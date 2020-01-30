Россия ограничит наземное сообщение с Китаем из-за вируса

Россия с полуночи 31 января приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва. Они ходят дважды в неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в пяти регионах Дальнего Востока будет закрыта сухопутная граница. Соответствующие ограничения вводятся в Приморском крае, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Ранее стало известно о приостановке рейсов в Китай более десяти крупнейших международных авиакомпаний.

В частности, о прекращении полётов на материковый Китай до 9 февраля заявила Lufthansa. Ограничения также касаются дочерних компаний авиаперевозчика. Группа компаний Lufthansa осуществляет авиаперелёты в 73 китайских аэропорта, главным образом в Пекин и Шанхай.

О временном прекращении полётов объявили и другие крупные европейские перевозчики – Air France, British Airways и Finair, а также авиакомпании из Юго-Восточной Азии. С 9 февраля по 27 марта будут приостановлены полёты American Airlines.

Международные авиалинии Украины заявили о приостановке до 24 февраля полётов на китайский курорт Хайнань. Казахстан в первые три дня февраля намерен полностью прекратить транспортное сообщение с Китаем, включая наземное сообщение.

"Уральские авиалинии" прекратили популярные среди китайцев рейсы в Европу и Японию из Екатеринбурга и Владивостока.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. За это время от воздействия вируса умерли 132 человека, около шести тысяч заражены.

По последним данным, сейчас вирус распространён в 15 странах, включая Сингапур, Японию, Германию, США и Францию. В России случаи заражения пока не выявлены.