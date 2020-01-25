На востоке Грузии ссора пастухов завершилась убийством

Помощник президента России, бывший идеолог Кремля Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил его бывший заместитель, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Чиновник покинул свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении», – уточнил Чеснаков в телеграм-канале.

Владислав Сурков действительно подал прошение об отставке, подтвердили «Эхо Москвы» в Кремле. Однако указа об отставке пока нет, заявил радиостанции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам Сурков эту информацию пока никак не комментировал.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал политику Кремля в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, и занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины. Согласно опубликованным Службой безопасности Украины прослушанным переговорам Суркова, он принимал непосредственное участие в организации аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины.

С 1999 по 2011 год Сурков работал в Администрации президента, где был ответственным за внутреннюю политику в России. Его называли одним из главных идеологов Кремля, сторонником увеличения роли государства в политике. С ним связывают многочисленные провокации против оппозиции, создание прокремлевских молодежных организаций и партий, ограничение свободы слова в стране. Он был автором концепции «суверенной демократии» - политического курса, при котором Россия должна сама определять, что считать демократичным.

До государственной службы чиновник работал в банке «Менатеп» Михаила Ходорковского, Альфа-банке и на канале ОРТ.