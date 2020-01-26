Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Турции

В Вашингтоне накануне, 25 января, начался трехдневный раунд выступлений адвокатов Дональда Трампа на процессе по делу о его импичменте. Предыдущие три дня выступали обвинители от демократов - три дня по восемь часов.

Заседание было открыто юрисконсультом Белого дома Пэтом Сиполлоне. Он заявил, что стороне защиты не понадобится полных три для представления своих аргументов и предупредил, что будут предъявлены доказательства, которыми демократы не пожелали поделиться с участниками процесса.

За три дня обвинителям президента Трампа не пришло в голову подумать, какие последствия ждут США, если их требования оказались бы выполнены, сказал Сиполлоне. Путь, на котором настаивают оппоненты, мог бы привести к разрушению традиционных основополагающих ценностей американского общества, предостерег юрисконсульт Белого дома.

Подобную точку зрения в предыдущие три дня высказывали и демократы, заявляя, что сохранение у власти нынешнего президента приведет к разрушению основополагающих ценностей американской демократии.

Американская пресса придерживается, в основном, прогноза на оправдание Трампа в Сенате. Для отстранения президента от власти требуется как минимум две трети голосов, ни один республиканец не заявил о своей поддержке инициативы демократов. Республиканская партия обладает большинством голосов в Сенате – 53 мандата из 100.

Субботняя сессия продлилась менее трех часов. Наблюдатели оценили это как попытку защиты сохранить за собой достаточно времени для представления аргументов в начале следующей недели, когда телевизионная аудитория значительно возрастёт после выходных дней.