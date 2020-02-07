Пропускной пункт «Раздахан» вновь закрыли для грузинских пенсионеров

В Грузии изучают доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Международные эксперты опубликовали свой взгляд на инициативу оппозиции о переходе на германскую модель избирательной системы.

В БДИПЧ/ОБСЕ считают, что решение по избирательной системе должна принять сама Грузия путём консенсуса.

«Выбор избирательной системы – суверенное решение государства, если избирательная система соответствует обязательствам государства, предусмотренным международными обязательствами. Международные стандарты не предписывают выбор избирательной системы. Выбор избирательной системы, будь то мажоритарная, пропорциональная, гибридная или альтернативная, подлежит широкому обсуждению, что позволит соответствующим заинтересованным сторонам выявить положительные и отрицательные последствия реформы. Любые предлагаемые изменения должны быть тщательно рассмотрены, в том числе путем достижения большого консенсуса среди политических партий», - говорится в докладе.

В документе также идёт речь о практике изменения избирательного законодательства в условиях, когда до выборов остаётся менее года.

«Проект предусматривает изменение фундаментальных элементов избирательного законодательства, в том числе избирательной системы. Согласно рекомендациям международной практики, ключевые аспекты избирательного законодательства не должны подлежать изменениям, когда до выборов остается менее года. Изменения должны быть осуществлены путем внесения поправок в органический закон, что, согласно конституции, возможно осуществить простым большинством голосов в парламенте», - сказано в докладе.

Вскоре после опубликования документа, брифинг провел представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

«В ОБСЕ/БДИПЧ говорят, что т.н. германская модель (с многомандатными избирательными округами) полностью соответствует международным стандартам. Она не противоречит лучшей практике, действующей в Европе или где-либо еще. Что самое главное, в документе нет ни одного слова о том, что эта модель неконституционная», - заявил Капанадзе.

В правящей партии же заявили, что оппозиция манипулирует словами.

«В оппозиции хотят, чтобы население поверило, якобы т.н. германская модель, о которой шла речь в течение месяцев, соответствует конституции. Невозможно, чтобы это было записано где-либо», - заявил глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Дискуссия по избирательной системе активизировалась в Грузии в прошлом году, после провала перехода на пропорциональную избирательную систему. К изменению избирательной системы и диалогу с оппозицией власти призывают международные партнёры Грузии.