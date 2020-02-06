Проект порта Анаклия перешёл в подчинение министерства экономики

Число погибших от коронавируса к четвергу, 6 февраля, выросло до 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. Об этом сообщают власти Китая.

На сегодняшний день выздоровели около 1200 человек. При этом, вакцина от заболевания - еще не разработана. Сегодня в Китае начнутся клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир". South Morning China Post пишет, что у производителя препарата – института вирусологии в городе Ухань – могут начаться проблемы с авторскими правами. В 2016 году "Ремдесивир" был разработан американской компанией Gilead Sciences. При этом препарат пока не был одобрен нигде в мире.

Как сообщают СМИ, в испытаниях лекарства готовы участвовать около тысячи добровольцев.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с распространением вируса нужно более шестисот миллионов долларов.

Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.​

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Ряд стран, включая Россию, эвакуировали своих граждан из Уханя, а также ограничили авиасообщение с Китаем. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение. С 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая. С 14 февраля запрещается чартерное сообщение.

В России на сегодняшний день зафиксированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией – в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – китайские граждане. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.