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Давид Залкалиани поблагодарил Турцию за эвакуацию граждан Грузии из Китая
«Я хотел бы поблагодарить Турцию за рейс, запланированный для эвакуации граждан Грузии из Уханя. Такое выражение поддержки еще раз подтверждает тесное партнерство и солидарность между двумя странами», - написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей личной странице в социальной сети.
Залкалиани также выразил солидарность Китаю в борьбе с коронавирусом. «В связи со вспышкой эпидемии коронавируса мы хотим, чтобы Китай знал, что Грузия стоит рядом с ним, и будет продолжать сотрудничать с ним, чтобы остановить распространение смертельного вируса. Это время поддержки и солидарности», - написал Залкалиани.
Другие новости дня
Майк Помпео встретился в Минске с Александром Лукашенко
Госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 1 февраля, прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства США в Белоруссию. Он происходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
На встрече с Лукашенко Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Он подчеркнул, что понимает, что у Белоруссии и России - долгая история соседских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими (США и Россией). Мы говорим о дипломатических отношениях», - сказал госсекретарь. По словам Помпео, в ближайшее время - после долгого перерыва - США направят в Минск своего посла.
Помпео подчеркнул, что для Соединенных Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителями белорусской оппозиции.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за «недопонимания» в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США и отметив, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Белоруссию объединяет совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом.
По словам президента Белоруссии, «враги» перед визитом Помпео публиковали провокационные материалы и «юродствовали». Что за враги - Лукашенко не пояснил. Визит госсекретаря критиковал ряд российских СМИ.
- В Минск глава Госдепартамента прибыл из Киева. Помпео заверил власти Украины в поддержке независимости и территориальной целостности страны и сказал, что США продолжат оказывать Украине помощь и продолжат санкционную политику в отношении России в связи с аннексией Крыма.
- Накануне стало известно, что США - вопреки первоначальным планам - не стали вводить дополнительные ограничения на въезд граждан Белоруссии в страну. В списке остались только шесть стран, включая Киргизию, а Белоруссия из него выпала.
- В США по-прежнему действуют персональные санкции против ряда граждан Белоруссии, включая Лукашенко, в связи с нарушениями прав человека в стране. Отношения между двумя странами в последние годы, однако, улучшаются.
Голосование по импичменту Трампа в Сенате пройдет 5 февраля
Сенат США проголосует по вопросу об отстранении президента Дональда Трампа от должности в среду, 5 февраля. Такое решение было принято после того, как накануне, 31 января, на процессе об импичменте Трампа Сенат отверг предложение стороны обвинения о вызове дополнительных свидетелей.
Республиканцам – именно от этой партии Трамп был избран президентом – удалось заблокировать предложение демократов о вызове свидетелей, одним из наиболее важных из которых называют бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Демократам для вызова свидетелей был необходим голос 51 сенатора, но у них только 47 сенаторов. Они рассчитывали на голоса четырех умеренных республиканцев, но только двое из них, Митт Ромни, давний оппонент Трампа, и Сьюзен Коллинз поддержали вызов свидетелей. В результате голосование завершилось со счётом 49:51.
В Палате представителей Трампу вынесли импичмент по двум обвинениям - в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Ожидается, что большинство сенаторов выскажется против отстранения президента от должности, отвергнув обвинения, выдвинутые против президента. Предположительно, за оправдание Трампа выскажутся все республиканцы, не исключено, что вторую статью импичмента - о воспрепятствовании расследованию Конгресса - отвергнут и несколько демократов.
Ожидалось, что голосование по вопросу об отстранении от должности могло пройти еще сегодня. Однако Сенат - с согласия Трампа - перенес его на среду, чтобы дать возможность сенаторам выступить в заключительных дебатах, которые начнутся 3 февраля. Кроме того, 3 февраля пройдут предварительные выборы - кокусы - в Айове, в которых участвуют несколько сенаторов-демократов. А 4 февраля Трамп выступает в Конгрессе с посланием о положении дел в стране.
- Ранее в ходе процесса обе стороны представили свои аргументы. Конгрессмены-демократы пытались убедить Сенат, что заморозка Трампом помощи Украине летом прошлого года была давлением на власти этой страны с целью добиться от них расследования против бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах президента Джо Байдена. Тем самым, по их мнению, Трамп нарушил свою присягу и злоупотребил полномочиями.
- Юристы президента привели различные аргументы в его защиту. Они говорили, в частности, что Трамп имел полное право просить Украину проверить подозрения в коррупции в отношении Байдена, обвиняли демократов в стремлении поставить под сомнение итоги президентских выборов 2016 года, а также утверждали, что, даже если действия Трампа не были правильными, они не были преступными – а импичмент по Конституции предусмотрен только за преступления. Специалисты по конституционному праву разошлись в оценках последнего аргумента.
- Вопрос о вызове свидетелей зазвучал с новой силой после того, как New York Times сообщила, что Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах писал, что Трамп лично увязывал заморозку помощи Украине и расследование против Байдена. Трамп и большинство республиканцев, однако, подвергли утверждения Болтона сомнению. Обсуждался вариант, что демократы вызовут Болтона, а республиканцы – свидетеля по своему выбору, например Джо Байдена или его сына. Однако и о нем стороны не договорились.
На два месяца приостановлен свободный въезд в Армению для граждан Китая
С 1 февраля по 31 марта этого года временно приостанавливается свободный режим въезда в Армению для граждан Китая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Тигран Авинян.
Как отметил Авинян, данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением коронавируса в Китае.
Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайного положения из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. По последним данным, число смертей от вируса достигло 213, число инфицированных приближается к 10 тысячам.
19 января в Армении вступило в силу соглашение об отмене визового режима с Китаем, которое правительство одобрило в мае прошлого года, а парламент единогласно ратифицировал в декабре прошлого года, сообщает Радио Азатутюн.
Транскам закрыт для всех видов транспорта из-за снегопада и схода лавин
«В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда на Транскавказской автомагистрали запрещено движение для всех видов автотранспортных средств», - сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Запрет на проезд введен с 8:30 1 февраля в обоих направлениях до особого распоряжения. В горах продолжается сильный снегопад, на северном портале Рукского тоннеля сошли лавины», - сказал собеседник агентства.
На Транскаме вторые сутки продолжается сильный снегопад. Из-за этого видимость практически нулевая и оценить полностью объем и количество сошедших лавин специалистам сложно. Ближайший прогноз тоже неутешительный. Такая погода продолжится, по меньшей мере, до конца суток, передает информагентство «Рес».
По данным МЧС Северной Осетии, высота снежного покрова на склонах свыше 70 см. За ночь сошло пять лавин с частичным перекрытием. Лавины продолжают сходить. Будет произведена разведка обстановки. По ее результатам будут приниматься решения по отстрелу лавинных очагов», - говорится в сообщении ведомства.
Лаша Талахадзе завоевал Кубке мира в Риме три золотые медали
На Кубке мира по тяжелой атлетике грузинский спортсмен Лаша Талахадзе с большим преимуществом превзошел соперников. На соревнованиях в Италии Лаша Талахадзе (+109 кг) взял в рывке 200/210/215 кг и занял первое место.
По информации sportall.ge, грузинский тяжелоатлет занял верхнюю ступеньку и в толчке, взяв 235/245/255 кг. Талахадзе оказался сильнейшим и по результатам двоеборья – он взял 470 кг.
В сумме сборная Грузии завоевала 11 медалей: 3 золотые у Талахадзе, 3 золотые медали завоевал Антон Плесной, 3 серебряные – Шота Мишвеладзе, 2 бронзовые – Гога Чхеидзе.
По данным «Черноморэнрего», начато снабжение Абхазии электроэнергией из России
По данным РУП «Черноморэнрего», на территории Абхазии сняты ограничения подачи электроэнергии. На странице компании в Facebook отмечается, что «в ночь на 1 февраля, с 02.00 часов в Абхазию был осуществлен переток электроэнергии из Российской Федерации».
По данным СМИ самопровозглашенной республики, энергокризис начался после того, как уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 439.13 метров. «Если уровень воды упадет до 420 метров, ИнгурГЭС остановит работу», - пишут СМИ.
По данным «ИнтерпрессНьюс», накануне, 31 января, ООО «Ингури ГЭС» распространило заявление, в котором отмечалось, что уровень воды в водохранилище ГЭС составляет 439 метров. Соответственно, с учетом оставшихся ресурсов и притоком реки, «Ингури ГЭС» и «Варднил ГЭС» не могут обеспечивать энергоснабжение Абхазии в полном объеме.
Великобритания покинула Европейский союз
Великобритания покинула Европейский Союз.
Брекзит, за который летом 2016 года проголосовало большинство участников референдума в Британии, стал реальностью в 23 часа по Гринвичу 31 января 2020 года (в Москве - 2 часа ночи 1 февраля).
Великобритания стала первым государством в истории, покинувшим Евросоюз. Это объединение теперь насчитывает 27 стран, а не 28.
Лидеры Британии и ЕС о Брекзите
Общественное мнение в Британии по-прежнему разделено по вопросу о Брекзите. В Лондоне и других городах в пятницу прошли публичные мероприятия, на которых сторонники выхода из ЕС выражали радость, а противники - разочарование в связи с Брекзитом.
Премьер-министр Борис Джонсон назвал сегодняшний день "началом новой эры" и пообещал объединить нацию, отметив, что свершившийся факт выхода Британии из ЕС должен подвести черту под многочисленными спорами.
Руководство Евросоюза накануне, 31 января, заявило, что будет стремиться найти новые пути сотрудничества с Британией «как с союзником, партнером и другом». Президент Франции Эммануэдь Макрон назвал 31 января грустным днем, отметив, что Брекзит должен стать важным сигналом для Евросоюза, который, по его мнению, должен провести реформы, чтобы сохранить единство. Грустным днем назвали день Брекзита и бывшие премьеры Британии Дэвид Кэмерон и Тони Блэр, отметив, что теперь надо смириться со случившимся и думать о будущем. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что Брекзит стал отражением желания британцев самостоятельно принимать решения, и пожелал им удачи.
Прошлое и будущее Брекзита
- С момента референдума о Брекзите, результаты которого удивили многих наблюдателей, прошло три с половиной года. Большую часть этого времени шли переговоры между Британией и ЕС об условиях Брекзита. Соглашение, которое заключила с Брюсселем бывший британский премьер Тереза Мэй, несколько раз отверг парламент. Дату Брекзита пришлось трижды переносить. Пришедший Мэй на смену Борис Джонсон смог убедить руководство ЕС несколько изменить соглашение, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и во главе консерваторов одержал на них победу. Новый состав парламента ратифицировал договор о выходе из ЕС.
- Теперь наступил переходный период, который должен завершиться 31 декабря нынешнего года. В течение этого времени отношения между Британией и ЕС в целом регулируются прежними правилами. К концу года, однако, им необходимо будет договориться о новом торговом соглашении и о других вопросах - иначе произойдет то, что оппоненты Джонсона называют «жестким Брекзитом», и множество связей между Британией и континентом окажутся разорванными.
Анатолий Бибилов встретился с фермерами республики
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел встречу с фермерами, получившими в 2011 году в качестве товарного кредита свыше 900 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Как сообщает пресс-служба президента, во встрече также принял участие министр сельского хозяйства Лев Пухаев.
Как сообщает информагентство «Рес», 7 ноября 2018 года состоялась аналогичная встреча, где фермеры рассказали президенту о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, начиная с перевозки поголовья и заканчивая судебными разбирательствами. По их словам, практически сразу после выдачи среди поголовья был значительный падеж, кроме того, в трехлетних договорах о пользовании КРС был указан существенно завышенный вес животных.
Тогда Анатолий Бибилов поручил ответственным лицам проработать вопрос и найти наиболее безболезненный выход из ситуации. Были списаны пени по просроченным кредитам. Однако фермерам, по их словам, требуются большие послабления от государства. На сегодняшней встрече президент заверил обманутых фермеров, что правительство пойдет им навстречу, однако нельзя рассчитывать на то, что кредиты будут списаны.
Он отметил, что сегодня нужно заключить новые договоры, отозвав иски против фермеров из судов, и обязать их выплатить кредиты, взяв за основу тот живой вес крупного рогатого скота, который предприниматели получили 9 лет назад. Соответствующие поручения Анатолий Бибилов дал министру сельского хозяйства: «Заключите с каждым фермером индивидуальный договор и в зависимости от размера кредита определите, какую сумму он будет выплачивать за месяц».
РСЕ/РС намеревается расширять свою деятельность в России
«Нас не испугают новые попытки российских властей заставить независимых журналистов замолчать, – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай после встреч с представителями государственных органов в Москве. – Мы намереваемся расширять нашу деятельность на российском медиарынке. Наша аудитория заслуживает еще большего доступа к независимым источникам информации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы такую информацию предоставлять».
В ходе своей поездки в Москву, главная цель которой заключалась в поддержке журналистов Московского бюро РСЕ/РС в связи с недавно принятыми российскими властями поправками к закону о СМИ – «иностранных агентах», Флай встретился, в частности, с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Они оба считают журналистскую деятельность редакций РСЕ/РС необъективной, а необходимость принятия поправок к закону аргументируют ситуацией, в которой находятся российские СМИ в США.
Флай не согласен с такими доводами: «У американских граждан нет проблем с доступом к продукции RT и Sputnik в США. Мы в России находимся в другом положении, нам недоступны телеэфир и радиоволны». Ранее, в интервью радиостанции «Эхо Москвы», говоря о миссии и принципах работы, Флай отметил: задача всех журналистов медиакорпорации, редакционная политика которой, согласно статусу организации, независима и не контролируется американскими чиновниками, – предоставить аудитории точные выверенные факты, в особенности о тех сферах жизни, о которых молчат или недостаточно информируют государственные СМИ, и отстаивать правду. Он подчеркнул: только сами граждане России могут решать, как использовать полученную ими информацию, журналисты не склоняют свою аудиторию ни к каким политическим действиям.
- Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал Настоящее Время и еще несколько редакций медиакорпорации уже более двух лет включены в список «иностранных агентов». Недавно утвержденные поправки к законодательству создают возможность распространять этот статус и на отдельных журналистов.
- Как показывают данные статистики, минувший год оказался самым успешным для Русской службы Радио Свобода и телеканала Настоящее Время. Сайты Радио Свобода и его проектов зарегистрировали почти 100 миллионов посещений – более чем 10-процентный рост по сравнению с 2018 годом. В 2019 году видеоматериалы YouTube-канала «Свободы» смотрели более 135 миллионов раз (на 44 процента больше, чем в 2018 году). Самое популярное видео «Свободы» минувшего года – прямая трансляция акции в защиту честных выборов в Москве 10 августа, более 2 миллионов просмотров.
- Поправки к закону «О средствах массовой информации – иностранных агентах» были приняты в конце прошлого года. Президент РСЕ/РС тогда оценил их как «входящие в число опасных, все более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов нашей медиакорпорации и других иностранных СМИ». По мнению Флая, эти меры являются «очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию». При этом РСЕ/РС, считая закон об «иностранных агентах» несправедливым, выполняет его требования, поскольку считает критически важным присутствие своих журналистов на российском медиарынке.
Новый посол США вручила президенту Грузии и главе МИД верительные грамоты
Келли Дегнан с сегодняшнего дня официально приступила к исполнению полномочий посла США в Грузии.
«Посол Келли Дегнан была удостоена чести вручить верительные грамоты министру иностранных дел Давиду Залкалиани и президенту Грузии Саломе Зурабишвили. С сегодняшнего дня посол Дегнан официально приступает к исполнению полномочий руководителя миссии Соединенных Штатов Америки», - говорится в сообщении посольства.
До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она - доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
В России зарегистрированы первые двое заражённых коронавирусом нового типа. Заболевшие выявлены в Тюмени и Забайкалье, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по по контролю за новым заболеванием. Её слова цитирует "Интерфакс".
По словам чиновника, заболевшие — граждане Китая. Других подробностей пока не приводится. Россия стала 23 страной, в которой зафиксирована болезнь. Ранее днём первые случаи были выявлены в Великобритании.
По состоянию на день пятницы, инфекция была выявлена почти у десяти тысяч человек. Погибли 213 человек. Почти все заразившиеся и погибшие — жители континентального Китая.
Палестинцы протестуют против "сделки века" Трампа
На Западном берегу реки Иордан началась акция протеста палестинцев. Они выступают против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Поступают сообщения о столкновениях демонстрантов с израильскими солдатами и полицейскими. На видеокадрах информационных агентств видно, как протестующие жгут автомобильные покрышки и кидают камни в израильтян. Палестинские медики говорят о нескольких десятках пострадавших. Есть задержанные, однако точное их число не сообщается.
План Трампа по урегулированию ближневосточного кризиса предусматривает создание независимого палестинского государства. Согласно плану, Израилю отходят ключевые районы Западного берега реки Иордан. Израиль поддерживает предложение Трампа по ключевым спорным вопросам, включая границы, статус Иерусалима и еврейских поселений. Президент США назвал своё предложение "сделкой века". При этом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и движение ХАМАС план Трампа отвергли. На фоне этих сообщений в регионе вновь вспыхнули протесты.
31 января нанес авиаудары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. В израильской армии заявили, что это ответ на действия палестинской стороны. Накануне из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой и три ракеты. Часть из них перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол". Один из воздушных шаров приземлился неподалёку от Центра ядерных исследований. Устройство не было замечено системами ПВО, но его заряд не взорвался. О пострадавших не сообщается.
Палестинские СМИ сообщают, что израильский беспилотник запустил от двух до десяти ракет по объектам на юге Газы и обстрелял территорию возле аэропорта. Никто не пострадал.
30 января израильская армия и полиция были приведены в состояние повышенной боевой готовности – прежде всего в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Сотни верующих мусульман прибыли туда на пятничную молитву. Как сообщает агентство WAFA, израильские полицейские обстреляли собравшихся резиновыми пулями. По данным палестинских медиков, травмы получили не менее 10 человек.
Граждане Грузии, которые вернутся из Китая, пройдут карантин в Турции
Граждане Грузии, которые вернутся из китайского города Уханя, пройдут карантин в Турции. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
На эвакуацию согласились 4 гражданина Грузии. Их эвакуируют на турецком самолете, который уже вылетел в Китай.
Что касается подозрительных пациентов, находящихся в Грузии, у них исключили наличие коронавируса.
ПАСЕ призывает «Грузинскую мечту» изменить избирательную систему
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обращается к правящей партии Грузии по вопросу избирательной системы.
Организация призывает «Грузинскую мечту» до выборов 2020 года обеспечить такую избирательную систему, которая будет пользоваться доверием и поддержкой всех сторон.
«Парламентская Ассамблея призывает правящую партию Грузии обеспечить до выборов 2020 года такую избирательную систему, которая будет пользоваться доверием и поддержкой всех сторон, выполнить рекомендации Венецианской комиссии об отборе и назначении судей Верховного суда, своевременно осуществить четвертую волну реформы судебной системы и принять меры для преодоления текущей поляризации в политической жизни страны», - говорится в заявлении.
ПАСЕ приняла резолюцию по результатам мониторинга в 10 странах: Грузии, России, Армении, Азербайджане, Албании, Боснии и Герцеговине, Турции, Молдове, Сербии и Украине, - сообщает «Интерпрессньюс».
Из-за «фактора Лаврова» встречу Совета Европы могут перенести из Тбилиси в Страсбург
«Коммерсантъ» сообщает, что заседание Комитета министров Совета Европы могут перенести из Тбилиси в Страсбург – из-за Сергея Лаврова.
«Власти Грузии не исключают возможности обращения к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров этого объединения. Причина в том, что РФ входит в СЕ и, следовательно, Тбилиси должна будет посетить российская делегация, возможно, во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Согласно законодательству Грузии, власти обязаны запретить ему въезд в страну за посещение Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что в данном случае верховенство останется за международными обязательствами Тбилиси. Но такая готовность к компромиссам грозит привести к акциям протеста, которые вновь могут перерасти в беспорядки», - говорится в публикации российского издания.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года. Правда, Зурабишвили говорила о депутатах, а не о Лаврове.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
Югоосетинские власти разрешили 6-летнему пациенту выехать из Ахалгори
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешили 6-летнему мальчику со сложным заболеванием кожи выехать из Ахалгори. Об этом сообщила глава Комитета информации и печати Мария Котаева.
«Мы на месте не сможем оказать маленькому пациенту высокотехнологичную медицинскую помощь. Несмотря на сложную процедуру пропуска через пункт пересечения «Раздахан», власти Южной Осетии проявили гуманное отношение, так как принимаемые решения по границе не должны усложнять жизнь людей. Ребенку в сопровождении родственников позволили выезд в Грузию к врачам», - сказала Котаева.
24 января пенсионерам из Ахалгори без югоосетинского и российского гражданства впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из района. Пункт пропуска открыт до 6 февраля. В Цхинвали заявили, что пенсионеры смогут выезжать из Ахалгори раз в два месяца.
Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года
Индекс счастья россиян к концу 2019 года снизился до шестилетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.
В России счастливыми себя считают 42 процента опрошенных, несчастными — 18 процентов.
Всего в опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 года , участвовало 45 тысяч человек из 46 стран. В России было опрошено полторы тысячи человек из всех регионов. Результаты опроса предоставил "Ведомостям" исследовательский холдинг "Ромир", представляющий Gallup в России.
Индекс счастья рассчитывается как разница между несчастными и счастливыми респондентами. Соответственно, в России он составляет 24 процентных пункта и ровно вдвое меньше мирового уровня.
С 2017 года, когда проводился предыдущий опрос, индекс счастья в России сократился более чем в два раза. Тогда счастливыми себя называли 55 процентов россиян, несчастными — 11 процентов. Индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.
Самый высокий индекс счастья, согласно последнему опросу Gallup, у жителей Колумбии, Индонезии, Эквадора и Казахстана. В этих странах он превышает 80 процентных пунктов.
«Коммерсантъ»: поставки российской электроэнергии в Абхазию начнутся 1 февраля
Поставки российской электроэнергии на территорию самопровозглашенной республики Абхазия начнутся 1 февраля. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника. Речь идёт о поставках электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП «Салхино»
«Абхазии нужно около 250 млн кВт.ч до апреля. Необходимые объемы предоставит «Интер РАО» по «минимальному» тарифу, расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности РФ может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 млн руб», - отмечает издание.
По всей территории Абхазии с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». В Сухуми ранее сообщали, что переговоры с российской стороной затянулись.
Рост ВВП Грузии в 2019 году составил 5.2 процента
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в 2019 году составил 5.2 процента. Об этом сообщила служба статистики Грузии. Это – самый высокий показатель после 2012 года.
В 2012-м экономика Грузии выросла на 6.4%, в 2013-м – на 3.6%, в 2014-м – на 4.4%, в 2015-м – на 3%, в 2016-м – на 2.9%, в 2017-м – на 4.8%, в 2018-м – на 4.8 процента.
При этом, по прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году рост ВВП Грузии составит 4.8 процента.
В Китае от заражения коронавирусом умерли более 200 человек
В Китае, по стоянию на утро 31 января, умерли 213 человек, заболевшие пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает China Global Television Network. Выздоровел 171 человек.
Коронавирусом в Китае заражены более 9 тысяч человек. Ещё у около 32 тысяч человек подозревают наличие заболевания.
Между тем, как передало агентство Синьхуа, государственное управление контроля над лекарственными средствами КНР одобрило новую продукцию для выявления коронавируса нового типа
Вирус обнаружен уже в 18 странах. Число заразившихся за пределами Китая превысило 100.
30 января Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.
Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань в провинции Хубей. Многие страны вывозят оттуда своих граждан и временно приостанавливают выдачу виз китайским туристам. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полёты в КНР. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.
В России и Грузии пока не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
В Грузии исключили наличие коронавируса у подозрительных пациентов
В Грузии исключили наличие коронавируса у подозрительных пациентов. Об этом заявил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии АмиранаГамкрелидзе
По его информации, у двух детей — граждан Китая вчера обнаружили т.н. свиной грипп – H1N1. Проверка была проведена и в отношении двух граждан Грузии, которые ранее посещали Китай. По состоянию на утро, они чувствуют себя хорошо, гриппа и симптомов коронавируса у них нет.
При этом, Грузия на данный момент не имеет лабораторных препаратов и реактивов, необходимых для установления коронавируса, распространенного в Китае. Поэтому, данные пациентов были направлены в лабораторию Роттердама.
Число международных путешественников в Аджарии превысило два миллиона
Число международных путешественников в Аджарии в прошлом году превысило два миллиона. Как сообщает департамент туризма и курортов правительства автономии, это - рекордный показатель.
По сравнению с 2018 годом, рост составил 3.7 процента. Число визитов возросло и в аэропорту Батуми (+7.9%), и на КПП «Сарпи» (+4.5%), и в батумском порту (+17.3%).
Больше всего путешественников регион посетили из соседних стран Грузии. При этом, по данным департамента туризма, значительный рост был зафиксирован из стран Балтии – Латвии (+103%), Эстонии (+67.3%) и Литвы (+59.6%), а также из Германии (+27.7%).
Почти половина россиян считает, что Конституцию меняют под Путина
47 процентов россиян полагают, что предложенные президентом поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".
44 процента опрошенных заявили, что верят словам президента о том, что поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения.
При этом, на вопрос социологов о том, слышали ли они что-либо о поправках в Конституцию, 22 процента респондентов заявили, что "хорошо осведомлены", 58 процентов - "что-то слышали", 20 процентов - "слышат первый раз".
Отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет, поскольку мало кто с ней считается. Количество тех, кто так считает, за пять лет выросло на 17 процентных пунктов и стало рекордным с 2005 года. Одновременно резко – с 48 процентов до 27 процентов уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан.
- О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.
- Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Они уже предложили ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов. Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
- Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключён его перенос на более поздний срок.
Константин Гамсахурдия назначен посланником Грузии в Германии
Сын первого президента Грузии Константин Гамсахурдия назначен посланником Грузии в Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. В ведомстве отметили, что Гамсахурдия был назначен на эту должность в ноябре 2019 года, при этом был учтен его опыт работы.
Константину Гасахурдия 58 лет, он сын Звиада Гамсахурдия от первого брака. Получил образование в Тбилисском государственном университете, где окончил востоковедческий факультет, а затем аспирантуру Тбилисского института востоковедения. После того, как в январе 1992 года Звиад Гамсахурдия был свергнут, Константин Гамсахурдия уехал в эмиграцию в Швейцарию, где занимался литературной и переводческой деятельностью.
После «революции роз» в Грузии в ноябре 2003 года вернулся на родину и активно занялся политикой - основал и возглавил движение «Свобода», которое приняло участие в парламентских выборах в марте 2004 года, но не преодолело семипроцентный барьер. В ноябре 2007 года принимал участие в оппозиционных митингах, требовавших отставки Михаила Саакашвили. На парламентских выборах в мае 2008 года был избран депутатом парламента Грузии, однако уже 12 июня отказался от депутатского мандата, как и другие депутаты-оппозиционеры.
В сентябре 2009 года парламент Грузии принял поправки к Конституции, которые позволяли ранее отказавшимся от своих мест оппозиционным депутатам восстановить свои депутатские мандаты. Вскоре после этого Константин Гамсахурдия объявил о своем возвращении в парламент, в ноябре 2009 года он возглавил созданную комиссию по расследованию обстоятельств гибели своего отца.
24 июня 2011 года был утвержден на должности постоянного представителя Грузии в расположенных в Женеве двух агентствах ООН - Международном союзе электросвязи и Всемирной метеорологической организации.
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