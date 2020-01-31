Граждане Грузии, которые вернутся из Китая, пройдут карантин в Турции

У двух детей в возрасте около 6-7 лет, приехавших в Грузию из Китая, подтвердился вирус гриппа типа А, заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Ранее сообщалось о том, что с горнолыжного курорта Гудаури в Казбеги в инфекционную больницу Тбилиси перевезли девятерых граждан Китая из-за того, что у двоих детей в группе была высокая температура. По словам врачей инфекционной больницы, дети болеют уже третий день, и по сравнению с прошлыми днями их состояние улучшилось, температура начала понижаться.

Туристы прилетели из Китая в Баку 21 января, а 25 января приехали в Грузию. Председатель научного совета Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе ранее заявлял, что туристы прибыли из провинции Китая, где вирус не был зарегистрирован, и находится в 1300 километрах от Уханя. Как заявил Имнадзе, хотя вероятность коронавируса в этом случае практически отсутствует, эти лица будут находиться под наблюдением и им будет проведено соответствующее обследование.

Также стало известно, что Грузия на данный момент не имеет лабораторных препаратов и реактивов, необходимых для установления коронавируса – такие материалы есть только у Китая, США и Германии, поэтому установить данный подтип вируса лабораторно в Тбилиси невозможно. Церцвадзе пояснил, что в Грузии специалисты пока ставят диагноз по симптомам – делают рентген, исключают вероятность пневмонии, наблюдают за состоянием пациента: нет ли у него затруднения дыхания, одышки и других признаков, характерных для данного вируса.

Специалист отметил, что в случае подозрения на коронавирус «будет взят материал из дыхательных путей и направлен в лабораторию Лугара для выявления тех возбудителей (это около двадцати возбудителей), которые вызывают подобные синдромы. Если с помощью этого метода не будет установлен ни один известный возбудитель, тогда будет сомнение на то, что это, возможно, случай коронавируса и пациенту сделают все те процедуры, которые предусмотрены по протоколу».

По информации агентства «Новости-Грузия», на данный момент в инфекционной больнице Тбилиси находятся всего три человека: дети-близнецы из Китая и 24-летний гражданин Грузии. Молодой человек работал в Китае и приехал на родину сегодня утром, 30 января. В аэропорту во время проверки у него обнаружили высокую температуру (39 градусов), он также жаловался на боль в горле. Его сразу же направили в инфекционную больницу и поместили в бокс.