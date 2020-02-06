Дональд Трамп: Такого не случалось переживать ни одному президенту

Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал результаты голосования в Сенате по вопросу о его отстранении от должности. Сенаторы накануне большинством голосов оправдали Трампа по обоим обвинениям, выдвинутым против него в Палате представителей.

Выступая в Белом Доме перед своими сторонниками, Трамп назвал процесс импичмента против него «злом» и делом «грязных полицейских», «лжецов» и «стукачей». По словам Трампа, то, что ему пришлось пережить во время обсуждения вопроса об импичменте, «не случалось переживать ни одному президенту». «Мы прошли сквозь ад», - добавил Трамп, вновь заявил, что не допустил никакого нарушения закона по отношению к Украине и к своему сопернику Джо Байдену.

Трамп поблагодарил своих «друзей»-республиканцев за поддержку, которую они ему оказали.

Кроме демократов, инициаторов импичмента, он подверг критике бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Он также сказал, что сожалеет о поступке сенатора Митта Ромни - единственного республиканца, который голосовал за отстранение Трампа от должности.

Президент вновь обвинил демократов в том, что они все три года после прихода Трампа в Белый Дом стремились отстранить его от власти.

Ранее в четверг Трамп поднял тему импичмента на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Он показал залу первую полосу газеты USA Today со своим фото и заголовком «Оправдан». Он назвал инициаторов импичмента «нечестными людьми»: «Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны», – сказал он.