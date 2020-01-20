Угрозы минирования получили все станции метро Москвы

В Москве после анонимных сообщений о минировании проверяют все станции метро, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Кроме того, ранее стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.

По данным ТАСС, всего в Москве 20 января проверяют более 150 объектов, среди которых также 11 районных судов. По информации источника, угрозы взрыва поступили во все больницы города, а также три роддома. В настоящий момент, по его словам, в целях безопасности эвакуированы более десяти тысяч человек.

Очередная волна сообщений о минировании началась в России 28 ноября. Так в декабре угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили по электронной почте более 10 тысяч объектов. Были эвакуированы один миллион человек. Ни в одном из случаев информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Похожая серия ложных звонков о минировании была зафиксирована в России в начале прошлого года, а также в конце 2017 года. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек.