Конгрессмены-республиканцы обеспокоены политическими процессами в Грузии

Члены Конгресса США от Республиканской партии направили премьер-министру Грузии Георгию Гахария письмо, в котором указывают на обеспокоенность политическими процессами в Грузии.
«Сегодня Адам Кинзингер, Джери Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккаули, серьезно озабоченные тенденцией политических преследований и спадом экономики в Грузии, направили премьер-министру страны письмо. Всё это создает проблему для пути Грузии к демократическим реформам и интеграции с западом», - пишет Кинзингер в социальной сети «Твиттере».
Кинзингер - сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе. В конце прошлого года он уже направил премьер-министру Грузии открытое письмо, в котором была выражена возрастающая озабоченность в связи с «недавно принятыми решениями отказаться от обещанной политической реформы, а также сообщениями об акциях насилия в отношении мирных акций протеста».
18 января к премьер-министру Грузии обратился Конгрессмен Марквейн Малин. Политик «обеспокоен продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в этом отношении». Грузинские политики и эксперты посчитали, что интерес Малина связан с компанией Frontera.
Несколько образовательных учреждений в Южной Осетии сегодня закрылись на недельный карантин. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на председателя Комитета Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Марину Кочиеву.
По её информации, было выявлено, что в ряде школ и детских садов количество отсутствующих учеников превышало 20 процентов от общего числа.
«Поэтому мы приняли решение приостановить учебный процесс с 22 января по 1 февраля 2020 года в цхинвальских школах №1, 2, 5, 10, школе-интернате, Лицее искусств, столичных детских садах № 14, 17, 18, школе села Дменис, детском саду села Хетагурово Цхинвальского района, детском саду поселка Дзау и селе Гуфта Дзауского района, а также в школе села Терегван Знаурского района», - рассказала Кочиева.
По ее словам, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается со второй недели текущего года.
С 3 по 19 января в Южной Осетии количество обращений в медучреждения составило 429 человек, 330 из которых дети до 15 лет.
«Резкий рост количества заболевших связан и с несвойственной для зимы теплой погодой - люди одеваются не по погоде, и, соответственно, заболевают», - сказала Кочиева.
За три недели 2020 года зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией, два из которых связаны с осложнениями после гриппа.
Грузинская телекомпания «Пирвели» сообщила о погашении бюджетной задолженности. По информации руководителя канала Вахтанга Церетели, после этого со счетов канала снято инкассо.
Церетели сейчас обращается к министру финансов страны Иванэ Мачавариани и требует, чтобы многомиллионные долги погасили другие телекомпании.
«Жду принципиальности министра. Надеюсь он заставит всех зачислить деньги в бюджет. Господин министр, секундомер включен», - пишет Церетели в социальной сети «Фейсбук».
На счета грузинских телекомпаний «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» инкассо было наложено в конце декабря прошлого года.
Из мэрии Москвы отозвана заявка на проведение 1 февраля митинга против предложенной президентом России Владимиром Путиным конституционной реформы. Об этом "МБХ медиа" сообщил один из организаторов акции, член незарегистрированной Либертарианской партии Игорь Ефремов.
По его словам, активисты партии часто подают заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести акцию, если тема будет иметь достаточный резонанс. Заявку на митинг 1 февраля внезапно согласовали в тот же день, через несколько часов после подачи. Такое произошло впервые, рассказал Ефремов. Организаторы не стали анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что её стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения митинга 1 февраля , сказал Ефремов.
По данным "Коммерсанта", от публичного анонса мероприятия отказались после заявления оппозиционера Алексея Навального, что в действующей Конституции заложен механизм узурпации власти и её "не надо защищать".
О согласовании на 1 февраля митинга на проспекте Сахарова стало известно несколько дней назад. При этом правительство Москвы не сообщило, кто именно подал заявку, а ни одна из оппозиционных политических сил не заявляла о том, что имеет к ней отношение. Вчера стало известно, что заявку подали активисты Либертарианской партии Игорь Ефремов и Сергей Синицын.
Президент России Владимир Путин объявил о намерении предложить поправки к Конституции 15 января. 20 января он уже внёс в Госдуму соответствующий законопроект. Предлагается перераспределить полномочия между ветвями власти и внести в Конституцию новый орган – Госсовет. Ряд представителей оппозиции и общественных деятелей высказали мнение, что цель поправок – обеспечить Путину пожизненное правление.
На фестивале Берлинале в феврале состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщает DW со ссылкой на организаторов фестиваля.
Во время работы над фильмом Сенцов находился в заключении в России, и процесс съёмок авторы обсуждали в письмах. Их Сенцов и Сеитаблаев написали более ста.
Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".
Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова, которая была написана в 2011 году. Действующие лица пьесы , обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу - нулю, а потом разрушают сложившуюся систему.
На Берлинале также покажут, по меньшей мере, два российских фильма: документальный "Котлован" Андрея Грязева и драму Марии Игнатенко "Город уснул".
70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.
В возрасте 86 лет накануне скончался бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа.
Сигуа был председателем Совета министров с 15 ноября 1990 года по 18 августа 1991 года - во время президентства Звиада Гамсахурдия. После свержения правительства Гамсахурдия Сигуа был назначен временным и.о премьер-министра, а 8 ноября 1992 года - премьер-министром Грузии. Сигуа ушел с должности 5 августа 1993 года.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 21 января, встретилась с президентом Израиля. «Для меня большая честь быть сегодня принятой президентом Израиля Реувеном Ривлиным в Иерусалиме. Безопасность, торговля, инвестиции, технологии, культура - все это входит в нашу повестку дня для углубления и без того тесных исторических связей», - говорится в информации, опубликованной на официальной странице президента в Twitter.
Позже президент Грузии сделала запись в гостевой книге в резиденции президента Израиля. «Между Грузией и Израилем существуют не только глубокие и тесные отношения, но и исторические. Последние 26 веков сформировали связь между еврейским и грузинским народами», - говорится в информации, распространенной администрацией президента в Twitter.
Саломе Зурабишвили также посетила Центр мира и инноваций имени Шимона Переса и отметила, что сотрудничество между Грузией и Израилем в сфере современных технологий является очень важным.
По информации агентства «Новости-Грузия», Саломе Зурабишвили прибыла в Иерусалиме для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. На форум приедут мировые лидеры многих стран. В рамках визита в Израиль намечены встречи Зурабишвили с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, генерал-губернатором Канады Жюли Пейетом и с другими лидерами-участниками форума.
Сегодня, 21 января, в Брюсселе представители грузинской делегации предстали перед членами Европейского парламента. Европарламентарии высказались после выступления на заседании госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и заместителя председателя парламента Грузии Кахи Кучава, жестко раскритиковав грузинские власти. Они заострили внимание на существовании в стране политзаключенных, давления на СМИ, задержки в проведении избирательной реформы.
«Тот факт, что вы не смогли исполнить обещания в связи с пропорциональной системой, не говорит в пользу демократии Грузии», - заявила европарламентарий Сандра Калиенте на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента, говоря о существующей в Грузии обстановке.
«Вы сейчас процитировали тот факт, что растет поддержка евроинтеграции Грузии, однако в тех же исследованиях общественного мнения вы можете также увидеть, что, по мнению грузинского народа, демократия в стране отступает назад и это весьма тревожно, поскольку Еврокомиссия и Европарламент всегда с большой поддержкой смотрит на Грузию, пытается помочь и продвинуть ее вперед, насколько это возможно. Существует заявление председателя «Грузинской мечты» Иванишвили, согласно которому, многие лидеры оппозиции проведут в будущем время в тюрьме, и это то, что очень трудно принять. Тот факт, что против лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия расследование начато после 5-летнего молчания, весьма символичен», - отметила Калиенте.
Член Европарламента Мария Григорова обратилась к заместителю председателя парламента Грузии Кахе Кучава: «Хочу спросить: когда вы говорите, что Грузия так близка к Европе и ЕС, как никогда, думаете ли, что существующие в стране политзаключенные согласны с этим?».
Еще одно замечание европарламентария касалось блокирования парламента Грузии: «Надеюсь, что мой вопрос и мои соображения вы оцените объективно потому, что я там была и говорила с проправительственной, неправительственной сторонами и лично с членами протеста, и у меня нет информации в связи с блокированием ими парламента. Парламент сам заблокировал себя своей позорной «тбилисской стеной», однако это лишь замечание».
Андрюс Кубилюс затронул тему избирательной системы в Грузии: «Лидеры ваших партий обещали мне, что в избирательной системе будет пропорциональный элемент, так что, передайте им мое желание – я вновь жду достижения этого результата, поскольку без него международное доверие к выборам будет весьма лимитированным».
Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина.
У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, ранее бывший помощником президента России.
Существенно обновился список вице-премьеров. Ими стали Дмитрий Григоренко (он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов, он остался министром финансов. Правительство покинули бывшие вице-премьеры Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Максим Акимов и Алексей Гордеев.
Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты во главе МИД и Минобороны, как и главы МВД Владимир Колокольцев и МЧС Евгений Зиничев. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, бывший вице-премьер.
Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края. Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения. Ими стали соответственно Ольга Любимова, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда (новый министр - Антон Котяков), науки (Валерий Фальков) и связи (Максут Шадаев). Остальные министры сохранили свои посты. Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.
В Доме правительства России прошло первое заседание нового кабинета. Выступая на нём, Путин назвал его состав «сбалансированным», отметив, что в нем остался ряд министров из прежнего кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров. Главными задачами нового кабинета Путин назвал реализацию национальных проектов и повышение уровня жизни.
Жительница Грозного, 22-летняя Аминат Лорсанова, пожаловалась в Следственный комитет России на пытки со стороны "близких родственников" за её гомосексуальность, сообщает издание "Кавказский узел".
В заявлении Лорсановой, которая требует возбудить уголовное дело, сказано, что в 2018 году родственники дважды насильно помещали её в психиатрические стационары в Грозном, в которых она провела в общей сложности пять месяцев. Несколько раз к ней в больницу приходил знакомый семьи, который избивал её палкой, одновременно читая ей Коран. По словам Лорсановой, знакомый говорил, что таким образом он изгоняет из неё "джинна".
Заявительница также утверждает, что всё это происходило на глазах у её родных, которые спокойно наблюдали за процессом и не реагировали на то, что Лорсанова кричала "от адской боли" и умоляла прекратить пытки.
Кроме того, в конце 2018 года один из родственников не менее шести раз насильно вкалывал Лорсановой аминазин. Перед этим, по заявлению жертвы, он надевал на неё наручники, связывал ноги скотчем и заклеивал рот.
В апреле 2019 года Аминат Лорсановой удалось покинуть Чечню. Позже "Российская ЛГБТ-сеть" помогла ей уехать и из России. При этом, по словам заявительницы, всё это время её искали люди из Чечни. В мае 2019 года семеро неизвестных ворвались в квартиру одного из волонтеров "Российской ЛГБТ-сети" и угрожали ему убийством в том случае, если он не выдаст местонахождение Лорсановой, а также местонахождение координатора программы экстренной помощи представителям ЛГБТ Давида Истеева.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выступила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
Цихелашвили заявила, что ежегодное проведение 130-ти военных учений превратило оккупированные территории и особенно Южную Осетию в большую военную базу.
«Мы имеем дело не с замороженными конфликтами. Когда речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах, ситуация там не статичная, а динамичная - в негативном контексте. Абхазский и Цхинвальский регионы становятся все более изолированными и военизированными, количество российского военного персонала возросло до 10 тысяч. В возвращении домой отказывают 300 тысячам беженцев, а оставшихся там нет перспективы развития», - заявила Цихелашвили.
Как передает «Интерпрессньюс», министр акцентировала внимание и на закрытии единственной дороги, связующей с Цхинвали и отметила, что оккупационный режим «говорит языком ультиматума».
«Оккупационный режим без стеснения говорит языком ультиматума, они требуют, чтобы мы убрали пост грузинской полиции. Эта ситуация особенно тяжела для Ахалгори с грузинским населением. Они находятся в полной изоляции и гуманитарном кризисе… Мы потеряли несколько человек, которым требовалась неотложная медицинская помощь, однако им не позволили перейти на сторону, контролируемую Тбилиси», - заявила Цихелашвили.
По словам госминистра, сегодня она говорит от имени ахалгорцев, и заявляет, что дорога должна быть незамедлительно открыта.
Гражданская активистка из Ахалгорского района Тамара Меаракишвили выступила с критикой в адрес грузинских властей.
«Я неприемлема для них, так же как и для Анатолия Бибилова – из-за того, что озвучиванием нерешенных проблем создаю им дискомфорт», - пишет Меаракишвили в социальной сети «Фейсбук».
Жительница Ахалгори говорит, что грузинские власти, в отличие от СМИ и представителей гражданского общества, не интересуются её судебными процессами. Меаракишвили указывает, что существует реальная угроза её выдворения из района.
«Прошу сделать всё, чтобы завершить моё преследование», - пишет Меаракишвили.
В еще одном обращении гражданская активистка говорит о бездействии грузинской прокуратуры. По информации Меаракишвили, 30 месяцев назад было возбуждено дело по факту угроз в её адрес, и среди допрошенных был однопартиец Анатолия Бибилова.
«Друг Бибилова назвал грузинской прокуратуре конкретные фамилии тех, кто участвует в незаконных действиях против меня. Районная прокуратура Мцхета с сентября 2018 года «ежедневно» планирует вынести обвинение подозреваемым. Но, как мне говорят, прокурор то в отпуске, то на бюллетене, то в командировке», - пишет активистка.
Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия 17 января приняла решение отослать обвинения в незаконном приобретении югоосетинского паспорта Меаракишвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия назвал даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты.
Во вторник 21 января в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по подтверждению свободного владения кандидатами в президенты абхазским языком. Представитель лингвистической комиссии доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии Валентин Когония рассказал «Апсныпресс» об итогах заседания:
«Мы установили, в какие дни будем принимать экзамены. Также определено, какие этапы должен проходить кандидат в президенты, чтобы подтвердить владение государственным языком в присутствии лингвистической комиссии», - сообщил Когония.
Экзамены будут проводиться 27 и 31 января, а также 3, 7, 10 и 11 февраля.
По словам Когония, впервые введенного в состав экзаменационной комиссии, кандидат в президенты «должен свободно владеть государственным абхазским языком; все оперативные совещания, брифинги на всех уровнях он должен уметь свободно проводить на абхазском языке».
Экзаменуемым надо будет рассказать свою биографию, прочесть и пересказать политический текст, написать небольшое сочинение (на одну страницу).
«В первую очередь, наше требование – в прямом эфире кандидаты в обязательном порядке должны выступить на государственном языке, не иначе. Я ответственно заявляю, что ни при каких условиях не пропущу того кандидата, который не пройдет все этапы, определенные комиссией», - сказал Когония.
В состав лингвистической комиссии входят: Алексей Касландзия - председатель комиссии, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и методик начального образования АГУ; Диана Джинджолия - кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ; Валентин Когония - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии; Леонид Саманба - доктор филологических наук, профессор; Батал Хагуш - и.о. председателя Госкомитета по языковой политике.
Швейцарские спецслужбы в августе 2019 года разоблачили в Давосе двоих предполагаемых агентов российской разведки. Историю об этом опубликовало швейцарское издание Tages-Anzeiger к открытию юбилейного Всемирного экономического форума.
По данным издания, органы безопасности Швейцарии в августе прошлого года обратили внимание на двух россиян, которые прибыли в страну. Один из них заявил, что работает сантехником. При этом россияне планировали остаться в Швейцарии на три недели, но не смогли назвать конкретных планов. Все это вызвало подозрение у властей. Кроме того, оба "туриста" имели при себе российский дипломатический паспорт. Этот факт подтвердили в местной полиции.
Российская сторона угрожала дипломатическими последствиями в случае ареста предполагаемых агентов, пишет издание. На вопрос о том, почему у сантехников были дипломатические паспорта, пресс-атташе российского посольства в Берне заявил, что такие документы получают не только работники министерства иностранных дел.
По данным источников газеты, россияне в Давосе могли готовить операцию по прослушке или хакерской атаке во время январского экономического форума. Однако в итоге россиян отпустили, поскольку их шпионская деятельность не была доказана.
Сегодня же известный финансист Уильям Браудер заявил, что целью российских спецслужб был он и его арест. Он считает, что это связано с его попытками публично представить российскому правительству обвинения в убийстве юриста Сергея Магнитского и в сокрытии преступления, уточнил Браудер в комментарии для Радио Свобода.
"В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России", – рассказал Уильям Браудер.
В Донецке убит заместитель командира полка спецназа так называемой "Донецкой народной республики" Алексей Кривуля, известный в среде сепаратистов по позывному "Грин".
Информацию подтвердили в пресс-службе вооружённых сил "ДНР". По словам источника агентства "Интерфакс", Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома. Другие подробности убийства пока не сообщаются.
По данным "Украинской правды", погибший является уроженцем города Николаевка Донецкой области. К боевикам он присоединился в самом начале вооружённого конфликта на востоке Украины – весной 2014 года. В "ДНР" Кривулю называют "одним из лучших командиров ополчения".
В Грузии, в городе Рустави погибли бывший член Национально-освободительного движения Гурам Гогбаидзе и его сын. По предварительной информации, они отравились угарным газом.
Тела погибших родственники обнаружили сегодня. Но, по словам племянника Гогбаидзе, они, предположительно, погибли два дня назад.
На месте работают правоохранители и сотрудники газораспределительной компании.
70-летний Гогбаидзе был советским диссидентом. За антисоветскую деятельность был арестован в 1984 году и приговорён к 4 годам лишения свободы. Вышел на свободу в 1987 году по помилованию. Активно участвовал в грузинском Национально-освободительном движении, был одним из лидеров протеста 9 апреля 1989 года.
Президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан, передает ТАСС.
Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым. На ней президент отметил, что работа в Северо-Кавказском федеральном округе требует решения многих вопросов в социальной сфере, в области борьбы с коррупцией и с терроризмом.
"Там (в округе - прим. ТАСС) еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал Путин.
Он отметил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.
"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - обратился президент к Чайке.
"Я абсолютно убежден, что те задачи, которые вы ставите по новому
месту работы, они будут реализованы. Я думаю, что все национальные
проекты будут реализованы на территории СКФО. Уровень жизни граждан, я убежден, что мы поднимем", - сказал Чайка в ответ.
Он отметил также, что планирует большое внимание уделять правоохранительной сфере, борьбе с преступностью. "В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам с преступностью, и прежде всего с ее такими проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом декриминализации общества", - сказал действующий генпрокурор.
В настоящее время Владимира Путина в СКФО представляет Александр Матовников.
Российская правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила направлять на принудительное лечение россиян, которые неоднократно нарушали закон в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в общественных местах. Соответствующий документ оказался в распоряжении газеты "Известия".
Согласно ему, комиссия кабмина поручила МВД и Минюсту до 1 марта проработать предложение о принудительном лечении и направить свои выводы в Минздрав. Конечная цель – внесение соответствующей статьи в Кодекс об административных правонарушениях.
В правительстве полагают, что предложенная мера поможет снизить масштаб злоупотребления спиртным в стране. Правом направлять пьющих в медицинские учреждения предлагается наделить суды.
Заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму свыше шести с половиной миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".
По версии следствия, Арсланов похитил средства во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2013 году, однако о нём стало известно лишь осенью прошлого года, а расследуется оно по сей день. В настоящее время срок следствия продлён до 6 февраля 2020 года. Обвиняемый при этом находится под подпиской о невыезде.
Вместе с Арслановым, который не признаёт вину, в уголовном деле фигурируют двое начальников управлений Генштаба, трое топ-менеджеров ОАО "Воентелеком" и гендиректор консалтинговой компании "ЭрСиАй".
В швейцарском Давосе начинаются мероприятия в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). На 50-й сессии встретятся лидеры государств, представителей международных организаций и бизнеса.
Форум соберёт около 3000 участников из 117 стран. Ожидается приезд лидеров более 50 государств и правительств. Также на ВЭФ прибудут миллиардеры из 36 стран мира, среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Билл Гейтс.
На форуме выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил об экономическом превосходстве Соединённых Штатов, а также отметил важность недавнего подписания части торгового соглашения с Китаем.
Поездка Трампа проходит на фоне продолжающегося процесса по делу об импичменте. Перед выступлением президент США ответил на вопрос, почему он решил не оставаться в Вашингтоне. Он отметил, что форум в Давосе и встреча представителей политики и бизнеса – это очень важно, остальное, по словам Трампа, – "позор" и "охота на ведьм".
В списках главных спикеров также: президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Президент Владимир Путин на форум не летит, от правительства РФ ожидается министр экономики.
Предполагается, что на полях встречи участники обсудят вопросы развития новых технологий и кибербезопасности, проблемы здравоохранения, будущее "рынка труда" и бизнеса, а также урегулирование военных конфликтов. Одной из главных тем форума в этом году стала экология.
На ВЭФ уже прошло выступление молодых экоактивистов, в их числе была и Грета Тунберг. Она призвала мировых лидеров отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива – ради борьбы с глобальным потеплением. Также Тунберг обратилась к мировому сообществу с просьбой прислушаться к молодым активистам. "Наука и голос молодых людей не являются центром разговора о климате, но это необходимо", – заявила экоактивистка.
В рамках ВЭФ-2020 стартуют два глобальных проекта. Это образовательная программа, которая охватит до одного миллиарда человек, а также инициатива по высадке миллиарда деревьев на планете.
Вечером 20 января состоялось торжественное открытие форума. С 21 по 24 января пройдут выступления участников сессии. В последний день встречи пройдет церемония закрытия.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие в церемонии открытия юбилейного, 50-го Давосского экономического форума. К делегатам обратились основатель форума Клаус Шваб, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга и президент США Дональд Трамп.
В Давосе Гахария уже встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Юргеном Ригтерингом. На встрече обсудили реформы Грузии и текущие инвестиционные проекты в стране.
Запланированы переговоры Гахария с руководителями международных финансовых организаций, а также крупнейших корпораций - Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-Cola и Oneweb.
Вместе с европейскими коллегами, грузинский премьер также примет участие в тематической дискуссии - "New Ambitions for Europe" ("Новые амбиции для Европы").
В состав правительственной делегации Грузии входят министр финансов Иване Мачавариани, а также советники премьера Ираклий Чиковани и Бека Лилуашвили.
Турецкие пограничники предотвратили контрабанду черепах из Грузии. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Груз был выявлен на КПП «Сарпи» при досмотре автомобиля, которым управлял гражданин Азербайджана. Обнаружено более 5 тысяч детенышей черепах.
Подобный факт на грузино-турецкой границе произошел и в ноябре прошлого года. Тогда правонарушителем был гражданин России.
Совет Государственной думы России сегодня рассмотрел законопроект о поправках в Конституцию, который накануне внёс в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин. Уже в четверг, 23 января, документ может быть рассмотрен депутатами в первом чтении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Второе чтение планируется в феврале.
Фракции – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" уже заявили, что поддержат законопроект. КПРФ определит свою позицию позднее по итогам заседания фракции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связана спешка при реализации предложений Владимира Путина по конституционной реформе, заявил, что любые инициативы президента России реализуются в приоритетном порядке. "Это реальность, в которой мы существуем", – сказал Песков. Он также сообщил, что "четких дат" осуществления реформы "в Кремле пока не ставят, но и в долгий ящик ничего откладывать не будут".
О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.
В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством. Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.
В Китае медики подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться от человека к человеку. Это доказано применительно к двум случаям заболевания в провинции Гуандун, заявили 20 января эксперты Государственного комитета здравоохранения Китая. Они также подтвердил факты заражения вирусом, отмеченные среди сотрудников учреждений, в которых находятся больные, – заболели 14 медицинских работников.
Учёные, однако, пока не могут достоверно установить источник распространения вируса.
Ранее в понедельник появились официальные сообщения, что число заражённых резко выросло – зарегистрировано около 220 подтвержденных случаев, трое заразившихся скончались.
По состоянию на 20 января 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, 170 продолжают лечение. Состояние 35 пациентов тяжёлое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Около 130 пациентов считаются больными в лёгкой форме.
В рамках визита в Израиль, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила центр инноваций имени Шимона Переса.
«Экспонаты, представленные в центре, указывают на то, как сделать мир лучше при помощи технологий и креативности», - написала Зурабишвили в социальной сети Twitter.
В рамках визита, Зурабишвили примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста.
По информации организаторов, во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 47 глав государств, членов королевских семей, премьер-министров и спикеров парламентов. Среди них – президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и принц Уэльский Чарльз.
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