Глава Госдепартамента Помпео накричал на журналистку NPR

Госсекретарь Майк Помпео накричал на репортера американской общественной радиостанции NPR (National Public Radio) и неоднократно «употребил нецензурные ругательства» после того, как журналистка задала ему вопрос об Украине и бывшем после США в Киеве. Интервью состоялось в пятницу. Об этом рассказала своей радиостанции Мэри Луиз Келли, корреспондент, которая встречалась с Майком Помпео для записи интервью.
Интервью длилось 9 минут. Как сообщает «Голос Америки», Келли задавала каверзные вопросы, в частности о ситуации в Иране, о главе дипломатической миссии США в Киеве Мэри Йованович, которая была неожиданно отозвана Трампом в Вашингтон. Этот инцидент, отмечает «Голос Америки», стал ключевым в череде событий, приведших к импичменту Трампа в Палате представителей.
«После [завершения интервью] Помпео начал громко выражать недовольство вопросами об Украине. По словам Келли, он несколько раз использовал нецензурные выражения», - говорится в заявлении NPR.
Запланированный прямой рейс из Китая в Тбилиси сегодня, 25 января, отменен, - информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили в Тбилисском международном аэропорту. Самолет из китайского города Урумчи должен быть прилететь в Тбилиси сегодня в 21:35.
Как сообщил руководитель Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе, рейс был отменен по решению китайской стороны. В агентстве также поясняют, что отменены рейсы Пекин-Урумчи-Тбилиси, запланированные на 25 и 27 января.
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, из-за распространенного в Китае коронавируса, с сегодняшнего дня в аэропортах Грузии будут проверять температуру всех пассажиров, прибывших из Китая. По словам Амирана Гамкрелидзе, пассажирам также раздаются брошюры, в которых рассказывается о том, при каких симптомах нужно обратиться к соответствующим учреждениям в Грузии.
«Определенный скрининг проводится прибывшим из Китая пассажирам, им раздаются трехъязычные памятки, в которых говорится о том, куда нужно обращаться, если по возвращении из Китая у них в течение двух недель проявятся следующие симптомы – высокая температура, дыхательная недостаточность, боли головы и горла», - заявил Гамкрелидзе.
Вместе с тем уже известно, что выделено несколько больниц, куда разместят людей в случае проявления у них перечисленных симптомов. Это: Тбилисская центральная инфекционная больница, а также инфекционные больницы в Батуми, Кутаиси и Зугдиди, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг» под Тегераном, находится в тюрьме. Об этом в интервью Der Spiegel заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф. Информации о личности арестованного министр не привел.
Зариф также вспомнил инцидент с иранским пассажирским самолетом, который США сбили в 1988 году.
«Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме», – рассказал министр.
На вопрос, не было ли решение не закрывать воздушное пространство страны в ночь проведения атаки по американским базам в Ираке безответственным для иранских властей, Зариф ответил, что Тегеран не был в зоне военных действий. Политик назвал это техническим и политическим решением. «Мы участвовали в войне против Ирака в течение восьми лет, не закрывая воздушное пространство», – заявил он.
Министр также назвал атаку на американские военные базы в Ираке «официальным военным ответом» Ирана на гибель генерала Сулеймани. «Ракетным ударом не было причинено никаких жертв, мы осуществили наше право на самооборону соразмерным образом», – отметил Зариф.
«Боинг» «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек на борту – это граждане семи стран.
Сначала власти Ирана отрицали, что самолет был сбит и говорили о технических неполадках лайнера. Спустя несколько дней ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
На востоке Грузии ссора пастухов завершилась убийством, сообщает Общественный вещатель. Согласно распространившейся информации, случай произошел на ферме у села Касрисцкали Ахметского района (регион Кахетия). Из охотничьего ружья застрелен был 48-летний мужчина.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Как отмечают в МВД Грузии, он признает свою вину. В ведомстве также отметили, что преступление было совершено на почве конфликта. Следствие ведется по статье «умышленное убийство», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
«Весной мы представим теневой кабинет, и избиратель на несколько месяцев раньше будет знать программу и те сферы, которые мы изменим за первые 100 дней», - заявил учредитель партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе во время открытия кутаисского регионального офиса, передает «ИнтерпрессНьюс». По его же словам, партия растет серьезными темпами, и она начинает региональное развитие.
«В течение ближайших недель у нашего избирателя будет возможность увидеть наши презентации в разных местах Грузии. Мы начинаем региональное развитие и ознакомление населения с конкретными программами. Сообщаю, что партия «Лело для Грузии» растет очень серьезными темпами. Ожидания весьма большие, и я заверяю вас, что мы оправдаем эти ожидания. «Лело для Грузии» - это не партия, борющаяся лишь ради прихода к власти. Мы люди, способные за короткое время изменить то тяжелое положение, в котором оказались. Весной мы представим теневой кабинет, и избиратель на несколько месяцев раньше будет знать программу и те сферы, которые мы изменим за первые 100 дней», - заявил Хазарадзе.
Помощник президента России, бывший идеолог Кремля Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил его бывший заместитель, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Чиновник покинул свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении», – уточнил Чеснаков в телеграм-канале.
Владислав Сурков действительно подал прошение об отставке, подтвердили «Эхо Москвы» в Кремле. Однако указа об отставке пока нет, заявил радиостанции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сам Сурков эту информацию пока никак не комментировал.
Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал политику Кремля в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, и занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины. Согласно опубликованным Службой безопасности Украины прослушанным переговорам Суркова, он принимал непосредственное участие в организации аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины.
С 1999 по 2011 год Сурков работал в Администрации президента, где был ответственным за внутреннюю политику в России. Его называли одним из главных идеологов Кремля, сторонником увеличения роли государства в политике. С ним связывают многочисленные провокации против оппозиции, создание прокремлевских молодежных организаций и партий, ограничение свободы слова в стране. Он был автором концепции «суверенной демократии» - политического курса, при котором Россия должна сама определять, что считать демократичным.
До государственной службы чиновник работал в банке «Менатеп» Михаила Ходорковского, Альфа-банке и на канале ОРТ.
По данным к этому времени, среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Турции грузинских граждан нет. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии.
Для справки, по последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 20 человек, еще 1015 пострадали. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Турции Элязыг накануне вечером, 24 января, и ощущалось по всей стране.
Число погибших от нового коронавируса за сутки выросло с 26 до 41 человека. Еще более 1300 человек заражены. В числе погибших, как сообщают СМИ, врач, который лечил пациентов в городе Ухань, откуда началась вспышка пневмонии нового типа.
Новые случаи заболевания зафиксированы в Австралии и Малайзии. Во Франции медики подтвердили диагноз третьего зараженного коронавирусом.
Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Непале и Вьетнаме. Один смертельный случай зафиксирован в китайской провинции Хэй-лун-цзян, которая граничит с Россией. В самой России, Украине и странах СНГ подтвержденных случаев заболевания пока нет.
23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки пневмонии нового типа. Глава ВОЗ заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.
Накануне стало известно, что в Шанхае врачи вылечили первого пациента с симптомами нового коронавируса.
На востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение. Погибли не менее 20 человек, более тысячи пострадали. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло накануне вечером, 24 января. После первого толчка последовали другие, с меньшей магнитудой. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.
Многие жители района Сивридже провинции Элязыг покинули свои дома, опасаясь обрушений. Они ночевали в парках и садах. В некоторых районах были открыты спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение ощутили около полумиллиона человек в Турции, а также в соседних странах – Ираке, Сирии и Ливане.
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность «из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния», передает агентство «Новости-Грузия».
Бабин сообщил, что хочет присоединиться к группе своих коллег-конгрессменов, которые в течение последнего времени неоднократно обращали внимание на отказ властей Грузии от обещанных демократических реформ, а также насилии в отношении мирных демонстрантов.
«Как вы знаете, с момента обретения Грузией независимости в 1991 году США твердо поддерживали ее на протяжении многих лет. В прошлом году Палата представителей США приняла Акт в поддержку Грузии, который сейчас обсуждается в Сенате. Следует отметить, что самый примечательный принцип, который в первую очередь намеренно выделен в тексте Акта, заключается в следующем: "…Политика США заключается в том, чтобы продолжать поддерживать развитие демократических ценностей в Грузии, включая свободные и честные выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и антикоррупционную деятельность…". Именно в духе этой политики я пишу вам, поскольку ощутимый рост негативных тенденций в Грузии с точки зрения демократических ценностей и экономических показателей свободного рынка стал предметом беспокойства членов Конгресса США», - говорится в письме Бабина.
Конгрессмен отмечает, что из-за этих тенденций «прямые иностранные инвестиции в Грузии сокращаются». Также Бабин указывает, что в Грузии «интересы американского и европейского бизнеса подвергались преследованиям и экспроприации». В качестве примера он привел американскую нефтегазовую компанию Frontera Resources, которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа. В 2016 году Frontera Resources заявила, что власти страны ограничивают ее деятельность. Кроме того, Бабин напомнил о недавнем скандале c удалением сотен фальшивых фейсбук-аккаунтов, связанных с правящей партией «Грузинская мечта».
Бабин подчеркнул, что впервые в новейшей истории Грузия получила «негативную и предупредительную оценку в документе ассигнований правительства США». Он также отметил, что в актах ассигнований на 2019 и 2020 годы «отражена обеспокоенность по поводу возрастающих антагонистских действий властей Грузии против демократических ценностей, принципов свободного рынка и интересов американского бизнеса».
По словам конгрессмена, в связи с «негативными тенденциями» все больше усиливается обеспокоенность и призывы к рассмотрению санкций и других штрафных мер. Он также напомнил о законопроекте, который предусматривает введение санкций в отношении членов правительства Грузии в случае нарушения интересов американского бизнеса в Грузии. Бабин является соавтором «Акта о санкциях для справедливой деловой практики в Грузии». Документ был зарегистрирован в Палате представителей в феврале 2019 года.
Помощник президента России Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Политик покинул свой пост «в связи со сменой курса на украинском направлении», – уточняет Чеснаков в телеграм-канале.
Кремль пока официально не сообщал об уходе Суркова с госслужбы.
Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии - из-за снегопада и гололеда ограничения действуют на дорогах на западе и юге Грузии. На 1-27 километре автомагистрали Хашури-Ахалцихе-Вале, которая ведет к грузино-турецкой границе, запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального транспорта ограничений нет. На остальных участках дороги движение свободно.
Ограничения введены и на перевале Паравани. Из-за сложных метеорологических условий - сильного ветра и плохой видимости, на 94-110 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено движение любого вида автотранспорта. На других участках – движение свободно.
На 1-107 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Западная Грузия) не пропускают машины с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта дорога свободна, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Лондоне британский премьер-министр Борис Джонсон подписал в своей резиденции на Даунинг-стрит 10-е соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Он назвал это событие «фантастическим моментом», открывающим путь к выходу из ЕС в следующую пятницу.
Джонсон заявил, что надеется на завершение споров и противостояния, которые продолжались слишком много лет.
Ранее сегодня, 24 января, лидеры государств Европейского союза подписали такой же документ в Брюсселе, после чего он был поездом доставлен в Лондон.
Подписание соглашения означает, что сделан очередной шаг в процессе ратификации. Ранее на этой неделе британский парламент одобрил текст соглашения. Европейский парламент проведет голосование по соглашению о Брекзите 29 января.
При стрельбе в городе Рот-ам-Зее на юго-западе Германии есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местная полиция.
По данным СМИ, убиты не менее шести человек.
По сообщению полиции, стрелявший и жертвы предположительно были знакомы.
Стрелявший задержан, о его личности и мотивах пока ничего не сообщается.
Сотрудники грузинского представительства американской компании Frontera требуют погасить задолженность по заработной плате. Они собрались сегодня в центре города Дедоплисцкаро, после чего продолжили акцию у нефтебазы, принадлежащей компании.
Участники акции заявляют, что не получали зарплату уже 11 месяцев. Они также прокомментировали письмо конгрессмена США Марквейна Маллина, в котором речь идёт о ситуации вокруг компании. Сотрудники говорят, что информация, якобы правительство Грузии мешает деятельности американской компании, не соответствует действительности.
В обращении к премьер-министру Грузии Георгию Гахария конгрессмен США написал, что американские и европейские бизнес интересы в Грузии стали объектами преследований и экспроприации. «Прекрасным примером этого является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса», - заявил Маллин.
В МВД Грузии заявили о раскрытии нападения на семью экс-замкомандира «Мхедриони» Додо Гугешашвили, в результате чего она была ранена, а её сын, Григол Гугешашвили, погиб.
Задержан гражданин Грузии З. М. 1975 года рождения. Ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение. Об этом заявил на специальном брифинге первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.
По информации «Интерпрессньюс», задержан бывший лейтенант Заза Мурджикнели, который участвовал в военном мятеже 5 мая 2009 года в Мухровани и покинул тюрьму в 2012-м.
Нападение на семью Гугешашвили было совершено 7 февраля 2018 года. Её сын погиб на месте, а женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Додо Гугешашвили в 1992-1993 годах была заместителем командира военизированного формирования «Мхедриони» Джабы Иоселиани, участницей гражданской войны в Грузии в начале 90-х годов, а также грузино-абхазской войны 1992-93 гг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет стать последним президентом своей страны, и выразил мнение, что, если бы он согласился на присоединение Белоруссии к России, белорусы бы "съели" его "в течение одного года после принятия подобного решения".
Лукашенко в пятницу выступил перед сотрудниками завода по производству бумаги в городе Шклов. Значительная часть его выступления была посвящена отношениям с Россией. Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию. По его словам, российский налоговый маневр в нефтяной отрасли был осуществлён для того, чтобы шантажировать Минск падением доходов. "Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз" - заявил Лукашенко. Кроме того, как сказал президент, Россия потребовала от Белоруссии платить за поставки нефти цену выше мировой, из-за чего стороны пока не договорились о поставках.
Лукашенко подчеркнул, что Минск сейчас договаривается с различными странами, включая США и страны Ближнего Востока, о поставках нефти, которые могли бы пойти через порты на Балтике, а также через Украину. "Это не блеф" - сказал белорусский президент.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия остаётся для Белоруссии братской страной и "главным союзником": "Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям" - сказал он о России. "Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко. Он также высказал мнение, что большая часть проблем в отношениях с Россией исходила от российского правительства Дмитрия Медведева, которое Владимир Путин недавно отправил в отставку.
Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявляет, что возможность свободного передвижения должна быть предоставлена всем жителям Ахалгори. При этом, Цихелашвили приветствует сегодняшнее открытие пропускного пункта для пенсионеров.
«Конечно, это не тот результат, которого мы ждём – т.н. переходный пункт должен быть открыт полностью и передвижение должно быть восстановлено полностью. Но, конечно, даже такая мера – это огромное облегчение для жителей. Они уже 5 месяцев фактически находятся в плену, за колючей проволокой. Это ставит под угрозу их жизненные интересы. Конечно, хорошо, что у этих, конкретных людей появилась возможность передвижения. Такая возможность должна быть у всех», - заявила Цихелашвили.
Министр также считает, что недопустимо связывать вопрос Ахалгори с ситуацией близ села Цнелиси.
«Необходимо преодолеть те вызовы, которые связаны с ситуацией близ сёл Цнелиси и Чорчана. Это касается вопросов безопасности. Но недопустимо связывать эту тему с темой Ахалгори и добиваться достижения определённых целей, взяв население в заложники», - говорит Цихелашвили.
Член грузинского кабмина отметила, что проблему, связанную с Ахалгори, она обсудила в Тбилиси со Специальным представителем ЕС. Кроме того, этот вопрос был одним из основных во время её официальных переговоров в Брюсселе.
Сегодня пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори. Таким образом, спустя полтора месяца выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики южная Осетия от 2 декабря прошлого года. Тогда было объявлено что для пенсионеров, получающих пенсию в Грузии, сделают исключение и пропустят через пункт пропуска.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.
При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.
Некоторые участки Великой Китайской стены вблизи Пекина, начиная с субботы, 24 января, будут закрыты для посетителей. Этот шаг, по мнению китайских властей, может предотвратить распространение нового коронавируса. Он передаётся от человека к человеку и поражает дыхательные пути.
По последним данным, число погибших от новой инфекции достигло 26. Ещё почти 900 человек заражены, в их числе медики. Один смертельный случай зафиксирован в провинции, которая граничит с Россией.
Несмотря на быстрое распространение вируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни. Гебреисус при этом всё же допустил сценарий, при котором новый коронавирус может стать общемировой проблемой.
Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме. В России и других странах бывшего СНГ подтвержденных случаев заболевания пока нет. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Китай. Ведомство также усилило контроль в аэропортах. У пассажиров дистанционно проверяют температуру тела.
В самом Китае в городе Ухань, где появился вирус, введён строгий карантин. Там не ходят автобусы, паромы и метро, не работают аэропорт и железнодорожные станции. Кроме Ухани закрыты еще 12 ближайших городов с населением около 35 миллионов человек.
Ситуация осложняется в связи с приближающимся китайским Новым годом. Традиционно в во время праздников многие жители Китая участвуют в массовых мероприятиях и отправляются в отпуск в другие страны.
В здании Тбилисского городского собрания (сакребуло) произошла драка. Избит депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. У него поврежден глаз.
В драке участвовали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе депутат Тараш Шургая.
Министерство внутренних дел уже начало расследование инцидента.
Бывшего премьер-министра Грузии, руководителя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили обвиняют в плагиате. НПО «Институт свободы» требует лишить миллиардера ученой степени.
Специалисты считают, что диссертация, которую защитил Иванишвили более 30 лет назад, не соответствует академическим стандартам. Более того, она очень похожа на диссертацию российского ученого, доктора технических наук Евгения Новожилова.
НПО публикует оба документа. Название работы Иванишвили – «Нормативно-методическое Обеспечение Коллективной Формы Организации и Стимулирования Труда в промышленности и пути его совершенствования».
Партия «Акзаара» первой зарегистрировалась в ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия для участия в президентских выборах. Председателем партии является Леонид Дзапшба, который уже заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
«Мною принято решение выдвигаться кандидатом на президентских выборах с главной целью – восстановить взаимопонимание народа и доверие народа к власти, укрепить все институты власти и направить их на служение народу и развитию страны, а не личным интересам», - заявил Дзапшба.
«Нужная газета» напоминает, что Дзапшба уже третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост абхазского лидера.
Выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп и партий началась 22 января и продлится до 11 февраля. Досрочные выборы состоятся 22 марта.
Грузинский полицейский Георгий Двалишвили считает, что его преследуют из-за задержания брата высокопоставленного силовика. Интервью Двалишвили и кадры, снятые в 2014-м году, распространила телекомпания «Мтавари архи».
В материале видно задержание майором полиции Вахо Изория - брата Левана Изория, который тогда занимал пост замглавы МВД, позднее был министром обороны, а сейчас является главой службы внешней разведки и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.
Вскоре после задержания, в дело вмешиваются другие полицейские и Вахо Изория отпускают. Георгий Двалишвили заявляет, что после этого инцидента его начали преследовать, и в конечном итоге фактически отстранили от работы.
Двалишвили говорит, что обратился в прокуратуру несколько месяцев назад после того, как руководитель патрульной полиции Тбилиси Каха Бухрадзе потребовал от него переслать видео инцидента. По информации полицейского, против Бухрадзе возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий, но расследование затягивается.
1 марта в России пройдёт учредительный съезд новой партии, которую, как ожидается, возглавит основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Источники газеты утверждает, что новая партия должна быть "ориентирована на городскую молодежь" и придерживаться праволиберальной идеологии.
О подготовке к созданию новой партии рассказал бывший совладелец Faberlic Александр Даванков. По его словам, документы для проведения съезда были поданы в государственные органы уже в декабре. Источник "Коммерсанта", близкий к Кремлю, сказал, что партия рассчитана "на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы".
Это не первый партийно-политический проект, рассчитанный на молодого избирателя либеральных взглядов и при этом создающийся с "благословления" Кремля. К числу таких проектов относились, например, "Правое дело" или "Гражданская платформа". Ни один из них не смог ранее привлечь значительного числа сторонников.
Компания Алексея Нечаева Faberlic основана в 1997 году, она занимается производством и продажей косметики и других товаров, ведёт бизнес более чем в 20 странах. Нечаев является членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, созданного по инициативе Владимира Путина.
Ранее сообщалось о создании ещё нескольких партийных проектов, в той или иной степени лояльных Кремлю. Бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, блогер Вячеслав Макаров заявил о создании Партии прямой демократии. Среди её создателей есть работавшие на Кремль политтехнологи.
1 февраля, как сообщается, состоится съезд движения "За правду" во главе с писателем и бывшим "майором" сепаратистов "ДНР" Захаром Прилепиным. Как заявлял сам Прилепин, это движение может быть переформатировано в партию. Среди его участников, как сообщалось - член Совета Федерации, бизнесмен Александр Бабаков, политолог, бывший советник ныне покойного главы "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков, нередко выступающие в "ДНР" музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Александр Скляр. Идеология этой партии, как ожидается, будет "левопатриотической". "Россия – Империя, была, есть и будет. Империя всегда приходит за своим! <...> Демократия во всём так называемом цивилизованном мире зашла в тупик, так как превратилась в «диктатуру меньшинств», самых разных, от сексуальных до идеологических. Мы должны вернуть права большинству! Это путинское «безмолвное» большинство: мы готовы стать его голосом!" - говорится в манифесте движения.
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