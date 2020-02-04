Грузия получила реагенты для выявления уханьского коронавируса. Тесты будут проводиться в лаборатории Лугара. Об этом сообщил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

«Дополнительные реагенты мы получили из института микробиологии Бундесвера», - отметил Гамкрелидзе.

По его информации, в Грузии под наблюдением медиков находятся 6 пациентов. В двух случаях наличие коронавируса исключили при помощи лабораторных тестов.

При этом, в стране принят ряд превентивных мер. Прекращено прямое авиасообщение с Китаем. Граждан, ранее посещавших Китай, проверяют в аэропорту на наличие температуры. Население также призвали не поддаваться панике.