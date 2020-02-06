В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе

Из-за коронавируса нового типа умер врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, сообщает газета Global Times. В конце декабря офтальмолог предупреждал о новом коронавирусе и сам им заразился.

30 декабря 2019 года Вэньлян рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии, однако позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен.

3 января доктора вызвали в отдел полиции. Там ему объявили выговор за «распространение слухов в интернете» и «нарушение общественного порядка».

Ли продолжил работу в больнице. К нему на прием пришла пациентка, у которой обнаружили новый тип коронавируса. Позднее, в феврале, медицинский тест показал, что Вэньлян заражен.

После того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции и признал, что Ли Вэньляну стоило поверить.

Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни.

К 6 февраля 2020 года эпидемия распространилась на территории более 20 стран. Число погибших от коронавируса достигло 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. 1200 человек выздоровели.

В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.