Прокурорский совет проводит собеседование с кандидатом на пост Генпрокурора Ираклием Шотадзе

Прокурорский совет начал собеседование с Ираклием Шотадзе, представленным на пост Генерального прокурора Грузии. Шотадзе может занять эту должность во второй раз.

Он заявил, что участвовать в конкурсе решился не сразу и для него было трудно принять это решение.

По словам кандидата, часто прокуратуру критикуют лишь из-за политических мотивов.

«До сих пор в мой адрес слышны ложные обвинения и спекуляции. Это – мотиватор для меня, дабы служить народу. Безосновательна критика прокурорского совета относительно независимости прокуратуры. Особенно это касается высказываний члена совета, оппозиционера Отара Кахидзе», - отметил Шотадзе.

Кахидзе сегодня назвал "оскорблением общества" возможное возвращение Шотадзе на пост Генпрокурора.

Ираклий Шотадзе ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета.