При пожаре в Грузии погибли 6 человек, среди них – мать и четверо детей

При пожаре в городе Багдати на западе Грузии погибли 6 человек, среди них – мать и четверо детей.

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, пожарная бригада прибыла на место происшествия через две минуты после вызова. Тела погибших были обнаружены после локализации огня.

СМИ сообщили, что семья жила за чертой бедности. При этом, они находились в заброшенном доме, где и произошел пожар.