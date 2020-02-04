Новости
В Иране в скором времени будет казнен «шпион ЦРУ»
В Иране в ближайшее время будет казнен человек, приговоренный к смертной казни - он был обвинен в работе на ЦРУ, в частности, в попытке передать информацию об иранской ядерной программе. Об этом во вторник сообщило иранское информационное агентство Fars со ссылкой на иранские власти.
«Амир Рахимпур, который был шпионом ЦРУ, получил от ЦРУ большую сумму денег и пытался представить часть ядерной информации Ирана американскому Центральному разведывательному управлению, был осужден и приговорен к смертной казни. Верховный суд Ирана оставил в силе данный приговор, и в ближайшее время приговор Рахимпуру будет приведен в исполнение», – сообщил представитель судебных властей Ирана.
Агентство Fars также сообщило о приговорах двум лицам, работавшим в благотворительных организациях. Один человек осужден на 10 лет тюрьмы за шпионаж, другой на пять лет - за действия, направленные на подрыв национальной безопасности.
Подробностей относительно гражданства осужденных лиц, работавших на благотворительные организации, агентство не сообщило. Иран не признает двойного гражданства, и судебные власти страны рассматривают лиц с двойным гражданством как иранских граждан.
В 2019 году Иран объявил о ликвидации американской разведывательной сети в составе 17 человек. Было объявлено,что некоторые из них были приговорены к смертной казни
Другие новости дня
С сегодняшнего дня мигрантам запрещен въезд в Абхазию
По поручению исполняющего обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Бганба, на межведомственном оперативном совещании представители Министерства просвещения, МЧС, СГБ и Миграционной службы обсудили ситуацию по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, а также ограничительные меры для недопущения коронавируса в республику.
Главный санитарный врач Людмила Скорик информировала об итогах совещания, сообщает информагентство «Апсныпресс». «Было решено с 4 февраля ввести карантин на погранпостах «Псоу» и «Ингур» и запретить въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним, в страну. Решение было принято, чтобы защитить население от коронавируса в Абхазии», - сообщила она.
Главный врач Республиканской детской больницы Минздравсоцобеспечения Игорь Джопуа сообщил статистику заболеваемости: «С 1 января насчитывается 1765 заболевших ОРЗ детей, из них подтвержденных случаев гриппа – 10,7 из них – группы «А» и 3 – группы «В». Были госпитализированы в течение месяца 92 ребенка, на сегодняшний день в стационаре находятся 22 человека. К большому счастью, эти заболевания протекают без видимых осложнений. Дети, которые были госпитализированы на 2-3 суток, отпускаются домой и дальше долечиваются в амбулаторном режиме. Если говорить о статистике, есть небольшой рост: в прошлом году в такое же время было примерно 1300 заболевших детей».
Глава МИД Турции: Сирия должна прекратить агрессивные действия
Россия должна воспользоваться своим влиянием на сирийское правительство, чтобы не допускать в дальнейшем ударов, подобных нанесенному накануне, 3 февраля, в провинции Идлиб. Тогда были убиты несколько турецких и сирийских солдат. С таким заявлением выступил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Сирийский режим должен незамедлительно прекратить свои агрессивные действия – именно это я высказал Сергею Лаврову», – сообщил Чавушоглу турецким журналистам в Анкаре о телефонном разговоре с главой российского МИДа.
Семеро турецких солдат и один мирный житель были убиты в понедельник сирийской армией при обстреле укрепленного повстанческого гарнизона в провинции Идлиб, сообщило агентство DPA. Сирийское правительство не стало подтверждать потери.
«Эскалация боевых действий в Идлибе – это серьезная проверка прочности военных связей между Россией и Турцией», - заявил председатель комитета Госдумы по международным отношениям Константин Косачев.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что к настоящему времени турецкая сторона не смогла выполнить обязательства, которые были призваны, как выразился министр, «разрешить проблему Идлиба в корне». Лавром ответил на вопросы «Российской газеты», которые опубликованы во вторник на официальном сайте МИД России.
Турция и Россия, союзник сирийского президента Башара Асада, в 2017 году достигли соглашения о деэскалации в провинции Идлиб. Однако, как отмечает Би-би-си, условия этого соглашения неоднократно нарушались.
Handelsblatt: возможны новые санкции США против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2» в том случае, если его сооружение, прерванное в декабре прошлого года из-за угрозы американских санкций, возобновится.
Об этом пишет сегодня, 4 февраля, германская газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические источники.
«Северный поток – 2» должен быть проложен для поставок природного газа из России в Германию. В проекте, кроме «Газпрома», участвует ряд европейских компаний. Газопровод должен был быть достроен до конца 2019 года. Однако в декабре прошлого года в США был принят оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для «Северного потока – 2» по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.
«В Берлине и Москве велик гнев по поводу действий США – и разочарование по поводу собственного бессилия. Пока что европейцам нечего было противопоставить американским санкциям», – пишет Handelsblatt. Хотя строительство газопровода было близко к завершению, работы остановились, и когда он будет достроен – неизвестно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдет способ достроить газопровод, при необходимости, самостоятельно. Ранее сообщалось, что к строительству могут привлечь российское судно «Академик Черский». Однако в этом случае, по информации Handelsblatt, Конгресс США готов принять еще один закон о санкциях, более жесткий. Он может предусматривать штрафные меры по отношению к компаниям – инвесторам газопровода или же к потребителям газа, который будет поступать по «Северному потоку – 2».
По информации газеты, правительство Германии по-прежнему поддерживает проект и пытается убедить США смягчить или отменить санкции, но пока безрезультатно. Handelsblatt указывает на то, что Германия могла бы пригрозить США ответными санкциями, однако последствия такого шага для трансатлантических отношений были бы труднопредсказуемыми.
- Соединенные Штаты возражают против сооружения газопровода, утверждая, что реализация этого проекта усилит зависимость Европы от России, а также будет угрожать стабильности экономики Украины, поскольку позволит России в будущем отказаться от транзита газа через Украину. Власти Германии говорят, что речь идет о коммерческом проекте, у которого нет политической составляющей.
Министру обороны Японии подарили оригинальную бутылку грузинского вина
Министру обороны Японии Таро Коно на день рождения подарили оригинальную бутылку грузинского вина. Об этом сам министр написал в социальной сети «Твиттер».
Вино было изготовлено по древней традиции в «квеври» (большом глиняном кувшине). Рисунок на бутылке выполнен по уникальной технологии перегородчатой эмали - «минанкари». На нём посол изображен в национальном грузинском костюме «чоха».
Таро Коно посещал Грузию в 2018 году, будучи министром иностранных дел Японии.
Партия «Единая Абхазия» поддержала кандидатуру Аслана Бжания на предстоящих выборах
Партия «Единая Абхазия» поддерживает кандидатуру Аслана Бжания на предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия. Решение было принято на заседании политсовета партии.
«Абхазия-Информ» сообщает, что заседание вёл председатель партии Сергей Шамба, в нём участвовали представители всех районных отделений.
Бжания, присутствовавший на заседании политсовета, поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку.
Выборы абхазского лидера пройдут 22 марта.
Грузия получила реагенты для выявления уханьского коронавируса
Грузия получила реагенты для выявления уханьского коронавируса. Тесты будут проводиться в лаборатории Лугара. Об этом сообщил глава Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«Дополнительные реагенты мы получили из института микробиологии Бундесвера», - отметил Гамкрелидзе.
По его информации, в Грузии под наблюдением медиков находятся 6 пациентов. В двух случаях наличие коронавируса исключили при помощи лабораторных тестов.
При этом, в стране принят ряд превентивных мер. Прекращено прямое авиасообщение с Китаем. Граждан, ранее посещавших Китай, проверяют в аэропорту на наличие температуры. Население также призвали не поддаваться панике.
Первый самолёт Минобороны России вылетел за россиянами в Ухань
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел для эвакуации россиян из китайского города Ухань, откуда началось распространение эпидемии нового типа коронавируса. Об этом СМИ сообщили представители Министерства обороны России. В самолёте, по данным ведомства, находятся военные медики и вирусологи со средствами диагностики и индивидуальной защиты.
Ранее 4 февраля Минздрав заявил, что определился с местом для эвакуации россиян из Китая. Всего, по информации ведомства, рассматриваются три площадки. Однако, где именно находятся эти учреждения, неизвестно. Ранее сообщалось, что вернувшиеся на родину из Китая россияне пройдут двухнедельный карантин.
"Российских граждан нет среди заражённых коронавирусом в китайском городе Ухань", – подчеркнул посол РФ в КНР Андрей Денисов на пресс-конференции в Пекине. Он также отметил, что ситуация в городе "напряжённая". По словам дипломата, всего улететь из Китая захотели 132 россиянина, 82 из них находятся в Ухане. Денисов добавил, что Россия пока не рассматривает вопрос об эвакуации из Китая всех своих граждан или сотрудников дипломатических представительств.
Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Накануне РЖД приостановила пассажирское сообщение с КНР. С 1 февраля практически полностью приостановлено и осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок из России в Китай и в обратном направлении.
- Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.
- Новым коронавирусом во всём мире заразились более 20 тысяч человек, не менее 427 умерли.
- Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
У здания абхазского парламента установили палатки в поддержку антикоррупционного закона
У здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня установили палатки. Об этом сообщает «Нужная газета».
Инициативная группа требует принятия закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».
«Ребята решили собраться. Законопроект внесен в повестку, но некоторая часть говорит, что не уйдет и останется до тех пор, пока закон либо будет принят, либо отвергнут. Я пытаюсь уговорить людей довериться депутатам и уйти, но не все на это согласны», – сказал один из главных инициаторов принятия закона Астамур Какалия.
Депутат Астамур Логуа отметил, что не понимает, с чем связана акция перед парламентом, так как указанный законопроект внесен в повестку заседания сессии парламента, которая состоится 6 февраля.
Фигуранта резонансного преступления убили в абхазском СИЗО
В следственном изоляторе поселка Дранда самопровозглашенной республики Абхазия убит Астамур Дзидзария – фигурант дела о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей Дмитрия Озган.
По факту умышленного убийства Дзидзария прокуратура Гульрипшского района возбудила уголовное дело.
«Согласно предварительным данным: убийство Дзидзария А.Г. произошло на территории СИЗО МВД пос. Дранда в промежуток времени с 00:00 до 05:00 часов 4 февраля 2020 года. Наружным осмотром тела убитого установлено наличие множества колото-резанных ранений в различные части тела. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица совершившего данное преступление», - сказано в заявлении абхазской прокуратуры.
При этом, в следственном ведомстве напомнили, что уголовное дело в отношении Астамура Дзидзария и других соучастников преступления 2016-2017 годов находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховном суде.
Депутат заявил, что грузинские дети голодают по вине оппозиции
Депутат от правящей партии Грузии Реваз Арвеладзе считает, что дети голодают в стране по вине оппозиции.
В интервью каналу «Мтавари архи» член парламента вначале заявил, что не верит, что дети в Грузии голодают. После уточняющего вопроса о том, что факт детского голода фиксирует международная организация UNICEF, Арвеладзе добавил: «Если кто-то и голодает, то это вина оппозиции и старая проблема».
Депутат указал на оппозиционную партию «Национальное движение», которая была у власти в Грузии до 2012 года.
Вчера при пожаре в городе Багдати на западе Грузии погибли 6 человек, среди них – мать и четверо детей. СМИ сообщили, что семья жила за чертой бедности.
В Цхинвали сообщили «о реализации комплекса мер по обеспечению пограничного режима»
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщает «о реализации комплекса мер по обеспечению пограничного режима». Подробности, в том числе место проведения мероприятий, не указывается.
В ведомстве говорят, что действуют в соответствии с законом и постановлением югоосетинского правительства. Информация опубликована агентством «Рес».
«Проводятся мероприятия по контролю за состоянием пограничного режима, а также порядком прохода (въезда) и временного пребывания лиц и транспортных средств в пограничной зоне. Комитет госбезопасности просит жителей приграничных населенных пунктов при убытии и возвращении в пограничную зону иметь при себе документы, удостоверяющие личность во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий», - отмечают в КГБ.
Прокурорский совет проводит собеседование с кандидатом на пост Генпрокурора Ираклием Шотадзе
Прокурорский совет начал собеседование с Ираклием Шотадзе, представленным на пост Генерального прокурора Грузии. Шотадзе может занять эту должность во второй раз.
Он заявил, что участвовать в конкурсе решился не сразу и для него было трудно принять это решение.
По словам кандидата, часто прокуратуру критикуют лишь из-за политических мотивов.
«До сих пор в мой адрес слышны ложные обвинения и спекуляции. Это – мотиватор для меня, дабы служить народу. Безосновательна критика прокурорского совета относительно независимости прокуратуры. Особенно это касается высказываний члена совета, оппозиционера Отара Кахидзе», - отметил Шотадзе.
Кахидзе сегодня назвал "оскорблением общества" возможное возвращение Шотадзе на пост Генпрокурора.
Ираклий Шотадзе ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета.
Число туристов в Грузии в январе выросло почти на 20 процентов
Число международных визитёров в Грузии в январе выросло почти на 20 процентов и составило 523 689. Как сообщает администрация туризма Грузии, это – рекордный показатель.
При этом, количество туристических визитов составило 363 614 (+18.9%).
По числу визитов лидируют Азербайджан (+34.9%), Армения (+17.5%), Россия (+1.1%) и Турция (+16.6%).
При этом, значительный рост зафиксирован из стран Евросоюза, в том числе из Италии (+133.1%), Польши (+82.9%), Франции (+46.8%) и Литвы (+43.7%).
Число визитов из Израиля выросло на 57.3%, из Саудовской Аравии на 49.8%, из Казахстана на 44.8%, из Кувейта на 44.6%.
После спада в течение прошлого года, число туристов в январе выросло и из Ирана – на 12.4%.
Яд Вашем извинился за историческую ошибку на форуме по Холокосту
Мемориал памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме принес извинения за то, что материалы, представленные на Всемирном форуме посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти "Освенцим", искажали исторические факты о роли СССР во Второй мировой войне.
В письме Яд Вашем, направленном в газету Haaretz, говорится, что информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала" неточности "и" частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление"."
Это вызвало критику со стороны историков, политиков и других общественных деятелей, причем некоторые из замечаний были направлены непосредственно на Яд Вашем.
В материалах, представленные на форуме, не упоминали ни преступлений Советского Союза во время Второй мировой войны, ни его ответственности за её начало. В них ничего не говорилось о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах неверно были указаны границы Польши и её соседей, не содержалось никаких отсылок к Украине, находящейся в конфликте с нынешними российскими властями, отмечается в письме Яд Вашем.
Как пишет издание, ведущую роль в организации форума играл Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.
В письме Яд Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина, пишет Haaretz.
- Ранее стало известно, что от участия в мероприятии отказался президент Польши Анджей Дуда из-за того, что одним из главных гостей форума стал Путин. Как писали польские СМИ для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как российский лидер "продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне".
- Путин в последние дни 2019 года несколько раз высказался о причинах начала Второй мировой войны, политике Польши и СССР в предвоенные годы, о так называемом пакте Молотова – Риббентропа. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии, назвал польского посла в Берлине "антисемитской свиньёй" и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда не управляло страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.
- Освенцим был освобождён советскими войсками 27 января 1945 года. Сейчас на территории бывшего лагеря открыт музей, внесённый в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Грузинская оппозиция отменила пикетирование парламента из-за трагедии в Багдати
Грузинская оппозиция отменила пикетирование парламента и акцию «коридор позора» из-за трагедии в городе Багдати на Западе страны, где при пожаре погибли 6 человек.
Лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава выразил соболезнование в связи со случившимся и призвал парламент перенести первое заседание весенней сессии.
«На фоне такой невиданной трагедии нам всем необходимо задуматься и мобилизоваться. Я призываю парламент перенесли сегодняшнее заседание», - скалаз Угулава.
Сегодня открывается весенняя сессия парламента. Из-за объявленного ранее бойкота оппозиция в заседаниях участия не примет. При этом, оппозиционные силы планировали возобновить пикетирование парламента.
Среди погибших в городе Багдати – мать и четверо детей. СМИ сообщили, что семья жила за чертой бедности. При этом, они находились в заброшенном доме, где и произошел пожар.
При пожаре в Грузии погибли 6 человек, среди них – мать и четверо детей
При пожаре в городе Багдати на западе Грузии погибли 6 человек, среди них – мать и четверо детей.
Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, пожарная бригада прибыла на место происшествия через две минуты после вызова. Тела погибших были обнаружены после локализации огня.
СМИ сообщили, что семья жила за чертой бедности. При этом, они находились в заброшенном доме, где и произошел пожар.
Страны ОПЕК и Россия готовятся к чрезвычайным мерам
Организаця стран - экспортёров нефти (ОПЕК) рассматривает меры по уменьшению добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Это связано со снижением спроса на нефть из-за распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой три источника в странах ОПЕК
Участники Организации стран-экспортёров нефти и России, объединения, известного как ОПЕК+, планируют собраться на чрезвычайную встречу 14-15 февраля, вместо запланированной ранее на март очередной встречи.
С начала 2020 года цены на нефть упали на 10 долларов и составляют ныне 56 долларов за баррель. Это ниже уровня, который необходим многим странам ОПЕК для сохранения сбалансированных бюджетов. Вспышка коронавируса в Китае может повлиять в первом квартале 2020 года на уменьшение спроса на четверть миллиона баррелей в сутки, предполагают аналитики и трейдеры.
Член ОПЕК Иран заявил в понедельник, что распространение вируса нанесло удар по спросу и потребовало усилий для стабилизации цен, сообщило иранское агентство IRNA.
The Wall Street Journal отмечает, что в качестве временной меры для поддержания рынка рассматривается возможность сокращения суточной добычи нефти в Саудовской Аравии на 1 миллион баррелей. Агентство Reuters сообщило, что не имеет возможности проверить этот прогноз.
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили отправлен под арест до 1 апреля
Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО «Матросская тишина». Как сообщает ТАСС, в понедельник 235-й гарнизонный военный суд отправил боксера под арест до 1 апреля.
Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.
Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.
Мужчина, приехавший в Грузию из Китая через Доху, доставлен в инфекционную больницу
В Тбилисскую инфекционную больницу доставлен молодой мужчина, приехавший в Грузию из Китая через Доху. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в больнице, у мужчины зафиксирована температура 37.3.
По их же информации, симптомы не означают, что у пациента коронавирус и его доставили в больницу в связи с тем, что он приехал из Китая. Также сообщается, что доставку пациента в клинику в подобном случае предусматривает протокол, и это делается в целях превенции.
В Цхинвали скончались российский советник и его супруга
Российский медик Игорь Галь, консультировавший власти самопровозглашенной республики Южная Осетия, скончался в своём доме в Цхинвали вместе с супругой.
Агентство «Рес» сообщает, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится судебная экспертиза.
По информации «Интерфакса», одна из версий произошедшего – отравление угарным газом.
Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, а до того – в департаменте здравоохранения Москвы.
Абхазские медики отчитались о проверке граждан на Ингурском мосту
Абхазские медики за последние три дня при помощи передвижной станции флюорографии осмотрели 1800 граждан на Ингурском мосту, но не выявили у них серьёзных заболеваний.
«В основном, находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний», – отметил главный врач центральной республиканской больницы Гали Георгий Шония.
В самопровозглашенной республике Абхазия решили проводить профилактические мероприятия по недопущению проникновения вирусных заболеваний.
«Если человек направляется в Абхазию, и при этом на границе у него выявлена серьезная болезнь, его не пропустят к нам, он должен будет поехать в лечебно-профилактическое учреждение Грузии. Если человек направляется из Абхазии, то мы возвращаем его в наши больницы», - заявил Шония.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих на юге Лондона, которое совершил накануне 20-летний Судеш Амман.
В сообщении, опубликованном в соцсетях от имени ИГ, говорится, что нападавший был "воином" этой группировки, а его действия связаны с недавним призывом руководства ИГ совершать теракты против граждан стран, борющихся с джихадистами в Сирии и Ираке.
В результате нападения в районе Стретем три человека были ранены. Полиция застрелила нападавшего. Следствие считает нападение терактом.
Судеш Амман всего неделю назад вышел из тюрьмы, где отбывал трёхлетний срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобождён досрочно, отбыв только половину срока.
Это уже второй случай в Лондоне за последнее время, когда нападения совершал человек, освобождённый из тюрьмы раньше срока. В ноябре на Лондонском мосту Усман Хан убил ножом двух человек. Он сам был застрелен полицией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что необходимо ограничить право на досрочное освобождение людей, осуждённых за преступления, связанные с терроризмом. По словам Джонсона, они не должны выходить на свободу автоматически, без дополнительных проверок. Джонсон не исключил, что законодательство изменят так, чтобы воспрепятствовать досрочному выходу на свободу тех, кто уже сейчас сидит в тюрьмах.
При этом мать нападавшего утверждает, что он попал под влияние радикальных идей, уже находясь в тюрьме.
Российский МИД призывает Грузию выполнять международные обязательства
Все государства должны выполнять свои международные обязательства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя возможность переноса заседания Комитета министров Совета Европы из Тбилиси в Страсбург. Ранее СМИ сообщали, что грузинские власти рассматривают такой сценарий из-за возможного участия в заседании главы МИД России Сергея Лаврова.
«Нас это не очень сильно волнует, мы исходим из того, все государства должны выполнять свои международные обязательства", - сказал Грушко российским журналистам.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
В Сирии, предположительно, погибли 4 бойца ФСБ России
В Сирии, по ряду сообщений, погибли 4 офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Официально их гибель не подтверждена.
Сообщения о гибели российских офицеров появились в воскресенье в ряде телеграм-каналов, которые пишут о деятельности силовых ведомств, в том числе выступающих с прокремлёвских позиций. Утверждалось, что они попали в районе Алеппо под миномётный обстрел. Впоследствии в них появились траурные фотографии, на которых, как утверждается, портреты погибших офицеров и их биография. Где были сделаны фотографии – не сообщается.
О гибели сотрудников ФСБ в Сирии написало в понедельник также издание Baza. По его данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки бойцов вооружённой оппозиции и были убиты. Baza не пишет о том, откуда у издания эта информация.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, что по крайней мере некоторые из офицеров, имена которых видны на подписях к фото, действительно служили в ФСБ. Она также сообщила, что во вторник выпустит расследование о деятельности сотрудников ФСБ в Сирии. При этом подтверждений гибели российских офицеров из других источников у CIT пока нет.
- Центр специального назначения ФСБ — единственное подразделение в составе спецслужбы, которое непосредственно задействовано в боевых действиях и в контртеррористических операциях. Также бойцы ЦСН ФСБ обеспечивают поддержку оперативникам при проведении обысков.
- В начале февраля 2018 года стало известно об авиаударе международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли российские наемники — по неподтвержденным данным, до 200 человек — наемников из "группы Вагнера".
- На северо-западе Сирии – в провинции Идлиб и к западу от города Алеппо – силы президента Башара Асада при поддержке российских военных ведут сейчас наступление на отряды вооружённой оппозиции. Сообщается о кровопролитных столкновениях, в которых ежедневно гибнут десятки людей, в том числе мирные жители.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в воскресенье в Идлибе погибли турецкие военные при обстреле силами Асада их наблюдательного пункта. По последним данным, число погибших турецких военных достигло шести. По слова Эрдогана, турецкие военные нанесли ответные удары по сирийским правительственным войскам и нанесли им большие потери. Анкара предупредила, что будет рассматривать сирийских военных, которые приближаются к наблюдательным пунктам турецкой армии, как врагов. Минобороны России заявило, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку не предупредили о своих перемещениях, но Турция это отрицает.
- Формально в Идлибе было заключено перемирие под гарантии Турции и России, которые развернули свои наблюдательные пункты. Однако оно не соблюдается. Турция обвиняет в его срыве силы Асада и Россию, а официальные Дамаск и Москва – вооружённые группировки, которые они называют террористическими.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.