fair play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1993 года был введен регулярный сезонный (с 1 мая по 30 апреля) рейтинг Fair play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая матчи сборных и клубов.

Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 30 матчей в турнирах УЕФА. По результатам подсчета, трем ассоциациям с наивысшим рейтингом выделяется по одному дополнительному месту в первом квалификационном раунде Лиги Европы (прежнее название - Кубок УЕФА).