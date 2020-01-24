Из-за непогоды дорога к грузино-турецкой границе закрыта для большегрузов

1 марта в России пройдёт учредительный съезд новой партии, которую, как ожидается, возглавит основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Источники газеты утверждает, что новая партия должна быть "ориентирована на городскую молодежь" и придерживаться праволиберальной идеологии.

О подготовке к созданию новой партии рассказал бывший совладелец Faberlic Александр Даванков. По его словам, документы для проведения съезда были поданы в государственные органы уже в декабре. Источник "Коммерсанта", близкий к Кремлю, сказал, что партия рассчитана "на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы".

Это не первый партийно-политический проект, рассчитанный на молодого избирателя либеральных взглядов и при этом создающийся с "благословления" Кремля. К числу таких проектов относились, например, "Правое дело" или "Гражданская платформа". Ни один из них не смог ранее привлечь значительного числа сторонников.

Компания Алексея Нечаева Faberlic основана в 1997 году, она занимается производством и продажей косметики и других товаров, ведёт бизнес более чем в 20 странах. Нечаев является членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, созданного по инициативе Владимира Путина.

Ранее сообщалось о создании ещё нескольких партийных проектов, в той или иной степени лояльных Кремлю. Бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, блогер Вячеслав Макаров заявил о создании Партии прямой демократии. Среди её создателей есть работавшие на Кремль политтехнологи.

1 февраля, как сообщается, состоится съезд движения "За правду" во главе с писателем и бывшим "майором" сепаратистов "ДНР" Захаром Прилепиным. Как заявлял сам Прилепин, это движение может быть переформатировано в партию. Среди его участников, как сообщалось - член Совета Федерации, бизнесмен Александр Бабаков, политолог, бывший советник ныне покойного главы "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков, нередко выступающие в "ДНР" музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Александр Скляр. Идеология этой партии, как ожидается, будет "левопатриотической". "Россия – Империя, была, есть и будет. Империя всегда приходит за своим! <...> Демократия во всём так называемом цивилизованном мире зашла в тупик, так как превратилась в «диктатуру меньшинств», самых разных, от сексуальных до идеологических. Мы должны вернуть права большинству! Это путинское «безмолвное» большинство: мы готовы стать его голосом!" - говорится в манифесте движения.