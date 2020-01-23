Королева одобрила закон о Брекзите. Британия выйдет из ЕС 31 января

Владимир Путин провел сегодня, 22 января, встречу с представителями общественности Липецкой области, на которой сделал ряд эмоциональных заявлений.

Президент, в частности, высказался о так называемых «группах смерти» в социальных сетях, в которых подростки подталкивают друг друга к самоубийству. Он назвал создателей таких групп «уродами» и «мразями», отметив, что «не мог себе представить, что такие люди существуют». Также во время своей речи Путин произнес нецензурное слово из трех букв.

При этом президент заявил, что как только он поручил МВД заняться «группами смерти», их влияние на подростков значительно снизилось. В числе прочих мер по предотвращению подростковых самоубийств Путин пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову «продумать введение предмета «Основы безопасности жизни» в младших классах школы».

Вместе с тем, обсуждая с липецкой общественностью предложенные им изменения в российскую Конституцию, Путин заявил, что не считает целесообразной парламентскую форму правления в России. По мнению президента, она вредна, поскольку в стране «отсутствуют партии, имеющие многолетний опыт» и поскольку имеющиеся партии «как правило связаны с конкретным человеком». В качестве примера Путин назвал ЛДПР. «Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – нет...», – развел Путин руками, не докончив фразу.

Президент также сказал, что Россия «с ее огромной территорией и многоконфессиональностью нуждается в крепкой президентской власти» и что «с иными формами правления лучше не экспериментировать».

Ранее Путин объявил о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. В числе прочего он предложил закрепить в основном законе страны статус и роль возрожденного им Госсовета. Несистемная оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Сам Владимир Путин считает, что появление в России института, стоящего над главой государства, «создаст двоевластие и будет абсолютно губительным для страны». Об этом он заявил в среду на встрече со студентами в сочинском образовательном центре «Сириус», куда он отправился после посещения Липецкой области. Одна из студенток предложила Путину занять пост «наставника» нового главы государства по примеру Ли Куан Ю в Сингапуре.

Ли Куан Ю был первым премьер-министром Сингапура и занимал этот пост с 1959-го по 1990-й год, затем в течение 14 лет он был старшим министром, и еще 7 лет занимал должность «министра-наставника». Все это время Ли Куан Ю фактически руководил страной.