В Грузии с завтрашнего дня смогут тестировать граждан на наличие уханьского коронавируса. Об этом заявил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Ранее Грузии с тестированием помогали европейские лаборатории. При этом, пока ни одного факта заболевания в стране выявлено не было.

Гамкрелидзе заявляет, что Грузия по-прежнему в т.н. зеленой зоне, то есть риск распространения коронавируса минимален.

При этом, в стране принят ряд превентивных мер. Например, прекращено прямое авиасообщение с Китаем. Население же призвали не поддаваться панике.