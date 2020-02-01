Махмут Аббас: Палестинцы разорвут все отношения с США и Израилем

Глава Палестинской автономии Махмут Аббас заявил, что его администрация разорвет все отношения, включая сотрудничество в сфере безопасности, с Израилем и США из-за несогласия с планом мирного урегулирования ближневосточного конфликта, предложенного на этой неделе президентом США Дональдом Трампом.

Выступая в Каире на заседании глав МИД стран Лиги арабских государств, Аббас сказал, что никогда не примет условия, предложенные Трампом. По словам Аббаса, он не будет вести с Израилем переговоры на основании этого плана. Палестинский лидер сказал, что не будет общаться и с Трампом.

Как руководство Палестинской автономии, так и контролирующее сектор Газа радикальное движение ХАМАС ранее отвергли мирный план. Саудовская Аравия и Египет высоко оценили усилия президента США по поискам путей выхода из конфликта и призвали обе стороны конфликта изучить предложения США, но прямо их не поддержали. Однозначно отвергли план Трампа, в частности, Иран и Сирия.

План, который Трамп назвал «сделкой века», предусматривает создание независимого Палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Согласно плану, к Израилю должна отойти долина реки Иордан, кроме того, Иерусалим должен стать единой и неделимой столицей Израиля (хотя Восточный Иерусалим упомянут и как столица Палестинского государства).

План также предусматривает выделение Палестине до 50 миллиардов долларов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал этот план. Палестинцы, однако, считают многие его положения неприемлемыми. Аббас на встрече в Каире заявил, что он «не продаст Иерусалим». На Западном берегу Иордана в пятницу прошли акции протеста.