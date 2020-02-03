Трамп и Блумберг показали рекламу в трансляции Супербоула

В Майами-Гарденс прошёл финальный матч Национальной футбольной лиги США. “Канзас-Сити Чифс” обыграли в нём “Сан-Франциско Форти Найнерс” и выиграли чемпионат впервые с 1970 года.

По предварительной оценке, матч посмотрели по телевизору около 100 миллионов американцев. Это худший результат за последние 11 лет для финала НФЛ. Но другой лучшей программе на телевидении в прошлом году — трансляции “Оскара” удалось собрать только 29,6 миллиона зрителей, — отмечает Los Angeles Times.

Такие рейтинги делают финал самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла 5,6 миллиона долларов.

Рекламными возможностями воспользовались двое кандидатов на пост президента США. Видео в финале разместили два миллиардера — действующий президент Дональд Трамп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на номинацию от Демократической партий.

60-секундный ролик Блумберга рассказывал историю Каландриэн Кемп, жительницы Техаса, чей сын был застрелен. В видео она утверждает, что оружейное лобби может бояться Блумберга, который много лет стремится к усилению контроля за продажей оружия.

Один из роликов Трампа рассказывал про Элис Джонсон — 64-летнюю американку из Теннесси, приговорённую к пожизненному заключению, и освобождённую по подписанному президентом закону, смягчающему наказания за ненасильственные преступления.

Каждый из кандидатов потратил на рекламу в финале приблизительно по 10 миллионов долларов.