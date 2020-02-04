Грузинская оппозиция отменила пикетирование парламента из-за трагедии в Багдати

Грузинская оппозиция отменила пикетирование парламента и акцию «коридор позора» из-за трагедии в городе Багдати на Западе страны, где при пожаре погибли 6 человек.

Лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава выразил соболезнование в связи со случившимся и призвал парламент перенести первое заседание весенней сессии.

«На фоне такой невиданной трагедии нам всем необходимо задуматься и мобилизоваться. Я призываю парламент перенесли сегодняшнее заседание», - скалаз Угулава.

Сегодня открывается весенняя сессия парламента. Из-за объявленного ранее бойкота оппозиция в заседаниях участия не примет. При этом, оппозиционные силы планировали возобновить пикетирование парламента.

Среди погибших в городе Багдати – мать и четверо детей. СМИ сообщили, что семья жила за чертой бедности. При этом, они находились в заброшенном доме, где и произошел пожар.