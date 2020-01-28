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Грузия планирует эвакуировать граждан из китайского Уханя
Грузия планирует эвакуировать граждан из китайского города Уханя. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По информации министра, сегодня состоится межведомственная встреча, на которой обсудят детали эвакуации.
Ранее в МИД Грузии заявили, что в Ухане находятся пятеро граждан страны.
Грузия также намерена временно приостановить прямое авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса.
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, уже достигло 106.
Другие новости дня
РБК: главу Чувашии отправят в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на этой или на следующей неделе. Об этом сообщили РБК источники, близкие к администрации президента. Решение принято на фоне скандала с вручением ключей от новой машины сотруднику пожарной части и резких высказываний в адрес журналистов.
О том, что скандал может завершиться досрочной отставкой Игнатьева, ранее предположили источники "Коммерсанта". Игнатьев руководит Чувашией с 2010 года. Второй срок его полномочий истекает в сентябре.
24 января глава Чувашии, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними, как собаку. Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в интернете.
Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров сообщил, что эпизод был шутливо-дружеским жестом.
Вчера комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии. В "Единой России" посчитали неуместной демонстрацию "чванства и барских замашек" Игнатьевым, который, по их мнению, унизил честь и достоинство офицера и оскорбил чувства миллионов человек.
Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".
Позже глава Чувашии извинился за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, когда он призывал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".
Михаил Саакашвили: У меня были плохие отношения с Обамой, мы не особо любили друг друга
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время диалога с молодежью по «скайпу» рассказал об отношениях с экс-президентом США Бараком Обамой.
«У меня были плохие отношения с Обамой, мы не особо любили друг друга. Но Обама правильно сказал, что если вы устали от политиков, сами станьте политиками. А хныкайте только потом, если у вас не получится. Он абсолютно прав», - заявил Саакашвили.
Бывший президент Грузии отметил, что рад участию молодежи в политических процессах Грузии.
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, достигло 106. Подтверждены почти 1300 новых случаев заболевания, сообщают информационные агентства со ссылкой на китайские власти. Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило четыре с половиной тысячи по всей стране.
Центром распространения коронавируса считается город Ухань в провинции Хубэй. Случаи заболевания зафиксированы более чем в десяти странах.
Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство властей многих государств. 17 китайских городов закрыты на карантин. Госдепартамент США призвал американцев по возможности воздержаться от поездок в Китай. Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение заболевания. Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции. Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. Власти Германии и Франции изучают возможности для эвакуации своих граждан из Уханя.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 10миллионов долларов на борьбу сновым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Половина этой суммы предназначена для Китая. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин. Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах - участниках Африканского союза.
Натия Турнава: Думаю, нам придётся приостановить рейсы из Китая
Грузия намерена временно приостановить прямое авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса. Об этом журналистам заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Министерства экономики, здравоохранения, другие ведомства работают в координации. Проводятся необходимые превентивные меры. Мы проверяем пассажиров, которые прибывают из Китая. Но думаю, что нам придётся временно приостановить прямые авиарейсы из Китая. Несмотря на то, что оснований для паники нет и Грузия признана страной с малой степенью риска, такой шаг будет необходим», - заявила Турнава.
В пограничных зонах, в том числе в аэропортах Тбилиси и Кутаиси, уже дежурят врачи. Вчера из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных
Энергоснабжение Южной Осетии восстановили через шесть часов после аварии
Авария произошла вчера на линии электропередач в районе поселка Дзау самопровозглашенной республики Южная Осетия. В результате, около шести часов электроэнергия не поступала абонентам.
Работы были затруднены из-за сложного участка обрыва. Восстановить энергоснабжение удалось к полуночи.
Южная Осетия полностью обеспечивается энергией за счет линии электропередач, идущей из Северной Осетии через Рокский перевал.
Вице-премьер Хуснуллин подарил дочери квартиру стоимостью 200 миллионов рублей
Дочь нового вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина владеет квартирой в центре Москвы, которая стоит как минимум 200 миллионов рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на выписку из Росреестра.
Изначально квартира площадью 186,7 квадратных метров, которая находится в 500 метрах от Кремля в Колымажном переулке, была в собственности Москвы, Хуснуллин выкупил её в феврале 2011 года – спустя три месяца после назначения на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Позже чиновник подарил недвижимость своей дочери Малике.
Марат Хуснуллин был назначен вице-премьером после отставки предыдущего состава правительства под руководством Дмитрия Медведева.
Московские оппозиционные активисты и муниципальные депутаты, борющиеся против точечной застройки в столице и уничтожения памятников архитектуры, называли Хуснуллина одним из самых коррумпированных чиновников мэрии города, а также одним из идеологов московской программы "реновации". На новом посту Хуснуллин уже заявил о необходимости распространить программу по всей России.
Пентагон признал, что разбившийся самолёт принадлежал США
Пентагон признал гибель нескольких военнослужащих, находившихся на борту самолёта, упавшего в афганской провинции Газни. Reuters сообщает, что Bombardier E-11A пролетал над территорией контролируемой талибами, которые заявили, что самолёт сбили они.
Другой источник, на который ссылается агентство, не пожелавший назвать себя, подтвердил, что самолёт потерпел крушение в результате действий противника.
Агентство AFP отмечает, что Bombardier E-11A выполнял функции мобильного узла связи и управления войсками, а также разведки и управления беспилотниками. По одним сведениям, погибли пять американских военнослужащих. По другим, на борту находилось 10 человек.
Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей e-mail
Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной и «фейковой» информации, сообщает «Интерфакс».
В то же время в официальном отзыве правительства говорится, что проект нуждается в доработке. В частности, от авторов документа просят «определить в тексте понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать возможного расширительного толкования».
Законопроект о блокировке пользователей e-mail был разработан главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и его коллегами по Совфеду – Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Авторы документа предлагают штрафовать юридические лица за неисполнение закона – в том случае, если он будет принят, – на сумму до 1 миллиона рублей.
В октябре прошлого года законопроект был внесен в Госдуму. В ноябре о нем отрицательно отозвалось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве заявили, что закон «нарушает принцип сетевой нейтральности» и к тому же технически не реализуем.
- Андрей Клишас возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в мае 2012 года, после избрания Владимира Путина президентом России на третий срок. С тех пор он, в частности, стал автором законов об ужесточении наказания за нарушение правил проведения митингов, о введении ответственности за оскорбление власти, «фейковых новостях» и автономном интернете.
Реувен Ривлин пригласил Анджея Дуду посетить Израиль
Президент Израиля Реувен Ривлин сегодня, 27 января, пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать в Израиль для нормализации двусторонних отношений после периода напряженности, возникшей в полемике о роли Польши во Второй мировой войне.
Ривлин выступил на мемориальном мероприятии на юге Польши в связи с 75-й годовщиной освобождения советской Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Ривлин сказал, что многовековая связь между поляками и евреями обращена в будущее и опирается на неколебимую приверженность памяти о фактах минувшей истории.
Отношения между Польшей и Израилем оставались сердечными со времени развала Советского Союза. Напряженность возникла в 2018 году, когда польские власти временно ввели в действие закон, который квалифицировал как преступление любое высказывание об ответственности Польши за преступные деяния нацистов.
Примеры участия поляков в преследовании евреев, хоть и признаются, но остаются крайне чувствительной темой для этой крупной восточноевропейской страны. Поляки гордятся тем, что множество их соотечественников рисковали жизнью ради спасения евреев в годы Второй мировой войны.
Израиль будет всегда помнить и чтить память тех более чем 7 тысяч поляков, которые рисковали собой для спасения евреев, заявил Ривлин. Он однако заметил, что таких людей было недостаточно много, а Германия получила значительную помощь в проведении ею смертоносной политики в европейских странах.
На минувшей неделе Дуда решил не участвовать в памятных церемониях в Иерусалиме, посвященных освобождению Освенцима. Он посетовал на то, что не получил возможности обратиться к собравшимся, несмотря на то, что такая возможность была дана представителям России, Франции, Великобритании, США и Германии.
Польские власти также были разочарованы комментариями президента России Владимира Путина, сделанными в декабре. Российский лидер предположил, что Польша разделяет ответственность за начало войны.
Реувен Ривлин заявил, обращаясь к аудитории на месте бывшего концлагеря, что он приглашает Дуду в Иерусалим для «дискуссий, которые укрепят отношения сотрудничества между двумя странами». «Давайте оставим историю историкам», - провозгласил Ривлин.
Леван Изория покидает должность главы Службы внешней разведки
Леван Изория покидает должность главы Службы внешней разведки. Об этом Изория заявил в эфире телекомпании «Post TV». По его словам, он уже обратился с заявлением об отставке к премьер-министру Грузии.
Как пояснил Изория, еще в декабре прошлого года было решено, что он продолжит работу на должности посла Грузии в Германии и планировал написать заявление об отставке с поста главы Службы внешней разведки в конце января.
CIT: в афганской провинции Газни разбился самолет ВВС США
Самолет, потерпевший сегодня катастрофу в Афганистане, оказался мобильным узлом связи и ретранслятором ВВС США, ранее сообщалось, что самолет был гражданским. О военном назначении самолета Bombardier сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
Ранее сообщалось, что радикальная группировка «Талибан» (запрещена в РФ как террористическая) объявила о гибели самолета ВВС США в афганской провинции Газни.
Пока нет ясности, взяли ли талибы на себя ответственность за гибель самолета. В изложении агентства Reuters, представитель талибов заявил, что он был сбит. Другие агентства приводят его слова только как констатацию того, что самолет разбился.
В командовании вооруженных сил США в Афганистане пока не подтвердили, что разбившийся в понедельник самолет был американским. По словам представителя командования, оно изучает сообщения о катастрофе.
В социальных сетях появились фото и видео, предположительно, упавшего самолёта. На нем видны обломки Bombardier E-11A с опознавательными знаками ВВС США.
На сессии ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации
В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская делегация отправилась на сессию – после возвращения России в ПАСЕ в прошлом году. Однако ее полномочия не были автоматически подтверждены. Их оспорил член литовской делегации Эмануэлис Зингерис. Он обвинил Россию в нарушении ее обязательств перед Советом Европы – в частности, неисполнении решений Европейского суда по правам человека, а также агрессии по отношению к Украине и Грузии. Кроме того, полномочия оспорили по процедурным основаниям, из-за того, что в выборах в российскую Госдуму также участвовали жители аннексированного Крыма.
Инициативу поддержали более 30 депутатов. Теперь предложение заблокировать полномочия российской делегации рассмотрит комитет по мониторингу, а затем пленарное заседание ассамблеи. Член российской делегации Леонид Калашников сказал, что, если полномочия российской делегации будут ограничены, она покинет сессию ПАСЕ.
Ряд депутатов также предложили провести на сессии срочные дебаты на тему «отсутствия демократии в политическом процессе» в России, однако это предложение было отклонено.
- Полномочия российской делегации были ограничены после аннексии Крыма. Несколько лет российские представители не принимали участия в сессиях. Однако в прошлом году ПАСЕ сменила регламент, что открыло путь к восстановлению полномочий российской делегации. Она вернулась в ПАСЕ.
- В знак протеста сессию тогда покинула делегация Украины. В работе нынешней сессии она, однако, принимает участие. Представительница Украины Мария Мезенцева обжаловала назначение депутата Госдумы Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ. По его кандидатуре должно состояться отдельное голосование.
Из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных
Из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По информации ведомства, речь идёт, в основном, об аквариумных черепахах и рыбках. Решение принято на основании рекомендаций международных организаций и связано с распространением коронавируса.
Меры контроля в связи со вспышкой коронавируса уже приняты в аэропортах Грузии. В частности, врачи измеряют у пассажиров температуру. Ожидается, что временно приостановят прямые авиарейсы из Китая в Грузию.
В августе в Кутаиси выпустят первые электромобили
Завод по производству электромобилей в Кутаиси выпустит первую продукцию в августе текущего года. Об этом губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе заявил Первому каналу Грузии.
По словам Шаламберидзе, после окончания первого этапа строительства, планируется расширить производство. В частности, на месте будут производить и детали для автомобилей.
Производством электромобилей в Кутаиси займётся китайская компания Changan Automobile совместно с грузинской AiGroup. Планируется экспорт продукции в европейские страны. У Грузии соглашение о свободной торговле с ЕС.
МИД РФ: по подозрению в шпионаже задержан гражданин Японии
Министерство иностранных дел России сообщило о задержании гражданина Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке.
Имя задержанного не раскрывается. В МИД заявили, что инцидент произошел в субботу во Владивостоке и что задержанному дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию. Сообщается, что он сделал это на следующий день, а представителю посольства Японии в Москве была вручена нота протеста и предупреждение о недопустимости действий, предусмотренных статьёй уголовного кодекса РФ "Шпионаж".
Ранее японские СМИ сообщили о том, что местная полиция вызвала на допрос двух сотрудников российского торгпредства, проходящих по делу о передаче секретных сведений. По этому делу в Токио арестован представитель крупной телекоммуникационной корпорации SoftBank. Якобы он передал одному из работников торгпредства сведения о технологиях для наземных станций связи.
В ответ в посольстве России в Токио заявили, что японские власти "присоединились к волне антироссийских спекуляций в западном духе посредством анахронических подозрений в шпионаже". В дипмиссии добавили, что это "противоречит согласованному двумя странами курсу на создание позитивной атмосферы с целью решать сложные для обеих сторон вопросы".
Бывшего мэра Батуми приговорили к 7 годам лишения свободы
Бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова приговорили к 7 годам лишения свободы.
Другой задержанный по этому же делу высокопоставленный чиновник батумской мэрии Арчил Ванадзе признан судом невиновным, а еще один чиновник – Эграслан Ломадзе приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Экс-мэр Батуми и другие высокопоставленные чиновники были задержаны в прошлом году по обвинению в растрате бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.
Речь идет об осуществлении в Батуми проекта «Дешевый дом». Батумская мэрия перечислила компании-исполнителю в качестве аванса более миллиона лари, однако в итоге проект не был реализован.
Абхазский МИД рекомендует воздержаться от поездок в КНР
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия рекомендует воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до стабилизации ситуации с коронавирусом.
«Гражданам Абхазии, уже находящимся в Китае, необходимо соблюдать все предусмотренные в подобных случаях меры предосторожности», - говорится в заявлении ведомства.
Воздержаться от поездок в страны Азии сегодня рекомендовала гражданам Грузии министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
При этом, из-за распространения коронавируса, возможно, временно приостановят прямые авиарейсы из Китая в Грузию.
«Ингури ГЭС»: несмотря на ограничения в Абхазии, станцию придётся остановить
Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, «Ингури ГЭС» придётся остановить к 15 февраля, - заявил «Эху Кавказа» технический директор станции Гия Хубуа.
По его словам, ограничения были введены и в прошлом году, но они не были эффективными. «Выключают на два часа, а в последующие часы абоненты увеличивают потребление», - говорит Хубуа.
В «Ингури ГЭС» заявили, что вчера потребление Абхазии составило 9.5 миллионов кВт/ч, тогда как в прошлом году максимальный показатель составлял около 8.5 миллионов.
Ограничения на подачу электроэнергии были введены по всей территории самопровозглашенной республики Абхазия. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
В Абхазии заявляют, что ограничения введены до начала перетока электроэнергии из России и данный вопрос находится в стадии решения.
SIPRI: Китай обогнал Россию и стал вторым производителем оружия в мире
Экспертам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) впервые удалось проанализировать объемы производства оружия китайскими компаниями. Выяснилось, что в 2017 году четыре компании из Китая продали оружия на 16,4 миллиарда долларов больше, чем десять крупнейших российских конкурентов. В результате Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США, следует из доклада.
Как пишут эксперты института, доклад представляет собой "наиболее полную на сегодняшний день картину производства оружия китайскими компаниями": ранее оценить объёмы было невозможно из-за нехватки данных. Однако специалисты изучили показатели четырех китайских компаний за 2015–2017 годы, о которых доступна "надёжная финансовая информация" на фоне выхода на биржу.
В SIPRI подчеркнули, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то все четыре китайских компании вошли бы в топ-20, при этом три из них — в первую десятку.
Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских компаний в 2017 году составил 54,1 миллиарда долларов. В SIPRI считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.
Таким образом, по данным SIPRI, Россия опустилась на третье место в мире по производству оружия. В декабре институт сообщал, что в 2018 году объем продаж российских компаний снизился до 36,2 миллиарда долларов – 8,6 процентов от общего объёма в мире. США продали оружия и оказали военные услуги на 246 миллиардов долларов (59 процентов от общего объёма продаж).
Ираклия Кобахидзе избрали вице-президентом ПАСЕ
Руководителя парламентского большинства парламента Грузии Ираклия Кобахидзе избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Голосование прошло в Страсбурге, в рамках зимней сессии ПАСЕ.
Президентом ассамблеи стал бельгиец Хэндрик Дамс. Он был единственным кандидатом на этот пост.
Сегодня же представители Латвии и Литвы потребовали лишить Россию права голоса. Вопрос передан на рассмотрение комитетам ПАСЕ.
Прямые авиарейсы из Китая в Грузию, возможно, временно приостановят из-за коронавируса
Прямые авиарейсы из Китая в Грузию, возможно, временно приостановят из-за коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По информации министра, несколько авиарейсов уже отложено. Сегодня же будет принято решение по рейсам, запланированным на ближайшие дни.
Власти также рекомендовали гражданам Грузии воздержаться от поездок в страны Азии.
Меры контроля в связи со вспышкой коронавируса уже приняты в аэропортах Грузии. В частности, врачи измеряют у пассажиров температуру.
В Афганистане разбился самолёт
В провинции Газни в центральном Афганистане в понедельник разбился самолёт. Об этом сообщил губернатор провинции и другие официальные лица. При этом о том, что это за самолёт и о возможных жертвах поступает противоречивая информация.
Первоначально сообщалось, что речь идёт о пассажирском лайнере афганской авиакомпании Ariana, называлось даже число пассажиров на борту - 83. Затем в аэропорту города Герат заявили, что самолёт Ariana летел из Герата в Дели, и на борту были 110 человек. В авиакомпании, однако, утверждают, что все её самолёты целы.
По другим сообщениям, разбился грузовой или же военный самолёт. Ни одно из этих сообщений пока не подтверждено.
По словам губернатора провинции, самолёт упал на территории, которую контролируют талибы.
Посол Грузии в США: Тон конгрессменов абсолютно неприемлем
Посол Грузии в США Давид Бакрадзе впервые прокомментировал критические письма американских политиков властям Грузии. Бакрадзе заявляет, что часть писем связана с правовым спором американской компании Frontera.
«Абсолютно неприемлем тон, которым конгрессмены США, сторонники компании Frontera обращаются к премьер-министру государства-стратегического партнёра США. По данному вопросу у нас уже есть опыт общения с конгрессменами, поддерживающими данную компанию. В США политики часто представляют интересы своего избирательного округа. Компания Frontera работает в Техасе и Оклахоме. Соответственно, эти конгрессмены заинтересованы поддержать компанию, у которой судебный спор с правительством Грузии», - заявил Бакрадзе в интервью телекомпании «Имеди».
Что касается письма Группы друзей Грузии в конгрессе США, Бакрадзе заявил, что оно содержит неточности по ряду вопросов, например, по ситуации в экономике Грузии.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария получил несколько критических писем из Вашингтона. Одним из последних к нему обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме он выразил обеспокоенность «из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния»
К зданию сакребуло Тбилиси принесли мусорную урну
Партия «Единое Национальное движение» проводит акцию у здания городского собрания Тбилиси (сакребуло). Оппозиционнеры требуют наказать участников драки, в результате которой был избит член их партии Леван Хабеишвили.
Оппозиционеры принесли к зданию сакребуло мусорную урну и заявили, что отправят власть на свалку.
Участники акции, в том числе депутаты парламента Грузии хотели попасть в здание, но из-за полицейского кордона им это сделать не удалось.
В здании сакребуло драка произошла 24 января. МВД Грузии ведет расследование инцидента.
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