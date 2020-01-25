Политолог Чеснаков: Владислав Сурков ушел с госслужбы

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность «из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния», передает агентство «Новости-Грузия».

Бабин сообщил, что хочет присоединиться к группе своих коллег-конгрессменов, которые в течение последнего времени неоднократно обращали внимание на отказ властей Грузии от обещанных демократических реформ, а также насилии в отношении мирных демонстрантов.

«Как вы знаете, с момента обретения Грузией независимости в 1991 году США твердо поддерживали ее на протяжении многих лет. В прошлом году Палата представителей США приняла Акт в поддержку Грузии, который сейчас обсуждается в Сенате. Следует отметить, что самый примечательный принцип, который в первую очередь намеренно выделен в тексте Акта, заключается в следующем: "…Политика США заключается в том, чтобы продолжать поддерживать развитие демократических ценностей в Грузии, включая свободные и честные выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и антикоррупционную деятельность…". Именно в духе этой политики я пишу вам, поскольку ощутимый рост негативных тенденций в Грузии с точки зрения демократических ценностей и экономических показателей свободного рынка стал предметом беспокойства членов Конгресса США», - говорится в письме Бабина.

Конгрессмен отмечает, что из-за этих тенденций «прямые иностранные инвестиции в Грузии сокращаются». Также Бабин указывает, что в Грузии «интересы американского и европейского бизнеса подвергались преследованиям и экспроприации». В качестве примера он привел американскую нефтегазовую компанию Frontera Resources, которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа. В 2016 году Frontera Resources заявила, что власти страны ограничивают ее деятельность. Кроме того, Бабин напомнил о недавнем скандале c удалением сотен фальшивых фейсбук-аккаунтов, связанных с правящей партией «Грузинская мечта».

Бабин подчеркнул, что впервые в новейшей истории Грузия получила «негативную и предупредительную оценку в документе ассигнований правительства США». Он также отметил, что в актах ассигнований на 2019 и 2020 годы «отражена обеспокоенность по поводу возрастающих антагонистских действий властей Грузии против демократических ценностей, принципов свободного рынка и интересов американского бизнеса».

По словам конгрессмена, в связи с «негативными тенденциями» все больше усиливается обеспокоенность и призывы к рассмотрению санкций и других штрафных мер. Он также напомнил о законопроекте, который предусматривает введение санкций в отношении членов правительства Грузии в случае нарушения интересов американского бизнеса в Грузии. Бабин является соавтором «Акта о санкциях для справедливой деловой практики в Грузии». Документ был зарегистрирован в Палате представителей в феврале 2019 года.