Сбивший украинский «Боинг» иранский военный находится в тюрьме

Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг» под Тегераном, находится в тюрьме. Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф. Информации о личности арестованного министр не привел.

Зариф также вспомнил инцидент с иранским пассажирским самолетом, который США сбили в 1988 году.

«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», – рассказал министр.

На вопрос, не было ли решение не закрывать воздушное пространство страны в ночь проведения атаки по американским базам в Ираке безответственным для иранских властей, Зариф ответил, что Тегеран не был в зоне военных действий. Политик назвал это техническим и политическим решением. «Мы участвовали в войне против Ирака в течение восьми лет, не закрывая воздушное пространство», – заявил он.



Министр также назвал атаку на американские военные базы в Ираке «официальным военным ответом» Ирана на гибель генерала Сулеймани. «Ракетным ударом не было причинено никаких жертв, мы осуществили наше право на самооборону соразмерным образом», – отметил Зариф.

«Боинг» «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек на борту – это граждане семи стран.

Сначала власти Ирана отрицали, что самолет был сбит и говорили о технических неполадках лайнера. Спустя несколько дней ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.

В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.