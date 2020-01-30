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У госпитализированных в Тбилиси детей из Китая не подтвердился коронавирус
У двух детей в возрасте около 6-7 лет, приехавших в Грузию из Китая, подтвердился вирус гриппа типа А, заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Ранее сообщалось о том, что с горнолыжного курорта Гудаури в Казбеги в инфекционную больницу Тбилиси перевезли девятерых граждан Китая из-за того, что у двоих детей в группе была высокая температура. По словам врачей инфекционной больницы, дети болеют уже третий день, и по сравнению с прошлыми днями их состояние улучшилось, температура начала понижаться.
Туристы прилетели из Китая в Баку 21 января, а 25 января приехали в Грузию. Председатель научного совета Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе ранее заявлял, что туристы прибыли из провинции Китая, где вирус не был зарегистрирован, и находится в 1300 километрах от Уханя. Как заявил Имнадзе, хотя вероятность коронавируса в этом случае практически отсутствует, эти лица будут находиться под наблюдением и им будет проведено соответствующее обследование.
Также стало известно, что Грузия на данный момент не имеет лабораторных препаратов и реактивов, необходимых для установления коронавируса – такие материалы есть только у Китая, США и Германии, поэтому установить данный подтип вируса лабораторно в Тбилиси невозможно. Церцвадзе пояснил, что в Грузии специалисты пока ставят диагноз по симптомам – делают рентген, исключают вероятность пневмонии, наблюдают за состоянием пациента: нет ли у него затруднения дыхания, одышки и других признаков, характерных для данного вируса.
Специалист отметил, что в случае подозрения на коронавирус «будет взят материал из дыхательных путей и направлен в лабораторию Лугара для выявления тех возбудителей (это около двадцати возбудителей), которые вызывают подобные синдромы. Если с помощью этого метода не будет установлен ни один известный возбудитель, тогда будет сомнение на то, что это, возможно, случай коронавируса и пациенту сделают все те процедуры, которые предусмотрены по протоколу».
По информации агентства «Новости-Грузия», на данный момент в инфекционной больнице Тбилиси находятся всего три человека: дети-близнецы из Китая и 24-летний гражданин Грузии. Молодой человек работал в Китае и приехал на родину сегодня утром, 30 января. В аэропорту во время проверки у него обнаружили высокую температуру (39 градусов), он также жаловался на боль в горле. Его сразу же направили в инфекционную больницу и поместили в бокс.
Другие новости дня
Сын первого президента Грузии вышел из комы в турецкой клинике
Врачи в турецкой клинике вывели из искусственной комы сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия, об этом его брат Константин Гамсахурдия сообщает на своей странице в Facebook. «Врач описывает его состояние как нормальное. Он адекватно воспринимает среду, однако пока не может говорить из-за аппарата искусственного дыхания. Благодарю этих врачей – они действительно сделали все возможное», - пишет Гамсахурдия.
Цотне Гамсахурдия стал жертвой нападения вечером 19 декабря на Гальской улице в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. В ходе завязавшейся драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом. В ту же ночь ему были сделаны две сложные операции, после которых он по-прежнему оставался в критическом состоянии. Врачи не исключали, что понадобится и третья операция.
Супруга Гамсахурдия Анна Джабаури рассказала журналистам, что в Грузии находились турецкие врачи, которые оценили состояние Цотне и приняли решение перевезти его в Турцию, где его будут лечить в одной из американских клиник Стамбула. По словам медиков, у Цотне в правой части груди колото-резаные раны, проникающее ранение с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы. Его оперировали около семи часов.
Подозреваемые в нападении на сына первого президента Грузии пять человек уже задержаны. Им предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и недонесении о преступлении. Четверым из них - Тато Гарибашвили, Георгию Сологашвили, Петре Купарадзе и Кахе Чхетиани, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Пятый обвиняемый в недонесении о преступлении Торнике Кватадзе был освобожден в зале суда. Сологашвили на процессе признал вину и заявил, что нанес ножевые ранения Гамсахурдия после того, как тот без причины ударил его. Этому предшествовало выяснение отношений, которое началось во время застолья.
Каждый третий россиянин хочет, чтобы в 2024 году Путин ушел из политики
33 процента граждан России хотят, чтобы после 2024 года Путин стал пенсионером, частным лицом или просто не занимался публичными сферами деятельности. Такие данные получила редакция «Отрытых медиа», которая в рамках ежемесячного исследования «Левада-центра» сформулировала свой вопрос: «В какой роли вы бы хотели видеть Владимира Путина после окончания его президентского срока?».
Комментируя результаты опроса, директор «Левада-центра» Лев Гудков признался, что для него «стал неожиданностью довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку». По его мнению, «видно нарастание усталости» и «ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010-2011 годах».
Вместе с тем видеть Путина президентом России после 2024 года хотят 27 процентов россиян. А число желающих видеть его на том или ином руководящем посту в два раза выше – 55 процентов. Среди должностей были названы «президент Союзного государства России и Беларуси», «председатель правительства», «лидер партии «Единая Россия» и даже «официальный лидер нации и секретарь Совета безопасности» – так называлась должность экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Отмечается, что особенно популярен Путин у двух групп: самых пожилых, возрастом от 55 лет, и самых молодых – от 18 до 24 лет. Лев Гудков связывает это с тем, что в школах «воспроизводится почти советская риторика» о великой державе, заговоре против России и сильном лидере, многие школьники пропитаны такими клише, но затем они получают высшее образование, начинают работать, заводят семью, приобретают собственный, а не навязанный извне жизненный опыт, и взгляды сильно меняются». Самый низкий уровень популярности Путина у людей от 39 до 55 лет.
Всего на конец января 2020 года деятельность президента России одобряют 68 процентов опрошенных, не одобряют – 31 процент.
В тбилисскую клинику доставили гражданку Грузии, которая посещала Ухань
В тбилисскую инфекционную клинику из аэропорта доставили гражданку Грузии с высокой температурой.
По имеющейся информации, до 19 января она находилась в китайском городе Ухане, после чего направилась в Таиланд, а сегодня вернулась в Грузию через Дубаи.
Врачи зафиксировали у женщины температуру при проверке в аэропорту Тбилиси. Было принято решение доставить её в клинику и провести анализ на наличие коронавируса.
Сегодня же из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая, в том числе двое детей. У нескольких из них – симптомы гриппа и высокая температура. По предварительной информации, коронавируса у них не обнаружили.
СМИ: в Сирии убиты десять мирных граждан во время авианалёта
В сирийской провинции Идлиб при ударах российской авиации убиты не менее десяти мирных граждан, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на сирийскую неправительственную организацию "Белые каски". Утверждается, что обстрел произошёл в городе Эриха, в зоне деэскалации конфликта, а среди объектов, которые подверглись атаке, пекарня и госпиталь.
Минобороны России сообщения об авиаударе назвало информационной провокацией.
Эриха расположен между административным центром провинции Идлиб и городом Маарат-эн-Нууман. Вчера контроль над ним установили сирийские правительственные силы. С декабря они ведут крупное наступление на районы вооруженной оппозиции.
Ранее Россия, оказывающая поддержку армии Асада, отвергла обвинения в участии в боевых операциях и причастности к неизбирательным бомбардировкам в Идлибе. В свою очередь ООН заявила, что Россия и Китай заблокировали доставку медицинской помощи на северо-запад Сирии через ряд пропускных пунктов. В результате в Ираке застряли 400 тысяч единиц гуманитарного груза.
С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.
Абхазский ЦИК просит депутатов внести изменения в выборное законодательство
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия направила в парламент перечень спорных вопросов и статей по выборному законодательству. В комиссии считают, что эти вопросы необходимо рассмотреть перед президентскими выборами. Об этом сообщает «Нужная газета».
ЦИК обращает внимание законодателей на пробелы в действующем законе «О выборах президента Республики Абхазия», которые вызывали споры в процессе проведения прошлых выборов.
В частности, предлагается задействовать специалистов для контроля средств избирательных фондов кандидатов, внести уточняющую поправку в статью о подведении итогов повторного голосования, а также обозначить, что кандидат в президенты не может иметь судимость по определенным статьям. В ЦИК считают, что в президенты не должны баллотироваться граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами, а также граждане, находящиеся под следствием или домашним арестом.
ЦИК также указывает на отсутствие некоторых необходимых норм в законодательстве. К примеру, речь идёт об обязательстве проведения бесплатных эфиров с кандидатами в президенты на государственном языке.
Центризбирком также предлагает сократить сроки рассмотрения судом кассационной и надзорной инстанции жалоб на решение об итогах выборов.
Пассажирка, пообещавшая взорвать самолёт S7, задержана
Пассажирка самолёта авиакомпании S7, прилетевшего в Московский аэропорт Домодедово из аннексированного Крыма, заявила после посадки, что может взорвать лайнер. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Позднее стало известно о задержании женщины. По данным источника агентства, она вела себя неадекватно, заблокировала проход между рядами и не подпускала к себе членов экипажа и других пассажиров. Требований она не предъявляла.
По утверждению источника агентства, женщина была пьяна. Самолёт был отогнан на отдельную стоянку. Согласно данным трекера сервиса Flightradar, рейс выполнялся самолётом Аэробус-A321.
В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Как она напоминает, встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Встреча началась вчера, продлилась около 7 часов и завершилась поздно вечером. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.
Переговорам предшествовала встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Предыдущая встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Братиславе 4 декабря. Перед встречей Азербайджан явился с пакетом предложений, а после встречи азербайджанский министр иностранных дел заявил о наличии «плана Лаврова».
Мамедъяров тогда сказал, что обмен мнениями на последних переговорах в Братиславе был достаточно «жестким», стороны представили свои «красные линии», и, тем не менее, по словам главы МИД Азербайджана, переговоры нужно продолжать. «Даже в случае возобновления войны все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной», - заявил он.
Георгий Гахария: кадры с участием брата Левана Изория омерзительны, этому нет никакого оправдания
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает омерзительными кадры с участием брата высокопоставленного силовика Левана Изория.
«Те кадры, которые я видел, просто омерзительны. Этому нет никакого оправдания. Если бы это был мой брат, а не Изория, оценка у меня была бы еще хуже. Полицейские - люди, которые носят форму и ежедневно, ценой своего здоровья и собственной жизни заботятся о безопасности членов наших семей и наших гражданах. Еще раз подчеркну - то, что я увидел на этих кадрах, крайне неприемлемо и просто омерзительно», - отметил Гахария.
Речь идёт о задержании в 2014-м году брата высокопоставленного силовика Левана Изория - Вахо Изория. Полицейский Георгий Двалишвили считает, что из-за этого инцидента его преследуют.
Скандальный инцидент прокомментировал и Леван Изория, который уже покинул должность главы Службы внешней разведки Грузии. Он считает, что распространение кадров связано с его назначением на пост посла Грузии в Германии.
Из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая
Из Гудаури в Тбилиси на обследование перевезли 9 граждан Китая, в том числе двое детей. У нескольких из них – симптомы гриппа и высокая температура. Граждан Китая у клиники встретили врачи и журналисты.
В инфекционной больнице Тбилиси уже находится одна гражданка Китая. Но в клинике сообщили, что у неё, по предварительной информации, не коронавирус.
Сегодня же стало известно, что эвакуация граждан Грузии из китайского Уханя планируется на турецком самолёте. В МИД Грузии подтвердили, что с турецкой стороной ведется активная работа по данному вопросу.
По предварительной информации, в Ухане находятся пять граждан Грузии. Одна из них ранее заявила, что против эвакуации.
Новое заявление Сергея Гаврилова: Грузия на пороге превращения в страну-изгоя
Грузия может превратиться в страну-изгоя, считает Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В интервью «Дума ТВ» он прокомментировал заявления грузинских властей по вопросу допуска российских делегатов на территорию страны.
«На публику для обеспечения своего имиджа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила именно об отказе от преследования и тюремного заключения сроком до 4 лет для тех, кто приедет в Грузию, в том числе и российских делегаций. Она заявила о всех россиянах. И тут же ее опроверг премьер, который имеет больший силовой ресурс. Понятно, что премьер Гахария больше владеет ситуацией в стране», - сказал Гаврилов.
При этом парламентарий отметил, что не сомневается в желании премьера Грузии сохранить стабильность в стране, однако подчеркнул, что «нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями».
«Грузия может превратиться в страну-изгоя, страну, которая не способна принять зарубежных гостей и обеспечить свои международные обязательства, обеспечить права человека и права туристов. Под угрозой также привлечение зарубежных инвестиций. Ни один нормальный бизнесмен не будет инвестировать в экономику Грузии при отсутствии гарантий безопасности для себя и своих инвестиций, потому что в любой момент экстремисты могут выйти на площадь и снести демократию, государство и все остатки суверенитета», - заявил глава думского комитета.
Ранее Гаврилов допустил, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение.
«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», - подчеркнул он.
Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
СБУ: главари грузинской преступной группировки планировали «устранить» конкурентов
Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о раскрытом совместно с грузинскими коллегами преступлении – предотвращении двойного заказного убийства.
В ведомстве отмечают, что организаторами преступления были трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.
Через украинского сообщника заказчики подыскали киллера, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Киллеру передали 4 тысячи долларов в качестве аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.
В СБУ заявляют, что в Харькове задержан один из организаторов убийства, представитель украинских криминальных кругов. Шевченковским районным судом города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней, без права внесения залога.
О предотвращении заказного убийства двух граждан Грузии сегодня сообщил Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии. По информации ведомства, планировался взрыв автомобиля при помощи дистанционного устройства.
Грузинские СМИ уточнили, что убить планировали братьев Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.
Премьер Израиля встретился с Наамой Иссахар во Внукове
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в четверг в московском аэропорту Внуково с помилованной накануне президентом России Владимиром Путиным израильтянкой Наамой Иссахар. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
Во встрече участвовали также жена Нетаньяху и мать Иссахар.
Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля. Сегодня ФСИН подтвердила её освобождении из колонии в Подмосковье.
Ранее адвокат Иссахар сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать её из России. Нетаньяху прибыл в Москву в четверг с кратким визитом для переговоров с президентом России. На встрече в Кремле он лично поблагодарил Владимира Путина за быстрое решение о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.
23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.
На гендиректора «Мтавари архи» Нику Гварамия напали в здании суда
Гендиректор грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия подвергся физической атаке в здании суда.
Гварамия в качестве адвоката присутствовал на процессе задержанного по делу приобретения, хранения и ношения оружия Георгия Руруа. Инцидент произошел во время перерыва, когда Гварамия покинул зал судебного заседания.
Полиция вывела с места участников инцидента. Один из них при этом выкрикнул: «Националы убивают».
Тбилисские «кувшины» продают с аукциона за 95 миллионов лари
Тбилисские «кувшины», расположенные в парке Рике, продают с аукциона. Об этом заявила министр экономического развития Грузии Натия Турнава.
Начальная стоимость объекта – 95 миллионов лари (32.8 миллионов долларов). Турнава говорит, что власти проверят, насколько адекватна эта цена.
«Кувшины» - замысел итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. Построенный по инициативе Михаилу Саакашвили комплекс не раз критиковал Бидзина Иванишвили. Несмотря на это, «кувшины» стали одним из символов Тбилиси.
Строительство объекта было завершено в 2012 году, но он до сих пор не функционирует.
Патриарх Кирилл запретил епископам посещать похороны протоиерея Чаплина
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил своим викариям посещать отпевание протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщил в своём фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин. На отсутствие высокопоставленных церковников на службе обратило так же внимание издание "Ахилла".
Трансляцию похорон вёл интернет-канал "Царьград".
Чаплин был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в Отделе внешних церковных сношений и спичрайтером.
В 2015 году он был отправлен в отставку с поста председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества и отправлен настоятелем в менее престижный в церковной иерархии московский храм, чем тот, в котором он служил.
Сам он связывал отставку с тем, что считал себя единственным человеком в патриархате, способным открыто не соглашаться с предстоятелем РПЦ. После отставки он критиковал Русскую православную церковь за растущее влияние бюрократического аппарата патриарха Кирилла.
26 января кроме Чаплина умер влятельный московский священник протопресвитер Матфей Стаднюк, напоминает "Ахилла". Кирилл был на его похоронах вместе с несколькими епископами, не отправив ни одного к Чаплину. По словам Чапнина, предстоятель так же не захотел помочь с организацией похорон.
"Бояться мёртвых —это признак религиозного, но не христианского мировоззрения. ... [Патриарх Кирилл] человек религиозный, но не христианин", — резюмирует журналист.
Служба госбезопасности: Грузия и Украина предотвратили заказное убийство двух граждан
Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии сообщает о предотвращении заказного убийства двух граждан Грузии. По информации ведомства, планировался взрыв автомобиля при помощи дистанционного устройства.
Как заявил представитель спецслужбы на брифинге, в Тбилиси и Батуми задержаны шесть человек. Двоих обвиняют в подготовке умышленного убийства, а четверых – в изготовлении взрывного устройства.
Параллельно, служба безопасности Украины в Харькове задержала гражданина Украины, связанного с преступлением.
Сообщается о том, что убийство было спланировало именно в Украине. В контексте изготовления взрывного устройства сообщается о связи с находящимися в Украине криминальными авторитетами.
В Службе госбезопасности Грузии сообщили лишь инициалы задержанных, а также лиц, против которых планировалось преступление. О мотивах преступников не сообщается.
Грузинские СМИ же уточнили, что убить планировали братьев - Георгия и Давида Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.
Еще два влиятельных сенатора критикуют действия правительства Грузии
Еще два влиятельных сенатора критикуют действия правительства Грузии. Письмо премьер-министру Георгию Гахария на этот раз оправили руководитель комитета Сената по международным отношениям, республиканец Джим Риш и сенатор США от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин.
Сенаторы обеспокоены процессами, произошедшими в Грузии за последние месяцы и считают, что они ослабили демократию в стране. Политики делают акцент на провал реформы по переходу на пропорциональную избирательную систему.
«Акции протеста, которые последовали после этого решения, указывают на недовольство провалом этой реформы. Насильственное подавление этих протестов было нарушением демократических прав жителей Грузии и обязательств правительства по защите прав граждан», - сказано в письме.
Сенаторы возмущены политическим преследованием лидеров оппозиции и процессами в судебной системе Грузии.
«Недавнее заявление Иванишвили, что еще большему числу участников протеста придётся сесть в тюрьму - возмутительный сигнал. Мы надеемся, что это не означает, что правительство Грузии будет использовать суды и полицию для достижения своих политических целей», - говорится в письме.
Сенаторы считают, что замедление реформ в Грузии лишь усилит влияние России в стране и в регионе в целом, и надеются, что правительство Грузии всё же выполнит обещания, данные народу.
Начиная с конца прошлого года в адрес правительства Грузии обрушился шквал критики из Европы и США. Несколько конгрессменов и сенаторов направили премьер-министру Грузии критические письма.
ФСИН: израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии в Подмосковье
Израильтянку Нааму Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков и которую накануне помиловал президент Владимир Путин, освободили из колонии в Подмосковье. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает "Интерфакс".
Об освобождении Иссахар ранее сообщали источники. Когда именно это произошло, не уточнялось. По словам одного из них, вчера вечером Иссахар была отправлена из колонии в московский следственный изолятор.
Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать из России помилованную израильтянку. Об этом сообщил её адвокат Алексей Добрынин, передаёт ТАСС. Сегодня Нетаньяху прибывает в Москву с кратким визитом для переговоров с президентом России.
В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.
23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.
Сергей Гаврилов допускает, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение
Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя «Парламентской газете» слова президента Грузии о готовности Тбилиси принять российскую делегацию в Тбилиси.
По словам Гаврилова, православные депутаты, в том числе из России, готовы приехать в Грузию, если слова Саломе Зурабишвили окажутся правдой.
Гаврилов назвал серьёзным сигналом заявление президента Грузии о готовности страны обеспечить безопасность депутатов и отказаться от преследования нарушивших «Закон об оккупированных территориях» россиян. По мнению Гаврилова, это заявление означает, что Грузия следует демократическим принципам, и опасности со стороны экстремистов не будет.
«Очевидно, Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией во всем объеме, включая дипломатические отношения и обмен послами. Это важно, особенно в преддверии юбилея Победы. Мы готовы отдать память всем погибшим на территории Грузии в период Великой Отечественной войны. Грузия была многонациональной — русские, армяне, греки, курды, абхазы. Мы надеемся, что Грузия вновь станет многонациональной доброжелательной республикой», - сказал Гаврилов.
Еще одно интервью депутат дал телеканалу «Дума ТВ».
«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», -подчеркнул Сергей Гаврилов.
Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.
Россия ограничит наземное сообщение с Китаем из-за вируса
Россия с полуночи 31 января приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва. Они ходят дважды в неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, в пяти регионах Дальнего Востока будет закрыта сухопутная граница. Соответствующие ограничения вводятся в Приморском крае, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Ранее стало известно о приостановке рейсов в Китай более десяти крупнейших международных авиакомпаний.
В частности, о прекращении полётов на материковый Китай до 9 февраля заявила Lufthansa. Ограничения также касаются дочерних компаний авиаперевозчика. Группа компаний Lufthansa осуществляет авиаперелёты в 73 китайских аэропорта, главным образом в Пекин и Шанхай.
О временном прекращении полётов объявили и другие крупные европейские перевозчики – Air France, British Airways и Finair, а также авиакомпании из Юго-Восточной Азии. С 9 февраля по 27 марта будут приостановлены полёты American Airlines.
Международные авиалинии Украины заявили о приостановке до 24 февраля полётов на китайский курорт Хайнань. Казахстан в первые три дня февраля намерен полностью прекратить транспортное сообщение с Китаем, включая наземное сообщение.
"Уральские авиалинии" прекратили популярные среди китайцев рейсы в Европу и Японию из Екатеринбурга и Владивостока.
Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. За это время от воздействия вируса умерли 132 человека, около шести тысяч заражены.
По последним данным, сейчас вирус распространён в 15 странах, включая Сингапур, Японию, Германию, США и Францию. В России случаи заражения пока не выявлены.
Европарламент одобрил соглашение о Брекзите
Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Окончательно соглашение должен утвердить совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 30 января.
Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne. Ее часто исполняют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций.
Выход Великобритании из ЕС ожидается 31 января, в 24 часа по центральноевропейскому времени.
Лондон покидает Евросоюз спустя три с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключённое с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с Брюсселем, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.
После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.
Великобритания присоединилась к Евросоюз в 1973 году и стала первой страной, которая покинула его.
В Тбилиси прибыла новый посол США Келли Дегнан
Новый посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан прибыла в Тбилиси, сообщает американское посольство. «Посольство США радо сообщить о прибытии посла Келли Дегнан в Тбилисский международный аэропорт. Добро пожаловать в Грузию, госпожа посол! Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Грузией», - сказано в сообщении.
Место посла США в Грузии оставалось вакантным почти два года - с марта 2018 года, когда свою должность покинул дипломат Ян Келли. До недавнего времени обязанности посла США в Грузии исполняла его заместитель Элизабет Руд, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сенат США поддержал назначение Келли Дегнан в декабре 2019 года.
До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она - доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
Путин уволил главу Чувашии после видео, где тот издевается над сотрудником МЧС
Президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева после публикации видео, где тот издевается над сотрудником МЧС. Он руководил регионом с 2010 года.
Указ об увольнении чиновника опубликован на сайте Кремля. Он лишён должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
24 января чиновник, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.
Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России".
Гахария о возможном визите российской делегации: всё будет в рамках закона
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
«Однозначно скажу вам, что все подобные решения принимаются в соответствии с законодательством Грузии. В любом случае, и в этом случае решение будет соответствовать закону. Никто не сможет обойти законодательство Грузии», - заявил глава грузинского кабмина.
При этом, Гахария напомнил, что Грузия – страна-председатель Совета Европы и выразил сожаление, что России восстановили право голоса в организации.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в мае текущего года.
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