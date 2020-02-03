Киев не согласен с предложенной Ираном компенсацией за сбитый "Боинг"

Тегеран предложил выплатить семьям украинцев, которые погибли в результате крушения сбитого иранской ракетой пассажирского "Боинга" "Международный авиалиний Украины" по 80 тысяч долларов. Однако Киев отказался от этих выплат, сочтя их недостаточными. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.

"Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у неё нет работы, и ребёнку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет добиваться от Ирана больших компенсаций, но не уточнил суммы. Ранее украинские власти выплатили семьям погибших по 200 тысяч гривен (около 8 тысяч долларов). В настоящий момент решается вопрос о компенсациях со стороны авиаперевозчика. Однако ситуацию осложняет тот факт, что страховым компаниям из-за санкций США трудно работать с Ираном, отметил Зеленский.

"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. Погибли все 176 человек на борту – это граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.

Сначала власти Ирана отрицали, что самолет был сбит, и говорили о технических неполадках лайнера. Спустя несколько дней ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что пассажирский самолёт сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.